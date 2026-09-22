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Ruta

Tour del Lago Poyang: los hermanos Pita siguen dando la pelea en las llegadas masivas

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Los sprinters ecuatorianos Sebastián Pita y Cristian David Pita corren para equipos continentales asiáticos. (Foto © Facebook / Sebastián Pita)
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CRO Race 2026: Juan Sebastián Molano le gana el primer duelo de sprinters a Paul Magnier

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El boyacense Juan Sebastián Molano ganó de la primera etapa de la CRO Race 2026. (Foto Archivo © UAE)
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Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México

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El Tour Colombia se disputaría en la última semana de enero del 2027 para marcar la 5a edición de la prueba que inició en 2018 (Foto©Anderson Bonilla/Revista Mundo Ciclístico)
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Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Santander recibirá a las nuevas promesas del ciclismo colombiano

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El podio de la Vuelta del Futuro 2025. (Foto © RMC)
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