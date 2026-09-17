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Wilson Peña se quedó con la crono inicial de la Vuelta a Mérida; Sebastián Castaño 2° y Estiven García 3°

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Hace 20 horas

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Sebastián Castaño, Wilson Peña y Estiven García, ene el podio de la primera etapa de la Vuelta a Mérida 2026. (Foto Dirección Comunicación Gobernación Mérida © Licenciado Said Rivas)
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Wilson Peña sigue mandando en la Vuelta a Mérida 2026

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Hace 3 horas

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17 septiembre, 2026

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El colombiano Wilson Peña sigue líder de la Vuelta a Mérida 2026. (Foto Dirección Comunicación Gobernación Mérida © Licenciado Said Rivas)
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Etapa y liderato para Marijn van den Berg en el Tour de Luxemburgo; Samuel Flórez mejora en la general

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Hace 4 horas

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17 septiembre, 2026

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El neerlandés Marijn van den Berg ganó la segunda etapa del Tour de Luxemburgo 2026. (Foto © Škoda Tour de Luxembourg)
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Sergio Higuita, la estelar contratación del Caja Rural-Seguros RGA para las dos próximas temporadas

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Hace 7 horas

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17 septiembre, 2026

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Sergio Higuita, nuevo refuerzo del Caja Rural-Seguros RGA. (Foto © Team Caja Rural)
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