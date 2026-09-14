Ruta
Isaac del Toro conquistó el GP Cycliste de Montréal: el mexicano derrotó a Paul Seixas y se ilusiona con el Mundial
Isaac del Toro volvió a poner en alto el nombre de México en el ciclismo mundial. El corredor del UAE Team Emirates-XRG ganó el GP Cycliste de Montreal 2026, una de las clásicas más importantes del calendario WorldTour, luego de superar en un mano a mano espectacular al francés Paul Seixas, cuarto en el pasado Tour de Francia y junto al ciclista azteca, otra de las grandes joyas del pelotón internacional.
La victoria del nacido en Ensenada, Baja California, tuvo un valor enorme por el escenario y por el momento. Montreal sirvió como uno de los grandes termómetros antes del Campeonato Mundial de Ruta, que se disputará dentro de dos semanas sobre un circuito muy similar. En una prueba de 214 kilómetros, con un trazado exigente y una cota repetida en 15 ocasiones, Del Toro respondió como los grandes en el momento decisivo.
Seixas atacó en la última ascensión y parecía abrir una diferencia capaz de darle la victoria, pero Del Toro no perdió la calma. El mexicano cerró el hueco, se mantuvo a rueda del francés y lanzó su esprint a falta de 300 metros, sorprendiendo al corredor del Decathlon CMA CGM Team, que ya no tuvo margen para responder. El podio lo completó el estadounidense Brandon McNulty, compañero de Del Toro en el UAE y campeón defensor de la prueba canadiense.
El triunfo confirma el gran momento de Isaac del Toro en una temporada que ya lo había instalado entre los nombres grandes del ciclismo internacional. En el Tour de Francia 2026, el mexicano terminó tercero en la clasificación general, solo por detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, y además conquistó la clasificación de los jóvenes, convirtiéndose en una de las figuras más importantes para el público latinoamericano y especialmente para la afición mexicana.
La batalla contra Seixas también tiene lectura de futuro. El francés, de apenas 19 años, fue cuarto en el Tour de Francia y llegó a Canadá como uno de los grandes nombres para vestirse el arcoíris. Que Del Toro haya podido responderle en subida y derrotarlo en el remate final refuerza la candidatura del bajacaliforniano para la cita mundialista de Montreal, en una edición que se presenta abierta tras la ausencia de Pogacar y con nombres como Remco Evenepoel, Wout van Aert, Juan Ayuso, Paul Seixas y el propio mexicano entre los hombres a seguir.
Para México, esta victoria tiene sabor histórico. Isaac del Toro no solo ganó una clásica WorldTour; también envió un mensaje claro a dos semanas del Mundial: está listo para competir de tú a tú con los mejores del planeta. En una temporada que ya lo llevó al podio del Tour de Francia, el de Ensenada sumó en Montreal otro capítulo dorado para el ciclismo mexicano.
Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
Montréal – Montréal (214,4 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|5:13:16
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates – XRG
|0:27
|4
|Quinn Simmons
|Lidl – Trek
|0:30
|5
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:35
|6
|Tom Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:36
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:36
|8
|Afonso Eulálio
|EF Education – EasyPost
|0:36
|9
|Ben Healy
|Bahrain – Victorious
|0:39
|10
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|0:39
|44
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|8:25
|DNF
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|8:25
Ruta
Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo
El formidable pedalista neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) se convirtió en el primer líder del Tour de Luxemburgo 2026, tras ganar la etapa inicial de 157,5 kilómetros, que se disputó por la calles de la capital luxemburguesa.
Luego de una remontada espectacular, el corredor de Países Bajos fue el primero en cruzar a la meta, superando al francés Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) y a su compatriota Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se reportó en el puesto 46° a más de un minuto del ganador.
La segunda etapa de la ronda luxemburguesa se disputará este jueves con inicio en Niederkorn y llegada a Junglinster, con un recorrido de 166,8 kilómetros en terreno ondulado.
Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Luxembourg-Knuedler – Luxembourg-Fëschmaart (157,5 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|3:45:42
|2
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|4
|Per Strand Hagenes
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|5
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|0:02
|6
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:02
|7
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:02
|8
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:02
|9
|Nicolás Breuillard
|Team TotalEnergies
|0:02
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|46
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:26
Ruta
Giro de los Abruzos: victoria de Lennart Jasch en el segundo capítulo y Vicente Rojas mejora en la general
Segundo capítulo del Il Giro d’Abruzzo 2026, y el triunfo fue para un alemán. Lennart Jasch, alzó este miércoles los brazos como gran vencedor de la etapa rompe-piernas de 143 kilómetros entre Popoli Terme y Caramanico Terme, que incluyó dos puertos montañosos categorizados y varios repechos.
El corredor teutón del Tudor Pro Cycling Team fue el hombre más fuerte en la fase final, y pasó primero por la línea de meta. Segundo entró francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) y terceró se reportó el italiano Matteo Scalco (XDS Astana Team), ambos a 9 segundos del vencedor.
En cuanto a los dos suramericanos que siguen en competencia, el chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 23°, mientras que el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) entró en la casilla 128° a más de 25 del ganador.
Con relación a la clasificación general individual, el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) mantuvo el liderato y sus escoltas ahora son dos hombres del Tudor Pro Cycling Team: el teutón Lennart Jasch y el francés Mathys Rondel.
La octava edición del Il Giro d’Abruzzo continuará este jueves con la tercera etapa, que iniciará en Oricola y finalizará en San Benedetto dei Marsi, sobre un recorrido ondulado de 159 kilómetros.
Il Giro d’Abruzzo (2.1)
Resultados Etapa 2 | Popoli Terme – Caramanico Terme (143 km)
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|3:36:25
|2
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:09
|3
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|0:09
|4
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:09
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:09
|6
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:09
|7
|Riccardo Lorello
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|0:09
|8
|Giacomo Ballabio
|Team Vorarlberg
|0:09
|9
|Riccardo Barbuto
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:09
|10
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:09
|23
|Vicente Rojas
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:09
|128
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|25:14
Clasificación General Individual
|1
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|7:27:48
|2
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|3
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|4
|Diego Ulissi
|XDS Astana Development Team
|0:08
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:12
|6
|Kévin Vauquelin
|Team Polti VisitMalta
|0:12
|7
|Ludovico Crescioli
|Netcompany INEOS
|0:12
|8
|Nicola Conci
|XDS Astana Development Team
|0:12
|9
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:17
|10
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:18
Ruta
Paul Magnier sale victorioso en el inicio del Tour de Eslovaquia 2026
En un final ideal para los hombres rápidos, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso en la jornada inaugural del Tour de Eslovaquia 2026, una etapa ondulada de 162,6 kilómetros disputada en la ciudad de Košice, cercana a la frontera húngara.
El corredor galo, que alcanzó su séptima victoria en la temporada, superó en el embalaje al belga Jenthe Biermans (Cofidis) y al noruego Sander Granberg (Team Drali-Repsol), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único suramericano en competencia, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) se reportó en la casilla 26° un segundo de su compañero de equipo.
La septuagésima edición de la carrera eslovaca, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la segunda jornada, una etapa rompe-piernas, que contará con 186,8 kilómetros entre Levoča y Liptovský Mikuláš, que incluye tres puertos categorizados.
Tour de Eslovaquia (2.1)
Resultados Etapa 1 | Košice – Košice (162,6 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:53:11
|2
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|m.t.
|3
|Sander Granberg
|Team Drali-Repsol
|m.t.
|4
|Giacomo Villa
|Biesse-Carrera Premac
|m.t.
|5
|Matteo Milan
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|6
|Thomas Capra
|Bahrain Victorious Development Team
|m.t.
|7
|Filippo Fortin
|Hrinkow Advarics
|m.t.
|8
|Axel Källberg
|Lucky Sport Cycling Team
|m.t.
|9
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|10
|Liam Slock
|Lotto-Intermarché
|m.t.