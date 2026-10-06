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Clásica El Carmen de Viboral 2026: Diana Peñuela se lleva la contrarreloj inicial en la rama femenina
En gran demostración, la pedalista caldense Diana Peñuela se impuso en la primera etapa de la Clásica El Carmen de Viboral 2026, una contrarreloj individual de 18,8 kilómetros disputada en el oriente antioqueño.
La experimentada corredora del Team Sistecrédito firmó el triunfo con un tiempo de 27:26”, superando por 31 segundos Lina Marcela Hernández (Orgullo Paisa) y por 33” segundos a su compañera de equipo Samara Bedoya.
La primera etapa en línea de la carrera antioqueña se correrá este miércoles desde el parque principal, un circuito que recorrerá los municipios del Carmen de Viboral, Betania y Las Brisas.
La ‘Grande de Antioquia’ concluirá el viernes después de cuatro etapas, con un circuito urbano, sobre un recorrido por El Carmen de Viboral, Canadá, Camargo y diferentes sectores urbanos del municipio.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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José Misael Urián asalta el liderato de la Vuelta a Venezuela tras reinar en el exigente ascenso a Carache
El pedalista boyacense José Misael Urián conquistó la etapa reina de la Vuelta a Venezuela 2026 tras coronar con éxito un exigente ascenso en la pintoresca localidad de Carache. El pedalista de la escuadra Team Sistecrédito demostró sus extraordinarias condiciones como escalador al cruzar la línea de meta en solitario, consolidando una jornada perfecta tanto para su cuenta personal como para las aspiraciones de su escuadra.
Con esta brillante exhibición en la alta montaña, Urián no solo se adjudicó el triunfo de la fracción, sino que también se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general. El corredor colombiano desbancó del primer lugar a su compatriota Jefferson Ruiz (GW Erco Sportfitness), quien no pudo sostener el ritmo en las rampas definitivas y cedió el maillot amarillo que venía vistiendo con orgullo desde la jornada anterior.
La jornada, diseñada especialmente para poner a prueba la resistencia física de los mejores escaladores de la competencia, contó con un extenuante recorrido de 152.5 kilómetros. El pelotón partió desde la localidad de Buena Vista y enfrentó un terreno sumamente hostil y quebrado, el cual seleccionó de forma natural a los favoritos antes de iniciar la rampa final hacia el montañoso destino de Carache.
Gracias a la extraordinaria faena de Urián, el Team Sistecrédito sumó su séptimo triunfo en territorio venezolano, extendiendo una racha implacable en el calendario sudamericano. Este logro colectivo añade un nuevo capítulo de éxito para la estructura colombiana en el país vecino, tras el notable dominio exhibido previamente durante sus compromisos en la pasada Vuelta a Mérida.
La carrera venezolana continuará este miércoles, una jornada ondulada de 154 kilómetros que se disputará entre las ciudades de Quibor y Araure, donde el Sistecrédito defenderá el 1-2 del podio.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 3 | Buena Vista › Carache (152,5 km)
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|4:04:37″
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:10
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:19
|4
|Erick Fernando Pozo
|Best PC
|0:30
|5
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Sportfitness
|0:40
Clasificación General Individual
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|11:06:30″
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:07
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:27
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Sportfitness
|0:41
|5
|Erick Fernando Pozo
|Best PC
|0:42
Ruta
Óscar Quiroz, listo para defender con el Nu Colombia el título de la Vuelta a Nariño
El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará este miércoles la partida de la décima Vuelta a Nariño “Cinco Mundos por Descubrir” con una nómina encabezada por Óscar Quiroz, campeón defensor de la prueba, y Rodrigo Contreras, tricampeón de la Vuelta a Colombia. Serán cinco jornadas y cerca de 487 kilómetros desde el Pacífico hasta la región Andina, en una edición que recorrerá 16 municipios del departamento.
Junto a Quiroz y Contreras estarán Carlos Gutiérrez, Jhonatan Chaves, Cristian Rico, Johan Rubio, William Colorado y Óscar Fernández. La competencia comenzará este miércoles con un recorrido que partirá desde Tumaco y avanzará por Llorente, Junín, Altaquer y Ricaurte hasta la llegada en Piedrancha. Será el primer contacto de una carrera que cambia de paisaje y altitud a medida que deja la Costa Pacífica y se interna en territorio andino.
El jueves, la segunda etapa partirá de Ricaurte y pasará por Piedrancha, El Espino, Túquerres, Imués y El Pedregal antes de finalizar en Funes. Un día después llegará una jornada importante para la clasificación general con la contrarreloj individual en Iles, tercera fracción de la competencia.
La carrera continuará el sábado entre Yacuanquer y El Tambo, pasando por Consacá, Sandoná y La Florida, antes de afrontar el domingo su última etapa. El cierre partirá desde la Laguna de La Cocha, atravesará Pasto, Buesaco, El Empate y Cartago y tendrá su meta final en La Unión.
Para Óscar Quiroz, la Vuelta a Nariño supone el regreso a una carrera que conoce especialmente bien. El ciclista nariñense llega como campeón de la edición 2025 y volverá a competir ante su público. A su lado estará Contreras, mientras el resto de la formación ofrecerá al equipo diferentes alternativas para una prueba que combina alta montaña, contrarreloj y jornadas combinadas de perfil llano y de media montaña.
“Tenemos a Óscar defendiendo un título que significa mucho para él y a Rodrigo como otra referencia importante para la clasificación general, pero esta es una carrera que exige estar bien ubicados desde el primer día. El recorrido cambia mucho de altitudes y la contrarreloj también tendrá su peso. La idea es correr con varias alternativas y tomar las decisiones de acuerdo con lo que vaya mostrando la carrera”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
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Alejandro Osorio, primer líder de la ‘Grande de Antioquia’ tras ganar la CRI
Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) ganó este martes la contrarreloj individual que sirvió para darle apertura a trigésima segunda edición de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral. El pedalista carmelitano paró los cronómetros de la prueba en 23 minutos y 13 segundos.
Al corredor antioqueño lo escoltaron en el ejercicio al cronómetro, su compañero de equipo Jhonatan ‘Pacora’ Restrepo y Mauricio Zapata (Team Sistecrédito) a 35 y 37 segundos, respectivamente.
El inicio de la Grande de Antioquia se llevó a cabo a través de una contrarreloj de 18,8 kilómetros una contrarreloj individual que pasó por Rionegro, Cristo Rey y terminó en el municipio que le pone nombre a la carrera.
La carrera por el oriente antioqueño vivirá este miércoles su primera etapa en línea, un circuito que recorrerá los municipios del Carmen de Viboral, Betania y Las Brisas.
Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Élite
Resultados CRI | Contrarreloj Individual (18,8 km)
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|23:13″
|2
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|0:35
|3
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:37
|4
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:46
|5
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|0:58
CLASIFICACIONES COMPLETAS