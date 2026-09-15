Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Diana Peñuela 4° en la contrarreloj del ciclismo de ruta

Aceptable inicio para para Colombia en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La caldense Diana Peñuela ocupó el 4° puesto en la prueba contrarreloj tras registrar un tiempo de 48 minutos y 40 segundos, en el trayecto de 36 kilómetros en la Ciudad de Rafaela.

El podio fue adornado por la chilena Aranza Villalón, quien se quedó con la presea dorada, el segundo puesto nlo ocupó la paraguaya Agua Marina Espínola y la argentina Delfina Dibella se colgó el bronce.



Lina Marcela Hernández terminó 7° en la prueba contrarreloj del ciclismo de ruta. (Foto © FCC)

La otra colombiana en competencia, la antioqueña Lina Marcela Hernández registró un tiempo final de 49 minutos y 48 segundos y se ubicó en el séptimo lugar de la prueba que contó con la participación de 14 pedalistas de nueve países.

Las pruebas del ciclismo de ruta continuarán este viernes 18 de septiembre con las pruebas de fondo que se desarrollarán de acuerdo con los reglamentos vigentes de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que tendrá recorridos de 168 kilómetros para los caballeros y 108 para las damas.

South American Games WE – ITT (1.2)

Rafaela – Rafaela (36 km)