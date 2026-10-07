¡Zarpazo ecuatoriano! Richard Huera gana en Mallama y es el primer líder de la Vuelta a Nariño

El ciclista ecuatoriano Richard Huera, integrante del equipo Best PC, se convirtió en el primer líder de la Vuelta a Nariño 2026 tras adjudicarse una espectacular victoria en la jornada inaugural de la competencia. La carrera, que dio inicio oficial a la décima edición del certamen bajo el lema «Cinco Mundos por Descubrir», desató las emociones de la afición local al conectar la calidez de la Costa Pacífica con los primeros ascensos de la geografía nariñense.

La exigente fracción se disputó en un vibrante trayecto entre el puerto de Tumaco y el municipio de Mallama, un recorrido que puso a prueba la resistencia de los favoritos debido a los abruptos cambios térmicos y el terreno de ascenso. Tras superar los duros kilómetros de carretera, la definición de la jornada se reservó para un remate de velocidad pura, donde el pedalista ecuatoriano demostró una potencia implacable para cruzar la línea de meta en la primera posición.

El desenlace de la etapa fue sumamente ajustado y dejó en evidencia el alto nivel de las escuadras continentales que disputan el título. El podio del día fue completado por los corredores del Orgullo Paisa, Kevin Castillo y David Gómez, quienes ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente. Por su parte, el experimentado Rodrigo Contreras, jefe de filas del NU Colombia, ingresó en el cuarto lugar, registrando todos el mismo tiempo del ganador en un cierre masivo de infarto, que estuvo acompañado por la lluvia.

Con este triunfo, Huera no solo se enfunda la primera camiseta de líder general, sino que además ratifica el protagonismo internacional en esta edición histórica del evento. La carrera del sur del país continuará este jueves con la segunda, una jornada montañosa entre los municipios de Ricaurte y Funes.