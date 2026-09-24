Ruta
Marceli Bogusławski gana la quinta etapa del Tour del Lago Poyang con David Pita en el top 10
En un final a pura velocidad, el polaco Marceli Bogusławski (ATT Investments) se adjudicó la victoria en la quinta etapa del Tour del Lago Poyang, una exigente jornada de 147 kilómetros disputada en los alrededores del histórico monte Longhu, emblemático por ser una de las cunas del taoísmo.
Bogusławski hizo valer su potencia en el embalaje masivo para cruzar la línea de meta en primer lugar, superando al estonio Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) y al australiano Max Holgate (St George Continental Cycling Team), quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
La representación sudamericana tuvo una destacada actuación en el circuito, liderada por el ecuatoriano David Pita (Roojai Insurance Winspace), quien ingresó en el 9° puesto metiéndose en el selecto grupo del top 10. Su hermano, Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team), finalizó en la casilla 15°, mientras que el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) cruzó la meta en la posición 67° tras completar el recorrido con el pelotón principal.
En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) siguió al comando. El segundo puesto lo ocupa el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) a 7 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la sexta etapa, de las diez pactadas, que se diputará en el condado de Yongfeng con un recorrido totalmente llano de 117,2 kilómetros.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 5 | Mount Longhu – Mount Longhu (147 km)
|1
|Marceli Bogusławski
|ATT Investments
|2:29:29
|2
|Norman Vahtra
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|3
|Max Holgate
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|4
|Zhengke Ma
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
|5
|Alin Toader
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|6
|Lukas Vries
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|7
|Ean Cajucom
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|8
|Phuc Tran Trong
|Vietnam
|m.t.
|9
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|10
|Aaron Aus
|Quick Pro Team
|m.t.
|15
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
|67
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|13:05:22
|2
|Michał Pomorski
|ATT Investments
|0:07
|3
|Jonas Rapp
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:08
|4
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|0:17
|5
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:19
|6
|Niek Voogt
|ATT Investments
|0:28
|7
|Filip Řeha
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:35
|8
|Yoel Habteab
|BIKE AID
|0:40
|9
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:55
|10
|Cyrus Monk
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|1:09
|21
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|6:56
|59
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|21:45
|79
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|28:40
Ruta
Baja de última hora en la Selección Colombia: Wilmar Paredes se pierde el Mundial de Montreal
Se descartó oficialmente la participación de Wilmar Paredes en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026. El corredor antioqueño, quien había sido convocado a última hora para integrar la Selección Colombia en reemplazo de Egan Bernal, se vio obligado a dar un paso al costado debido a las secuelas de una fuerte caída sufrida a principios de esta semana mientras entrenaba en la Sabana de Bogotá.
El antioqueño tenía programado su vuelo hacia territorio canadiense el día de hoy; sin embargo, un fuerte golpe en el gemelo sufrido durante el percance impidió su recuperación a tiempo. Tras una rigurosa evaluación médica y del propio deportista, se determinó no ir a competir a Canadá por el nivel de exigencia física que requiere una competencia de esta categoría.
La decisión de no viajar representa un duro golpe para la Selección y para el propio Paredes, quien venía firmando la mejor temporada de su carrera deportiva. Con victorias resonantes este año en el Tour de Beauce en Canadá, la Vuelta a São Paulo en Brasil y cuatro triunfos de etapa en la pasada Vuelta a Colombia, el paisa se perfilaba como una de las cartas fuertes y en mejor estado de forma para el exigente trazado de Montreal.
Con esta baja de última hora, la Selección Colombia finalmente afrontará la prueba de ruta con cinco corredores: Harold Tejada, Brandon Rivera, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Nairo Quintana, quien se despide del ciclismo profesional.
Ruta
Tobias Svarre asalta el liderato de la CRO Race 2026 con un soberbio triunfo en la tercera etapa
En un final vibrante y selectivo, el joven danés Tobias Svarre (Uno-X Mobility) firmó una espectacular victoria en la tercera etapa de la CRO Race 2026, disputada sobre 174,5 kilómetros entre las ciudades croatas de Krk y Labin. El pedalista escandinavo impuso condiciones en el exigente repecho adoquinado para adjudicarse su primer triunfo como profesional y, de paso, convertirse en el nuevo líder.
Svarre resistió el pulso frente a los favoritos y cruzó la línea de sentencia deteniendo el cronómetro en 4 horas, 10 minutos y 54 segundos. El italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) ingresó en la segunda posición con el mismo tiempo del ganador, mientras que el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) completó el podio del día en la tercera casilla, cediendo 6 segundos.
Con este resultado, el Uno-X Mobility encadenó su segundo éxito consecutivo en la ronda croata tras el triunfo previo de Carl-Frederik Bévort, consolidando un inicio de carrera de ensueño y dejando a Svarre en una posición inmejorable para defender el liderato en los próximos días.
En cuanto a los dos colombianos en competencia Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en el puesto 27° a 1.18 del ganador, mientras que el hasta hoy líder, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se retiró.
La prestigiosa carrera croata continuará este viernes con la cuarta etapa, otra jornada rompe-piernas de 160 kilómetros entre las ciudades de Pula y Rijeka, que incluye varios repechos y dos puertos montañosos categorizados.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Krk – Labin (174,5 km)
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|4:10:54
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:06
|4
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:29
|5
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:31
|6
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|7
|Johannes Herzog
|Uno-X Mobility
|+ 31
|8
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:31
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:37
|10
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:56
|27
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:18
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|10:50:58
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:04
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|4
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:34
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:39
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:41
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:41
|8
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:47
|10
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|1:06
|23
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:28
Ruta
Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *29 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)