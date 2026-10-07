Clásica El Carmen de Viboral: Santiago Ruiz gana el primer duelo y Brandon Escobar defiende el liderato en los juveniles

El ciclismo juvenil vibró con fuerza en la primera etapa en línea de la Clásica El Carmen de Viboral, donde el pedalista antioqueño Santiago Ruiz (Orgullo Paisa) se alzó con una espectacular victoria. En un final lleno de estrategia y potencia, Ruiz logró imponerse en la línea de meta, sellando una jornada redonda para su escuadra. El éxito del equipo se consolidó gracias al segundo lugar de su compañero, Juan Esteban Sánchez, mientras que el tecer lugar lo ocupó José Manuel Posada (Team Sistecrédito), tras un emocionante embalaje.

Por otra parte, la clasificación general no sufrió alteraciones en su parte más alta y mantiene al nariñense Brandon Escobar (Team Sistemas Palacios) al comando de la competencia. Escobar, quien venía de vestirse con la camiseta de líder tras la contrarreloj inicial, supo sortear los ataques del pelotón para retener la preciada prenda. El podio parcial de la categoría juvenil lo completan Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) en la segunda posición y Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) en el tercer escalón.

La emblemática ‘Grande de Antioquia‘ se alista ahora para vivir sus momentos más trascendentales con la llegada del terreno montañoso. La caravana ciclística se enfrentará este jueves a la temida etapa reina, un trazado de alta montaña diseñado para romper las piernas de los aspirantes al título. El exigente recorrido tomará partida en el municipio de El Carmen de Viboral y culminará con un extenuante ascenso en el territorio de Abejorral, donde se espera que los escaladores puros salgan a relucir.

Este mítico trayecto montañoso promete seleccionar definitivamente a los verdaderos candidatos que pelearán por la corona general el viernes. Con diferencias mínimas en los tiempos de la clasificación, las estrategias de escuadras como el Orgullo Paisa y el Team Sistecrédito serán vitales para mover la carrera y poner en aprietos al sólido líder Escobar. La afición del Oriente Antioqueño se prepara para volcarse a las carreteras y acompañar el esfuerzo de las promesas del pedalismo nacional.



Santiago Ruiz, ganador de la primera etapa en línea de la Clásica El Carmen de Viboral 2026 en la categoría juvenil. (Foto Anderson Bonilla © RMC)



Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Juvenil

Resultados Etapa 2 | Circuito Urbano (39,2 km)

1 Santiago Ruiz Orgullo Paisa 58:25″ 2 Juan Esteban Sánchez Orgullo Paisa m.t. 3 Jose Manuel Posada Team Sistecrédito m.t. 4 Emanuel Restrepo Team Sistecrédito m.t. 5 Danilo Medina GW Erco Sportfitness m.t.



Brandon Escobar, líder de la Clásica El Carmen de Viboral 2026 en la categoría juvenil. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual

1 Brandon Escobar Team Sistemas Palacios 1:23:00″ 2 Emanuel Restrepo Team Sistecrédito 0:07 3 Miguel Ángel Vanegas Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 0:11 4 Juan Esteban Sánchez Orgullo Paisa 0:27 5 Jose Manuel Posada Team Sistecrédito 0:28



Los líderes de la Clásica El Carmen de Viboral 2026 en la categoría juvenil. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASFIFICACIONES COMPLETAS