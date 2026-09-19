Tour de Luxemburgo: Davide Piganzoli se queda con la contrarreloj y acaricia el título

El ciclista italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) dio un golpe de autoridad definitivo este sábado al adjudicarse la cuarta y penúltima etapa del Tour de Luxemburgo 2026, una exigente contrarreloj individual de 20,4 kilómetros con inicio y final en la localidad de Ettelbruck.

Con este triunfo, el pedalista transalpino no solo ratificó su gran momento de forma, sino que consolidó su liderato en la clasificación general a falta de una sola jornada para el cierre de la competencia. Piganzoli detuvo el cronómetro en un tiempo imbatible para sus rivales, superando en un emocionante y cerrado duelo a su compatriota Andrea Raccagni (Soudal Quick-Step), quien tuvo que conformarse con la segunda plaza a apenas dos segundos de diferencia. El podio del día lo completó el británico Leo Hayter (Modern Adventure Pro Cycling), con un retraso de 18 segundos respecto al ganador.



Davide Piganzoli, el mejor en la crono del Tour de Luxemburgo 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

Por los lados de la representación latinoamericana, el único colombiano en competencia, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), firmó una actuación de resistencia en una especialidad que siempre resulta exigente frente a los grandes especialistas del Viejo Continente. El joven antioqueño finalizó en la posición 46°, cediendo más de dos minutos en la línea de meta con respecto al intratable registro de Piganzoli.

Con este resultado, Piganzoli defenderá este domingo el maillot amarillo de líder en la quinta y última etapa, un trazado de media montaña de 177 kilómetros entre Mersch y Luxemburgo, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Brandon McNulty, ganador el año pasado.



Davide Piganzoli, ganador de la cuarta etapa del Tour de Luxemburgo 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)

Resultados Etapa 4 CRI | Ettelbruck – Ettelbruck (20,4 km)

1 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 26:49 2 Andrea Raccagni Soudal Quick-Step 0:03 3 Leo Hayter Modern Adventure Pro Cycling 0:19 4 Julius Johansen UAE Team Emirates-XRG 0:19 5 Søren Kragh Andersen Lidl-Trek 0:20 6 Aurélien Paret-Peintre Decathlon CMA CGM Team 0:22 7 Emiel Verstrynge Alpecin-Premier Tech 0:25 8 Dylan van Baarle Soudal Quick-Step 0:25 9 Miguel Heidemann REMBE | rad-net 0:26 10 Thibault Guernalec Team TotalEnergies 0:31 46 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 2:07

Clasificación General Individual