Coppi e Bartali: estupenda victoria de Filippo D’Aiuto en el segundo capítulo

En un final para los hombres rápidos, Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) se adjudicó la segunda etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, luego de afrontar 158 kilómetros entre las localidades italianas de Lodi y Massalengo, en la región de Lombardía.

El pedalista italiano, que atacó en los últimos kilómetros, entró por delante de sus compatriotas Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, a cinco segundos del ganador.



Llegada de la segunda etapa de la Semana Internacional Coppi e Bartali 2026. (Foto Team Polti VisitMalta © Sprint Cycling)

En cuanto a la clasificación general, el francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) perdió el liderato de la carrera, a manos del italiano Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia).

Este viernes se disputará la tercera etapa de la carrera italiana, una jornada en su mayoría llana de 175,5 kilómetros con tan solo un puerto de montaña, que llevará a los pedalistas de la localidad de Erbusco hasta la comuna de Iseo, en la provincia de Brescia.

Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)

Resultados Etapa 2 | Lodi – Massalengo (158 km)