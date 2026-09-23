El Team Sistecrédito correrá la Vuelta a Venezuela 2026 con la mira puesta en el Clásico RCN

El equipo continental Team Sistecrédito hará presencia con una nómina de seis corredores en la Vuelta Ciclística a Venezuela 2026, competencia programada del 4 al 11 de octubre sobre un recorrido de 1.143 kilómetros divididos en ocho etapas, que recorrerá los estados Trujillo, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo y Aragua.

La escuadra dirigida por Pablo Vélez encarará su participación en el giro venezolano con la mira puesta en el Clásico RCN y con la intención de revalidar el título conseguido por Walter Vargas (Team Medellín-EPM) en la edición 2024, último colombiano en conseguirlo. Para ello, el Sistecrédito presenta una nómina respaldada por los resultados obtenidos en la reciente Vuelta a Mérida.

El grupo lo encabezará Wilson Peña, vigente campeón de la carrera merideña. Lo acompañan Sebastián Castaño, Juan Diego Hoyos, ambos de gran actuación también en el rejuvenecido giro de los andes venezolanos y José Misael Urián, junto a los corredores de la categoría Sub-23 Estiven García, campeón de su categoría en Mérida y Cristian Vélez.

La presencia del Sistecrédito refuerza la participación internacional confirmada hasta el momento, en la que figuran la Selección Nacional de Cuba, el club continental Localiza Meoo de Brasil y la escuadra portuguesa Tavfer, que incluye en sus filas al venezolano Leangel Linarez. Asimismo, la organización registra la segura comparecencia de dos equipos colombianos más aún por confirmar.

*Con Información de Carlos Alexis Rivera