Connect with us

Ruta

Jonas Rapp sale victorioso en el inicio del Tour del Lago Poyang; Agustín Durán el mejor suramericano

Publicado

Hace 9 horas

el

El alemán Jonas Rapp ganó la primera etapa del Tour del Lago Poyang 2026. (Foto Archivo © Facebook / Jonas Rapp)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México

Publicado

Hace 47 mins

el

20 septiembre, 2026

Por

El Tour Colombia se disputaría en la última semana de enero del 2027 para marcar la 5a edición de la prueba que inició en 2018 (Foto©Anderson Bonilla/Revista Mundo Ciclístico)
Seguir leyendo

Ruta

Remco Evenepoel hace historia en Montreal: a un paso del Olimpo con su cuarto título Mundial consecutivo en la crono

Publicado

Hace 1 hora

el

20 septiembre, 2026

Por

El belga Remco Evenepoel volvió a ganar en su especialidad y sumó su cuarto título mundial de contrarreloj en Montreal. (Foto © UCI Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Marlen Reusser revalida su corona mundial de contrarreloj con una exhibición en Montreal

Publicado

Hace 2 horas

el

20 septiembre, 2026

Por

La suiza Marlen Reusser defendió su título mundial de contrarreloj en Montreal. (Foto UCI Cycling © SWPix)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio