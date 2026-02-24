Gran comienzo de la Copa Antioquia de MTB 2026; todos los podios de la primera válida

La Andalucía Bike Race dio el pistoletazo de salida a su 16ª edición y lo ha hecho con una contrarreloj en Huétor Vega. La localidad granadina acogió la primera etapa en la cual los colombianos Mónica Calderón y Leonardo Páez se subieron al podio con sus respectivas duplas.

El la jornada cronometrada David Valero y Marc Stutzmann del Klimatiza Orbea Team se impusieron con un tiempo de 47 minutos y 52 segundos. En la rama femenina la victoria le correspondió a Adelheid Morath y Sandra Maihofer del Lee Cougan – Basso Factory Racing con un tiempo de 59 minutos y 47 segundos.

El podio en los varones lo completaron Gianantonio Mazzola y Davide Foccoli del Scott Racing Team en la segunda posición, mientras que el tercer lugar lo ocuparon Darío Cherchi y Leonardo Páez del Lee Cougan – Basso Factory Racing. Entre las mujeres Mónica Calderón y Tessa Kortekaas del Massi ISB Sport quedaron en la segunda casilla mientras que el podio lo completaron Natalia Fischer y Claudia Peretti del Extremadura Ecopilas.

Los 16 kilómetros y 634 de desnivel de la contrarreloj fueron un gran reto para expertos y novatos. El recinto ferial de Huétor Vega, Granada sirvió para acoger la salida y llegada de una etapa que exigió al máximo a todos los participantes. El circuito cumplió con las expectativas de cualquier amante del XCO con subidas muy duras, senderos técnicos, zigzags y rock gardens.

La acción sigue este miércoles con la segunda etapa, la primera en Jaén. Las tierras jienenses serán escenario de la primera etapa con 53 kilómetros de recorrido y casi 2000 metros de desnivel. que tendrá rampas exigentes, senderos estrechos, subidas cortas y explosivas, y bajadas rápidas entre olivares, pasando por la zona de Jamilena para llegar a meta en el Olivo Arena.

🏁 Podio Damas

🏆 Adelheid Morath y Sandra Maihofer – Lee Cougan – Basso Factory Racing

🥈 Mónica Calderón y Tessa Kortekaas – Massi ISB Sport

🥉 Natalia Fischer y Claudia Peretti – Extremadura Ecopilas

🏁 Podio Varones

🏆 David Valero y Marc Stutzmann – Klimatiza Orbea Team

🥈 Gianantonio Mazzola y Davide Foccoli – Scott Racing Team

🥉 Leonardo Páez y Darío Cherchi – Lee Cougan – Basso Factory Racing

*Con Información Andalucía Bike Race