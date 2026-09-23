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Stefany Cuadrado se coronó campeona suramericana de la velocidad individual en Santa Fe 2026
¡De principio a fin! Stefany Cuadrado completó una actuación perfecta en la velocidad individual femenina del ciclismo de pista y conquistó la medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La colombiana comenzó marcando el ritmo desde la clasificación de los 200 metros lanzados. Cuadrado registró 10.658 segundos, con una velocidad promedio de 67.555 km/h, para ocupar el primer lugar entre las 14 participantes. Ese resultado le permitió avanzar directamente a los cuartos de final, además se convirtió en nuevo récord suramericano de los 200 metros lanzados.
Su mejor tiempo en la ronda inicial le evitó disputar el repechaje y la ubicó directamente entre las ocho mejores de la competencia. El reglamento establecía que únicamente la primera clasificada avanzaba de manera directa a los cuartos de final, mientras las demás debían buscar su lugar a través del repechaje.
En esa instancia, Cuadrado se enfrentó a la ecuatoriana Ruth Perdomo y resolvió la serie en dos carreras. La colombiana ganó el primer enfrentamiento, disputado sobre los últimos 200 metros en 11.313 segundos, y volvió a imponerse en la segunda carrera con un registro de 11.943, para avanzar 2-0 a las semifinales.
En semifinales, el reto fue frente a la argentina Natalia Vera. Cuadrado mantuvo su paso perfecto y volvió a necesitar únicamente dos carreras para asegurar la clasificación a la disputa por el oro.
En la primera marcó 12.492 segundos y superó a Vera por 0.188; en la segunda registró 11.759, con una diferencia de 0.202 sobre la argentina. De esta manera, la colombiana se instaló en la final sin haber perdido una sola carrera eliminatoria.
La final enfrentó a Cuadrado con la chilena Daniela Colilef, quien había superado en semifinales a la también colombiana Juliana Gaviria. Stefany mantuvo la misma fórmula que durante todo el torneo: dos carreras y dos victorias.
La primera manga terminó con un tiempo de 12.863 segundos, mientras que en la segunda la colombiana aceleró hasta los 11.793 segundos, equivalentes a una velocidad promedio de 61.053 km/h. En ese segundo enfrentamiento, Cuadrado cruzó la meta apenas 0.142 segundos por delante de Colilef.
Con el 2-0 en la serie definitiva, Stefany Cuadrado se proclamó campeona suramericana de la velocidad individual femenina. La chilena Daniela Colilef obtuvo la plata y Natalia Vera, de Argentina, completó el podio con el bronce (venció por el tercer lugar a Juliana Gaviria).
En el ómnium masculino, el colombiano Juan Esteban Arango finalizó en la cuarta posición, tras sumar 135 puntos. El título fue para el venezolano Leangel Linarez, con 158 unidades, seguido por el brasileño Lucca Marques, con 137 puntos, y el peruano Hugo Ruiz, quien completó el podio con 136 unidades.
El ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santafé 2026 finalizará hoy con la celebración del keirin en ambas ramas, prueba en la que competirán Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Kevin Quintero y Cristian Ortega, y la madison, también en ambas ramas, con las duplas integradas por Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño, además de Jordan Parra y Juan Esteban Arango
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
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Juegos Suramericanos 2026: Lina Marcela Hernández se lució en el ómnium y ganó las cuatro pruebas
Colombia volvió a ser protagonista en la segunda jornada del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, esta vez con Lina Marcela Hernández, que se lució en el Velódromo Invencible de Rafaela y se colgó la medalla de oro en el ómnium femenino.
La pedalista antioqueña, quien venía de ser medallista de plata en la prueba del ciclismo de ruta, ganó en el ómnium de punta a punta, al vencer en las cuatro carreras que componen esta modalidad (scrath, tempo race, eliminación y por puntos). El podio lo completaron Venezuela, con la plata, y Argentina con el bronce.
Tras la competencia, la deportista paisa destacó las buenas sensaciones con las que llegó a esta prueba después de sus anteriores presentaciones en el certamen. “Súper contenta con esta medalla. Venimos de la ruta, que nos dejó excelentes sensaciones; ayer, en la persecución por equipos, nos dio muchísima emoción ese récord nacional que logramos. Hoy teníamos que aprovechar e ir a darla toda”, expresó Hernández.
El ciclismo de pista continuará en Rafaela con nuevas pruebas y más oportunidades para que la delegación nacional siga ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la jornada de hoy Colombia estará las finales del ómnium masculino con Juan Esteban Arango y en la velocidad femenina con Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
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Kevin Quintero 1° y Cristian Ortega 2°, en la velocidad del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos
Colombia sumó más medallas durante su actuación en la segunda jornada del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos, que se disputa en el Velódromo Invencible de Rafaela, en territorio argentino. En la velocidad masculina la delegación colombiana consiguió un memorable 1-2.
Kevin Quintero se consagró campeón suramericano después de imponerse en la final ante su compatriota Cristian Ortega, quien se quedó con la medalla de plata. El tercer lugar fue para Argentina, completando un podio con doble presencia colombiana.
El pistero vallecaucano resaltó la evolución que tuvo durante las jornadas de competencia y la exigencia que representó medirse frente a su compañero de selección. “Fue un día bueno. Iban pasando los días y me iba sintiendo bien. Cristian me obligó a hacer una mejor estrategia y a hacer unos cambios, pero muy contento de que hayamos hecho el 1-2. Es muy gratificante escuchar el himno y tener un compañero mío en el podio”, señaló Quintero.
Colombia llegó a 5 medallas de oro y 2 de plata en el ciclismo de pista, que celebrará en la jornada de hoy las finales del ómnium masculino con presencia de Juan Esteban Arango y en la velocidad femenina estarán Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
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Inicio dorado del ciclismo de pista colombiano en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La delegación colombiana comenzó de la mejor manera su participación en el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Invencible Velódromo de Rafaela, con una jornada que dejó tres medallas de oro y una de plata en las pruebas por equipos, destacando la presencia de Mariana Pajón en la elocidad por equipos femenina.
La primera gran celebración del día llegó con la persecución por equipos femenina. Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Marcela Hernández y Camila Valbuena se quedaron con la medalla de oro tras completar los cuatro kilómetros en 4:23.037. El equipo colombiano superó a Chile, que registró 4:24.734 en la final, mientras Venezuela obtuvo la medalla de bronce.
Posteriormente fue el turno de la persecución por equipos masculina. El conjunto colombiano, integrado por Juan Esteban Arango, Anderson Arboleda, Jordan Parra y Brayan Sánchez, disputó la final frente a Chile y consiguió la medalla de plata. Argentina completó el podio con la medalla de bronce.
Más tarde comenzaron las finales de velocidad por equipos. En la rama femenina, Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y Mariana Pajón hicieron parte del equipo colombiano durante la jornada, con la múltiple campeona olímpica presente en las fases de clasificación.
Durante la instancia definitiva de la rama femenina, Colombia se impuso sobre Argentina con un registro de 48.263 segundos, mientras las locales terminaron con 49.468 y Venezuela completó el podio.
El cierre llegó con la final de la velocidad por equipos masculina, donde Rubén Murillo, Kevin Quintero, Cristian Ortega y Jordan Parra consiguieron la tercera medalla de oro del día para Colombia. El equipo nacional registró 43.693 segundos y superó en una cerrada definición a Venezuela, que terminó con 43.813.
La diferencia entre ambos conjuntos fue de apenas 0.120 segundos, mientras Argentina completó el podio con 44.758. El triunfo masculino puso el broche dorado a una jornada en la que Colombia fue protagonista desde la primera hasta la última final.
La Selección Colombia de Pista continuará hoy lunes con otro días de comptencias, en la que se se disputarán las competencias femeninas de keirin y madison junto al ómnium masculino.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano