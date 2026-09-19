Ruta
Tour de Luxemburgo: Davide Piganzoli se queda con la contrarreloj y acaricia el título
El ciclista italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) dio un golpe de autoridad definitivo este sábado al adjudicarse la cuarta y penúltima etapa del Tour de Luxemburgo 2026, una exigente contrarreloj individual de 20,4 kilómetros con inicio y final en la localidad de Ettelbruck.
Con este triunfo, el pedalista transalpino no solo ratificó su gran momento de forma, sino que consolidó su liderato en la clasificación general a falta de una sola jornada para el cierre de la competencia. Piganzoli detuvo el cronómetro en un tiempo imbatible para sus rivales, superando en un emocionante y cerrado duelo a su compatriota Andrea Raccagni (Soudal Quick-Step), quien tuvo que conformarse con la segunda plaza a apenas dos segundos de diferencia. El podio del día lo completó el británico Leo Hayter (Modern Adventure Pro Cycling), con un retraso de 18 segundos respecto al ganador.
Por los lados de la representación latinoamericana, el único colombiano en competencia, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), firmó una actuación de resistencia en una especialidad que siempre resulta exigente frente a los grandes especialistas del Viejo Continente. El joven antioqueño finalizó en la posición 46°, cediendo más de dos minutos en la línea de meta con respecto al intratable registro de Piganzoli.
Con este resultado, Piganzoli defenderá este domingo el maillot amarillo de líder en la quinta y última etapa, un trazado de media montaña de 177 kilómetros entre Mersch y Luxemburgo, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Brandon McNulty, ganador el año pasado.
Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)
Resultados Etapa 4 CRI | Ettelbruck – Ettelbruck (20,4 km)
|1
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|26:49
|2
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:03
|3
|Leo Hayter
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:19
|4
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:19
|5
|Søren Kragh Andersen
|Lidl-Trek
|0:20
|6
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|0:22
|7
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|0:25
|8
|Dylan van Baarle
|Soudal Quick-Step
|0:25
|9
|Miguel Heidemann
|REMBE | rad-net
|0:26
|10
|Thibault Guernalec
|Team TotalEnergies
|0:31
|46
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|2:07
Clasificación General Individual
|1
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|12:10:10
|2
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:47
|3
|Thomas Gachignard
|Team TotalEnergies
|0:49
|4
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|0:54
|5
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|1:16
|6
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|1:57
|7
|Sam Oomen
|Lidl-Trek
|2:03
|8
|Eike Behrens
|Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur
|2:03
|9
|Søren Kragh Andersen
|Lidl-Trek
|2:12
|10
|Reinderink Pepijn
|Soudal Quick-Step
|2:30
|30
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|8:53
Ruta
Vuelta a Mérida: Sebastián Castaño reina en la cuarta etapa con Wilson Peña 2° y Daniel Hoyos 3°
El batallón de los «escarabajos» sigue dictando cátedra de ciclismo en la Vuelta a Mérida 2026. En una emocionante cuarta jornada de alta montaña disputada entre La Playa y la ciudad de Mérida, el pedalista antioqueño Sebastián Castaño, representando a la Selección de Colombia, se impuso con autoridad en la línea de meta tras superar las exigentes rampas del trazado andino.
Esta nueva victoria de Castaño no hace más que ratificar la hegemonía total del ciclismo colombiano en territorio venezolano: van cuatro jornadas disputadas y las cuatro han sido ganadas por corredores de Colombia, demostrando una superioridad incuestionable en cada terreno.
El éxito del día fue redondo para la delegación cafetera. Sus compatriotas Wilson Peña (Selección Colombia – Team Sistecrédito) y Daniel Hoyos (Team Nativos) firmaron una actuación impecable al escoltar a Castaño en el podio de la fracción, sellando un brillante uno-dos-tres de los escarabajos en una de las etapas más duras de la competición.
En lo que respecta a la clasificación general, Wilson Peña defendió con éxito su posición y se mantiene firme como el líder absoluto de la carrera. El zipaquireño controló los tiempos y los ataques de sus rivales directos para conservar la camiseta de líder, quedando a un paso de coronarse campeón del giro merideño.
La Vuelta a Mérida se alista ahora para su jornada de cierre, donde los colombianos buscarán ratificar este dominio histórico y asegurar el título final.
Clasificación General Individual
|1
|Wilson Peña
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|10:37:18
|2
|Sebastián Castaño
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:22
|3
|Estiven García
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:41
|4
|Daniel Hoyos
|Team Nativos
|0:52
|5
|José Misael Urián
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|1:21
|6
|Luis Alfredo Pinto
|Alcaldía Valera – Confitería la Guacamaya
|2:28
|7
|Anthuar González
|JB Ropa de Ciclismo Groupsol
|2:48
|8
|Arley Cuadros
|Alcaldía Valera – Concfitería La Guacamaya
|5:21
|9
|Jaime Shair
|Lotería del Táchira
|9:32
|10
|Carlos Quintero
|Fundación Jorge Rodríguez
|10:40
Ruta
Mundial de Ruta Montreal 2026: programación oficial de los ciclistas colombianos
Montreal está lista para recibir una nueva edición del Campeonato Mundial de Ruta UCI, uno de los eventos más importantes del calendario internacional, que reunirá a los mejores corredores del mundo en las categorías élite, sub-23 y juvenil, tanto en la rama masculina como femenina.
La programación oficial comenzará hoy con las actividades previas de la competencia, entre ellas los entrenamientos de contrarreloj, la confirmación de corredores, el congreso técnico de las pruebas CRI y las reuniones informativas para equipos y conductores.
La competición deportiva se iniciará el domingo 20 de septiembre con las pruebas de contrarreloj individual élite femenina y masculina, y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre, cuando se disputará la prueba de ruta masculina élite, que cerrará la programación de los campeonatos, en una edición que contará con 13 títulos mundiales en disputa.
Programación de los colombianos
Domingo 20 de septiembre: comenzará oficialmente la competencia con la contrarreloj individual femenina élite, en la que estará presente Diana Peñuela, seguida de la contrarreloj individual masculina élite, con la participación de Walter Vargas y Brandon Rivera.
Lunes 21 de septiembre: será el turno de las categorías sub-23. En la contrarreloj individual femenina competirán Angie Londoño y Natalia Garzón, mientras que Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas representarán a Colombia en la contrarreloj individual masculina sub-23.
Martes 22 de septiembre: la programación continuará con las contrarrelojes individuales de la categoría juvenil. Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada competirán en la rama masculina, mientras que Estefanía Castillo y Zara Lamprea lo harán en la femenina.
Miércoles 23 de septiembre: estará destinado a las actividades previas a las pruebas de ruta, con entrenamiento de la Selección Colombia en el circuito de Mont Royal, Congreso UCI, confirmación de corredores para las competencias de ruta, reunión de equipos y reunión informativa de conductores.
Jueves 24 de septiembre: comenzarán las pruebas de ruta con la competencia femenina sub-23 y la masculina juvenil.
Viernes 25 de septiembre: se disputarán las pruebas de ruta masculina sub-23 y femenina juvenil. Durante la jornada también se realizará la presentación del Campeonato Mundial de Ruta Francia 2027.
Sábado 26 de septiembre: llegará el turno de la prueba de ruta femenina élite, mientras que en horas posteriores se llevará a cabo la Gala UCI.
Domingo 27 de septiembre: los hombres élite protagonizarán la última competencia del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, jornada en la que se conocerá al nuevo campeón mundial de la categoría reina.
Las pruebas de ruta élite tendrán como escenario principal el circuito de Mont Royal. De acuerdo con la información oficial de la UCI, la carrera masculina élite tendrá una distancia de 273,7 kilómetros y 3.803 metros de desnivel acumulado, mientras que la femenina élite recorrerá 180,4 kilómetros y acumulará 2.570 metros de desnivel.
La Selección Colombia, presente en Montreal
Colombia contará con una delegación conformada por 24 corredores de las categorías élite, sub-23 y juvenil, quienes asumirán el reto mundialista en las pruebas de contrarreloj y ruta.
Élite masculina
Walter Alejandro Vargas Alzate
Harold Alfonso Tejada Canacue
Wilmar Andrés Paredes Zapata
Brandon Smith Rivera Vargas
Sergio Andrés Higuita García
Santiago Andrés Buitrago Sánchez
Nairo Alexander Quintana Rojas
Sub-23 masculina
Juan Diego Quintero Osorno
Miguel Ángel Marín Martínez
Jaider Muñoz Restrepo
William Colorado Osorio
Robert Andrés Plazas Fonseca
Juvenil masculina
Juan Esteban Sánchez Sánchez
José Manuel Posada Franco
Alejandro Stiven Pamplona Echeverría
Élite femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez
Paula Andrea Patiño Bedoya
Laura Daniela Rojas Capera
Sub-23 femenina
Juliana Londoño David
Angie Mariana Londoño Posada
Natalia Garzón Cifuentes
Juvenil femenina
Salomé Vargas Alzate
Zara Sofía Lamprea Morales
Estefanía Castillo López
Con esta nómina, la Selección Colombia afrontará una nueva cita mundialista en Montreal, ciudad que vuelve a ser escenario de los Campeonatos Mundiales de Ruta más de cinco décadas después de haber acogido la edición de 1974, la primera que se disputó fuera de Europa.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Dorian Godon conquista la primera edición del Gran Premio del Lazio; Diego Pescador el mejor colombiano
En una gran actuación, el ciclista francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) ganó la primera edición del Gran Premio del Lazio, una exigente clásica italiana de categoría UCI 1.1, que se disputó entre Fiuggi y Anguillara Sabazia, en la provincia de Roma.
El corredor galo, que alcanzó su sexta victoria en la temporada, impuso su potencia en el embalaje final tras completar los 182,3 kilómetros de recorrido, deteniendo el cronómetro en 3 horas, 53 minutos y 18 segundos.
El podio de la novel clásica europea lo completaron los italianos Luca Colnaghi (Bardiani CSF 7 Saber) y Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), quienes ocuparon el 2° y el 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el joven quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros en la casilla 25° con el mismo tiempo del ganador, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) finalizó 92° y Jonathan Guatibonza (Movistar Team) terminó en la posición 98°, ambos a más de 11 minutos del ganador.
Gran Premio del Lazio (1.1)
Fiuggi – Anguillara Sabazia (182,4 km)
|1
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|3:53:18
|2
|Luca Colnaghi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|3
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|4
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|5
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Matias Malmberg
|Swatt Club
|m.t.
|7
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
|8
|Giovanni Bortoluzzi
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|m.t.
|9
|Alessandro Covi
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|10
|Stefano Masciarelli
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|m.t.
|25
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|92
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|11:41
|98
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team
|11:41