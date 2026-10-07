Primoz Roglic vuela en casa y se corona campeón de Europa en la contrarreloj

El experimentado pedalista esloveno Primoz Roglic fue profeta en su tierra y conquistó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual del Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta 2026, disputada en su tierra natal.

El veterano corredor de 36 años detuvo el cronómetro en un tiempo de 28 minutos y 16 segundos, una marca inalcanzable que le permitió vestirse con el maillot europeo por primera vez en su exitosa carrera deportiva profesional.

La competencia, celebrada sobre un exigente circuito de 22,1 kilómetros con salida y llegada en Šenčur, Eslovenia, estuvo marcada por un trazado quebrado que favoreció las condiciones de escalador de Roglic, quien cimentó su victoria principalmente en el tramo de ascenso hacia Možjanca, donde registró el mejor tiempo intermedio, ventaja que supo administrar con solidez hasta el final.

El podio continental de la categoría élite masculina lo completaron dos franceses, cuyos representantes ofrecieron una batalla sumamente reñida. La medalla de plata quedó en manos del francés Bruno Armirail, quien culminó a solo 7 segundos del ganador, mientras que su compatriota Maxime Decomble se adjudicó la medalla de bronce al finalizar la prueba a 29 segundos de la punta.

Campeonato Europeo de Ruta – Resultados CRI *Categoría Élite