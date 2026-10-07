Adrián Bustamante, refuerzo de lujo del GW Erco Sportfitness para el cierre de temporada

El pedalista boyacense Adrián Bustamante vuelve a vestir los colores del GW Erco Sportfitness para afrontar el cierre de la temporada 2026. El ciclista, quien viene de cumplir una temporada en Europa con el GI Group Holding – Simoldes – UDO, se reincorpora a la formación colombiana.

Luego de finalizar su calendario europeo a comienzos de septiembre, Bustamante recibió la oportunidad de regresar al equipo y sumar más días de competencia en Colombia. Su primera cita será la Vuelta a Nariño, carrera que servirá como preparación de cara al Clásico RCN.

“Me encontraba en Europa este año, haciendo la temporada 2026 con el equipo, pero allí se termina rápido, terminó los primeros días de septiembre y quería hacer unos días más de carrera. Tenía aquí la oportunidad con el profe de venir a hacer principalmente el Clásico y ahora estamos aquí en Tumaco para hacer una previa preparatoria a lo que será el Clásico en esta Vuelta a Nariño”, señaló Adrián Bustamante.



La nómina del GW Erco Sportfitness para la Vuelta a Nariño 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

El corredor llega con el objetivo de aportar su experiencia y respaldo a los principales hombres del GW Erco Sportfitness, especialmente a Santiago Garzón, quien será una de las cartas del equipo para disputar la clasificación general del Clásico RCN.

“Venimos con ganas, estamos muy positivos, de intentar hacer buenos resultados para el equipo, apoyar primeramente a los líderes que están ahí, a Garzón que es el hombre principal a disputar la general del Clásico RCN y espero estar ahí con ellos para acompañarlos, para brindarles mi conocimiento e intentar hacer lo mejor por el equipo”, agregó Bustamante.

Con su reincorporación, el equipo dirigido por Luis Alfonso Cely suma una pieza de experiencia para afrontar las últimas competencias del calendario nacional, comenzando con la Vuelta a Nariño y con la mirada puesta en el Clásico RCN.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness