El Team Medellín revalida el título de la Vuelta Independencia en República Dominicana con Wilmar Paredes

La Vuelta Independencia Nacional de República Dominicana 2026 la ganó Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM). El pedalista antioqueño, de 29 años, defendió sin problemas el liderato en la jornada final, disputada por los alrededores de la capital dominicana.

Los puestos de honor de la ronda caribeña los completaron el costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago) y el estadounidense James Schurman (City Bikes Miami), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Paredes, que fue tercero en 2025, sucedió en el palmarés de la carrera centroamericana al colombo-español Óscar Sevilla, quien salió campeón el año pasado. La escuadra antioqueña ya había ganado esta carrera en 2019 con Robinson Chalapud.

La jornada final la ganó el estadounidense Carlos Roche (City Bikes Miami). El mejor colombiano del día fue el líder Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), escoltando al ganador.

