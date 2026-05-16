Vuelta a Barinitas: Luis Pinto se impone en la tercer capítulo y Gregory Guevara sigue líder

Refrendando una gran actuación, Luis Pinto (Team Bancamiga – Confitería La Guacamaya) se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta Ciclística a Barinitas 2026, luego de recorrer 117 kilómetros en el municipio que le pone nombre a la carrera.

La corta fracción fue dominada por el corredor de 30 años. El podio lo completaron Yurgen Ramírez (Fina Arroz – Multimarcas CES) y Rikeiberth Alvarado (Bancamiga MU Trainning), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

Con los resultados de hoy, la clasificación general individual no presentó cambios en los primeros puestos y Gregory Guevara (Mincomercio Criket Trujillo) se mantuvo el comando. La competencia, que cuenta con el aval de la Federación Venezolana de Ciclismo, no cuenta con participación colombiana.

La ronda venezolana continuará este sábado con la cuarta etapa, un recorrido montañoso, que iniciará en el barrio Guanapa y llegará a la localidad de Santo Domingo.

RESULTADOS TERCERA ETAPA