Orgullo Paisa hace el 1-2 en el segundo capítulo de la Clásica El Carmen de Viboral con Jhonatan Restrepo y Alejandro Osorio

El experimentado ciclista caldense Jhonatan ‘El Pacora’ Restrepo, al servicio del Orgullo Paisa, se impuso con autoridad en la primera etapa en línea de la Clásica de El Carmen de Viboral. En un final electrizante que ratificó el dominio de su equipo, Restrepo cruzó la línea de meta en primer en el circuito de La Aurora. Su compañero de equipo, el actual campeón nacional Alejandro Osorio, lo escoltó en la segunda posición, firmando un espectacular uno-dos para la escuadra antioqueña en esta tradicional competencia.

Con este resultado, la clasificación general individual no sufrió alteraciones en su parte más alta y mantiene al carmelitano Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) sólidamente al comando de la carrera. El liderato del corredor local se afianzó gracias al trabajo estratégico de su equipo en los kilómetros finales. El podio parcial de la «Grande de Antioquia» lo completan el propio Jhonatan Restrepo en la segunda plaza y el tolimense Camilo Ardila, del equipo NU Colombia, quien se mantiene al acecho en la tercera posición.

La jornada estuvo marcada por una alta exigencia táctica en el circuito urbano y rural de 5,6 kilómetros por vuelta, donde los favoritos midieron fuerzas de cara a lo que resta de la competencia. El Orgullo Paisa supo controlar los intentos de fuga de los equipos rivales, manteniendo un ritmo alto que seleccionó el grupo principal y les permitió rematar con éxito, desatando la euforia de los aficionados locales que se apostaron a los lados de la vía.

La carrera antioqueña continuará este jueves con la disputa de la esperada etapa reina, una jornada que promete revolucionar la clasificación general. Los ciclistas tomarán la salida en el municipio de El Carmen de Viboral y se enfrentarán a un trazado de alta montaña con destino a Abejorral, donde los escaladores tendrán el protagonismo absoluto en los duros ascensos que caracterizan a esta subregión del Oriente Antioqueño.



Jhonatan Restrepo, ganador de la primera etapa en línea de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Élite

Resultados Etapa 2 | Circuito Urbano (61,5 km)

1 Jhonatan Restrepo Orgullo Paisa 1:27:11″ 2 Alejandro Osorio Orgullo Paisa m.t. 3 Julián Manrique Nu Colombia m.t. 4 Juan Pablo Ortega Nu Colombia m.t. 5 Jaider Muñoz Team Sistecrédito m.t.



Alejandro Osorio, líder de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual

1 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 1:50:09″ 2 Jhonatan Restrepo Orgullo Paisa 0:38 3 Camilo Ardila Nu Colombia 0:59 4 Mauricio Zapata Team Sistecrédito 1:02 5 Sergio Luis Henao Nu Colombia 1:12



Los líderes de la Clásica El Carmen de Viboral 2026 en la categoría élite. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIONES COMPLETAS