Dos colombianos se subieron al podio en la Andalucía Bike Race 2026

Tras cinco etapas llenas de acción la Andalucía Bike Race cerró una edición más dejando como campeones a Marc Stutzmann y David Valero del Klimatiza Orbea Team y a Natalia Fischer y Claudia Peretti del Extremadura Ecopilas. Los colombianos Mónica Calderón y Leonardo Páez se subieron al podio con sus respectivas duplas.

En la clasificación general masculina Valero y Stutzmann mantuvieron a raya a todos sus rivales. A pesar de sumar tres victorias de cinco posibles el dúo del Klimatiza optó en todo momento a ganar todas las etapas. A los del Klimatiza les acompañaron en el podio el colombiano Leonardo Páez y el italiano Dario Cherchi del Lee Cougan – Basso Factory Racing en la segunda posición con victoria de etapa incluida. Finalmente el tercer lugar lo ocuparon Giannantonio Mazzola y Davide Foccoli del Scott Racing Team.



Podio con los ganadores de la Andalucía Bike Race. (Foto © Andalucía Bike Race)

En la clasificación final de la rama femenina y a más de 10 minutos de las primeras clasificadas finalizaron Adelheid Morath y Sandra Mairhofer del Lee Cougan – Basso Factory Racing, única pareja capaz de arrebatar una victoria de etapa al dúo del Extremadura Ecopilas. Las del Lee-Cougan Basso terminaron a más de 10 minutos de las campeonas. El podio femenino lo completaron la colombiana Mónica Calderón y Tessa Kortekaas del Massi ISB Sport.

La quinta y última etapa realizada en Córdoba con 40 kilómetros de recorrido la ganaron Luis Francisco Pérez y Samuele Porro. La pareja obtuvo su primera victoria de la edición con un tiempo de 1:22:40. Y en las mujeres Natalia Fischer y Claudia Peretti consiguieron su cuarta victoria de etapa seguida para poner el broche de oro a una grandísima Andalucía Bike Race.

La 16ª edición de la carrera andaluza reunió a más de 600 participantes de 24 nacionalidades distintas. Desde campeones nacionales a amateurs, hasta amantes y profesionales del ciclismo de montaña.

