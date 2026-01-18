“El profe Cely me dio la confianza”: Alexander Gil tras ganar la etapa final de la Vuelta al Táchira 2026

El antioqueño Alexander Gil se estrenó con victoria en el Team GW Erco Sportfitness, esto luego de saltar de un pequeño grupo e irse en solitario en busca de la etapa que terminó en el velódromo de San Cristóbal tras 99,3 kilómetros de recorrido.

“Esto es soñado, hablé con Dios ayer y dije es hora de una victoria. Esto es una muestra de todo el sacrificio de mi equipo, estamos gozando, felicito a mis compañeros por todo el trabajo. El profe Cely me dio la confianza, lo intentamos de lejos, estoy contento y motivado”, dijo el antioqueño, en declaraciones recogidas por su equipo.

El corredor paisa de 33 años nunca bajó el ritmo y siempre quiso sacar una buena diferencia con esos cinco corredores que lo persiguieron durante más de 50 kilómetros. Al final, Gil se impuso con un tiempo de dos horas, 42 minutos y 38 segundos.

“Esto es volver a encontrarse con uno mismo, hay que ir siempre decidido y esto es de intentarlo, fue una energía muy linda los últimos cinco kilómetros”, dijo Gil, quien terminó quinto en la clasificación general a 5’10” del campeón, el venezolano Jorge Abreu.

*Con Información Prensa GW Erco SportFitness