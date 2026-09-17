Wilson Peña se quedó con la crono inicial de la Vuelta a Mérida; Sebastián Castaño 2° y Estiven García 3°

En gran actuación, el zipaquireño Wilson Peña se impuso con autoridad en la jornada inicial de la tercera edición de la Vuelta a Mérida en Bicicleta, una contrarreloj 8,6 kilómetros, que partió desde la población de Ejido, en Campo Elías, y culminó en la comunidad de Los Curos, municipio Libertador.

El escarabajo firmó el triunfo con un tiempo de 16 minutos y 7 segundos. Al colombiano lo escoltaron dos compañeros: Sebastián Castaño 2° a 24 segundos y Estiven García 3° a 45 segundos. El top 5 lo completaron José Misael Urián (Selección Colombia – Team Sistecrédito) y David Hoyos (Team Nativos).



José Misael Urián 4°, en la crono inicial de Vuelta a Mérida 2026. (Foto Dirección Comunicación Gobernación Mérida © Licenciado Said Rivas)

Una vibrante batalla se vivió en territorio merideño, donde los del Sistecrédito, esta vez representando a la Selección Colombia, fueron los grandes dominadores de la jornada contra el cronómetro, colocando a cinco de sus corredores en el Top 10.

La carrera venezolana, competencia que retorna al calendario ciclístico dos décadas después, continuará este jueves con la disputa de la primera etapa en línea. En total serán cinco jornadas que recorrerán 13 municipios del estado, con 505 kilómetros de recorrido.



Wilson Peña, primer líder de la Vuelta a Mérida 2026. (Foto Dirección Comunicación Gobernación Mérida © Licenciado Said Rivas)

Vuelta a Mérida 2026

Resultados Etapa 1 | *CRI Ejido – Los Curos (8,6 km)