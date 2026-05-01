Georg Zimmermann es profeta en su tierra y gana al sprint la sexagésima tercera edición de la Eschborn-Frankfurt

En una jornada vibrante en el centro de Silver City al estilo critérium, Brandon Vega firmó un destacado segundo lugar tras una carrera de alta exigencia, mientras que Walter Vargas defendió con éxito su liderato en la clasificación general individual.

La competencia, disputada sobre un circuito urbano de 69,5 kilómetros, terminó realizándose bajo un clima agradable y vientos suaves, condiciones ideales para una jornada rápida pero exigente. Desde la primera vuelta se conformó una fuga de tres corredores que nunca dio tregua al pelotón, consolidando diferencias de hasta 30 segundos y manteniéndose firme hasta la meta.

Vega fue protagonista absoluto, rodando todo el día en la escapada y demostrando fortaleza a lo largo del trayecto. En el sprint final, el bogotano cruzó en la segunda posición, solo por detrás del estadounidense Patrick Welch (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery). Tercero se reportó el norteamericano Cole Kessler (Modern Adventure Pro Cycling).

“Fue un criterio muy duro, uno de los más exigentes que he hecho. Estuve todo el día en la fuga, eso le da más mérito al resultado. Faltó poco para la victoria, pero estoy contento”, señaló Vega tras la etapa.

El plan inicial del equipo era jugar sus cartas al final, pero la dinámica de carrera cambió rápidamente: “Se me dio la fuga y el profe me dijo que la mantuviéramos hasta meta. Trabajamos muy bien juntos para sostener la diferencia”, añadió.

Con este resultado, el GW Erco Shimano no solo celebró un nuevo podio, sino que mantuvo intactas sus aspiraciones, respaldadas además por el sólido rendimiento de Robinson López, quien continúa al frente de la clasificación de la montaña.

La carrera estadounidense finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada montañosa de 161,9 kilómetros de recorrido entre Silver City y Piños Altos (Estado de Nuevo México), donde conoceremos al sucesor del estadounidense Kieran Haug, campeón el año pasado.

RESULTADOS CUARTA ETAPA