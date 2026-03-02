Ultímas Notícias
Ministra del Deporte acompañó de cerca las incidencias del Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro
Sesquilé fue epicentro del ciclismo con el Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro. Más de 2000 pedalistas se convirtieron en el reflejo de que este es un deporte que hace latir a Colombia y, con sincronía, formaron una marea rosa que se mezcló con las diferentes tonalidades del verde de las montañas de la sabana cundiboyacense, que adornaron la carretera que une al municipio con El Sisga, Machetá y Guateque.
Desde el primer pedalazo, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, estuvo acompañando a quienes hacen del deporte y actividad física como una forma de vida. “Porque montar en bicicleta no es solo competir, es recreación, identidad y pasión”, señaló.
“Este tipo de eventos demuestran que deportes como el ciclismo convocan no solo a los deportistas, sino a las familias, a los entes territoriales y a la empresa privada, en una alianza que, sin duda, activa el turismo y la economía. Con el ciclismo Colombia se activa y es muy bonito ver cómo se rompen prácticas sedentarias con este tipo de carreras”, añadió la ministra quien, junto con las autoridades y dirigentes de Cundinamarca y Sesquilé, dieron el banderazo de salida para las diferentes categorías en el Gran Fondo.
La carrera, que tuvo como grandes invitados a los ciclistas Víctor Hugo Peña, Freddy González, Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, se dividió en dos pruebas: 84 y 132 kilómetros, medio fondo y gran fondo, tanto en la rama masculina como en la femenina. Ambos recorridos superaron los 1.000 metros de desnivel acumulado, evocando los ascensos y descensos que han marcado la historia del ciclismo mundial.
Pero más allá de la competencia este espacio se convirtió en el corazón que reunió cientos de historias en torno a la bicicleta: ciclistas recreativos que cada semana se disputan sus propias etapas, que sin importar el clima se citan sagradamente con la carretera y la montaña para apretar los dientes y pedalear sin cesar.
“Este tipo de competencias impulsan y fomentan el deporte recreativo, que es uno de los primeros peldaños para fortalecer no solo el de rendimiento, sino también para promover la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludable, por eso desde el ministerio se exaltamos estas iniciativas y valoramos a quienes se apasionan por la práctica de algún deporte, en cualquier rincón del país”, dijo Berenice Moreno, directora de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, quien también acompañó el encuentro.
*Con Información Prensa Mindeporte
Ruta
“Es una felicidad Indescriptible que me infla el pecho”: Juan Pablo Ortega tras ganar la jornada final de la Vuelta al Tolima
Sorprendiendo a los máximos favoritos, Juan Pablo Ortega ganó la última etapa de la Vuelta al Tolima 2026, al imponerse al sprint en la jornada final que se disputó este domingo por las calles de la ciudad de Ibagué.
“La verdad que es una felicidad indescriptible que me infla el pecho con este lindo patrocinador y aquí estamos dando la cara, agradeciendo a las personas que han creído en mí porque no han sido años fáciles”, dijo el joven pedalista del Nu Colombia.
El corredor antioqueño Sub-23 firmó el triunfo, superando al sprint a Cristián Vélez (Team Sistecrédito) y a Alejandro Osorio (Orgullo Paisa).
“Ha sido un crecimiento muy progresivo con mi entrenador Nicolás Mejía y pues muy agradecido con él, pues que cada paso en grande que doy es gracias a que el esta detrás de mí, machacándome como un segundo padre”, concluyó Ortega.
Ruta
El Team Medellín revalidó el título de la Vuelta Independencia en República Dominicana con Wilmar Paredes
La Vuelta Independencia Nacional de República Dominicana 2026 la ganó Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM). El pedalista antioqueño, de 29 años, defendió sin problemas el liderato en la jornada final, disputada por los alrededores de Santo Domingo.
Los puestos de honor de la ronda caribeña los completaron el costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago) y el estadounidense James Schurman (City Bikes Miami), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Paredes, que fue tercero en 2025, sucedió en el palmarés de la carrera centroamericana al colombo-español Óscar Sevilla, quien salió campeón el año pasado. La escuadra antioqueña ya había ganado esta carrera en 2019 con Robinson Chalapud.
La jornada final la ganó el estadounidense Carlos Roche (City Bikes Miami). El mejor colombiano del día fue el líder Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), escoltando al ganador.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Laura Rojas campeona de la Vuelta al Tolima; María Paula Latriglia sella con victoria el monólogo del Sistecrédito
Final feliz para el Team Sistecrédito en el cierre de la Vuelta al Tolima Femenina 2026. La casanareña María Paula Latriglia se impuso en la última etapa de la competencia, y su compañera de equipo Laura Daniela Rojas se consagró campeona de la ronda tolimense para mujeres. El equipo de Gabriel Jaime Vélez fue dominador absoluto de la carrera, ganando las cinco jornadas.
La campeona nacional de ruta se quedó con el título tras mantener el liderato sin complicaciones en la última etapa, un circuito corto de 44,4 kilómetros disputado por las calles de la ‘Capital Musical de Colombia’.
En un final a pura velocidad se definió la jornada final de la ronda tolimense para mujeres, donde María Paula Latriglia fue la más rápida y se llevó la victoria de la cuarta etapa, que transcurrió por las calles de Ibagúe.
En cuanto a la general, no se presentaron cambios. De esta manera, Laura Rojas (Team Sistecrédito) se llevó el título general. La pedalista huilense se subió a lo más alto del podio de ronda tolimense, acompañada de Camila Valbuena (Bogotá-IDRD), quien terminó 2° y de Natalia Garzón (Team Sistecredito), que ocupó el 3° puesto.
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
|1
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|7:53:41
|2
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|2:09
|3
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|4:00
|4
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|8:20
|5
|Zara Lamprea
|Ciclismo Capital
|10:24
|6
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|16:41
|7
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|16:41
|8
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|16:54
|9
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|20:20
|10
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|23:15