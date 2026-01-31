Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race: Ally Wollaston consigue su tercera victoria de la temporada, ¡todas ellas en Australia!

Sistecrédito presenta oficialmente su equipo continental de ciclismo para la temporada 2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo humano, deportivo y social de los ciclistas colombianos y sus familias. Un proyecto que nace desde la convicción de su presidente Álvaro Villegas Londoño, de decir “Sí” a quienes históricamente han recibido un “No”, generando oportunidades reales para que los corredores y sus familias mejoren su calidad de vida, crezcan como personas y se formen como profesionales del deporte.

Sistecrédito es una compañía 100 % colombiana especializada en crédito de consumo, con más de 29 años de experiencia en el sector financiero. A través de un modelo cercano y ágil, la empresa ha acompañado a millones de personas a cumplir sus metas y sueños, permitiéndoles acceder a productos y servicios que pueden pagar a cuotas. Ese mismo espíritu de inclusión, oportunidad y confianza es el que hoy impulsa su apuesta por el ciclismo colombiano como motor de transformación social.

Gracias a esta visión, el Team Sistecrédito se consolida como el único equipo de marca en Colombia que apoya de manera integral todas las categorías del ciclismo: prejuvenil, juvenil, juvenil damas, damas élite, sub-23 y élite masculina. Una apuesta decidida por los procesos de formación, la continuidad deportiva y la construcción de talento desde la base hasta el alto rendimiento.

La tecnología y la innovación son pilares fundamentales del proyecto. Sistecrédito cree en estas herramientas como potenciadoras del rendimiento, la optimización de procesos y el fortalecimiento de la formación deportiva, siempre bajo un propósito innegociable: la formación integral y el deporte limpio. Por ello, el equipo cuenta con una sede deportiva dotada con las condiciones necesarias para la preparación física, mental y clínica de cada corredor.

Más allá de las competencias del calendario nacional, el Team Sistecrédito se rige por un modelo deportivo único en el pelotón nacional, centrado en el ciclista como eje principal.

Este modelo es respaldado por un equipo interdisciplinario de profesionales que trabajan por el bienestar, la educación, la profesionalización y el desarrollo humano de cada corredor.

Sistecrédito no sólo patrocina un equipo de ciclismo: impulsa sueños, construye oportunidades y cree en el poder del deporte para transformar realidades.

Porque cuando alguien dice Sí, todo puede cambiar.

A continuación, los corredores que harán parte de la nómina del Team Sistecrédito 2026:

Categoría Prejuvenil

Julián Cañaveral

Nicolás Ramírez

Juan Jose Marín

Emanuel Cano

Jerónimo Ortega

Categoría Damas Juvenil

Estefanía Castillo

Sara Trujillo

Valeria Vargas

Steffany Fernández

Luciana Medina

Categoría Juvenil

Emanuel Restrepo

Juan Esteban López

Duvan Urian

Juan Gabriel Gómez

Jhon Fernando Botero

Juan Miguel León

Categoría Damas Élite y Sub 23

Diana Peñuela

Stefania Sánchez

Paula Latriglia

Erika Botero

Natalia Garzón- sub 23

Laura Rojas – sub 23

Samara Bedoya- sub 23

Categoría Sub 23

Jaider Muñoz

Estiven García

Juan David Urian

Mauricio Zapata

Robert Plazas

Cristian Damian Vélez

Esteban Mejía

Jerónimo Calderón

José Manuel Ortiz

Categoría Elite

Wilson Peña

Sebastián Castaño

Edgar Pinzón

José Misael Urian

Juan Diego Hoyos

Juan Diego Guerrero

Samuel Herrera

Felipe Toro