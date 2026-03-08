Ruta
Mackenzie Coupland gana la cuarta edición de la Vuelta a Extremadura Femenina; Paula Patiño la mejor colombiana
La pedalista australiana Mackenzie Coupland (Liv AlUla Jayco) se consagró campeona de la cuarta edición de la Vuelta a Extremadura Femenina tras conseguir la victoria en la tercera y última etapa, con un recorrido de 139,4 kilómetros, entre Jerte y Jaraíz de la Vera.
Con un tiempo de 3 horas, 36 minutos y 42 segundos, Coupland se impuso por delante de la británica Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ) y de su compatriota y compañera de equipo Talia Appleton (Liv AlUla Jayco). La colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) terminó en el puesto 26° a más 8 minutos de la ganadora, mientras que Nicoll García (Cantabria Rio Miera) no concluyó la prueba.
La etapa reina de la ronda extremeña, exigió a las pedalistas con dos puertos de primera categoría y un repecho final, que permitió conocer a la ciclista más fuerte de la competencia y que al final terminó decidiendo a la portadora del maillot amarillo.
La clasificación general concluyó con la corredora oceánica Mackenzie Coupland (Liv AlUla Jayco) en la primera posición. El podio lo completaron la inglesa Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ) y la australiana Talia Appleton (Liv AlUla Jayco), mientras que Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) finalizó en la casilla 26°.
Vuelta a Extremadura Femenina (2.1)
Resultados Etapa 3 | Jerte – Jaraíz de la Vera (139,4 km)
|1
|Mackenzie Coupland
|Liv AlUla Jayco
|3:36:42
|2
|Lauren Dickson
|FDJ United – SUEZ
|,,
|3
|Talia Appleton
|Liv AlUla Jayco
|0:11
|4
|Nikola Nosková
|Cofidis Women Team
|1:40
|5
|Sidney Swierenga
|Liv AlUla Jayco
|,,
|6
|Mareille Meijer
|Movistar Team
|,,
|7
|Ricarda Bauernfeind
|Lidl – Trek
|,,
|8
|Debora Silvestri
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|9
|Brodie Chapman
|UAE Team ADQ
|,,
|10
|Ema Comte
|Cofidis Women Team
|,,
|21
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|4:26
|DNF
|Nicoll García
|Cantabria Deporte – Río Miera
|No finalizó
Ruta
El calendario ciclístico nacional continúa con la Clásica de Rionegro
La emoción del ciclismo profesional vuelve a Rionegro con la edición 21° de la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo y que hoy se consolida como una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico nacional.
El IMER Rionegro reveló que, durante tres días Rionegro será escenario de una competencia que no se parece a ninguna otra en el país. A diferencia de las tradicionales carreras de largos ascensos o extensas rutas abiertas, esta clásica se desarrolla en circuitos urbanos altamente técnicos, donde cada curva, cada aceleración y cada metro recorrido obligan a los ciclistas a mantener máxima concentración, explosividad y una impecable ubicación en el pelotón.
La competencia se ha convertido en un verdadero laboratorio de habilidades para los talentos del ciclismo y los corredores en formación, quienes deben “leer” la carrera segundo a segundo y tomar decisiones en fracciones de tiempo. Aquí no gana solo el más fuerte: triunfa el más estratégico.
La programación iniciará el jueves 12 de marzo con una contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Comfama Rionegro, en la que únicamente se permitirá material convencional. El viernes 13 de marzo se disputará el Critérium Transversales, sobre un circuito urbano de 1,6 kilómetros que completará un total de 11,3 kilómetros. Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para damas, 70 kilómetros para
juveniles y 105 kilómetros para la categoría élite.
La prueba reunirá a ciclistas de las categorías Élite (incluye Sub-23), Juveniles (17–18 años) y Damas únicas (17 años en adelante), con participación exclusiva por equipos, sin inscripciones individuales. Todos los corredores deberán contar con licencia nacional vigente. Además, la organización ha dispuesto una bolsa de premiación de 20 millones de pesos, lo que refuerza la relevancia de esta clásica dentro del calendario competitivo.
Más que una carrera, la XXI Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma es una escuela de ciclismo urbano, un escenario donde se forjan corredores completos, capaces de combinar fuerza, técnica y estrategia en espacios reducidos y de alta exigencia.
Con este evento, Rionegro vuelve a demostrar que es territorio de ciclismo, abriendo sus calles para recibir a los mejores talentos del país en una prueba que se ha ganado un lugar propio por su formato, su dificultad y el espectáculo que ofrece a propios y visitantes.
*Con Información Prensa Clásica de Rionegro
Ruta
Egan Bernal distinguido entre los mejores deportistas del mundo; nominado en los prestigiosos Premios Laureus
¡Gran noticia para el ciclismo colombiano! La Laureus World Sports Academy reveló la lista de nominados a los prestigiosos Premios Laureus 2026, distinguidos galardones que destacan a lo mejor del deporte mundial después de cada temporada y en el el listado aparece nada menos que el formidable rutero colombiano Egan Bernal.
En las nominaciones, que incluyen a los grandes protagonistas del año pasado, incorporaron al pedalista zipaquireño entre los candidatos al premio “Mejor regreso del año”, donde comparte la nominación junto a su colega de profesión, el británico Simon Yates; la atleta venezolana Yulimar Rojas; la tenista estadounidense Amanda Anisimova; la futbolista inglesa Leah Williamson y el golfista británico Rory McIlroy.
Entre las razones de su nominación pesó su coronación como campeón nacional de contrarreloj y de ruta el año pasado, además de su actuación en la Vuelta a España 2025, donde obtuvo primera victoria en una grande tras el grave accidente que casi le cuesta la vida en 2022.
El escarabajo, que es el único deportista del país entre los nominados en las ocho categorías que premia la Academia, también se encuentran nominados otros ciclistas. En la categoria al ‘Mejor Deportista Masculino del Año’ está el esloveno Tadej Pogacar y en la categoría ‘Deportista de Acción del Año’ incluyeron al británico Tom Pidcock.
Ruta
Venezuela confirma a sus selecionados para el Panamericano de ruta en Montería
La Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) definió la nómina de la selección que representará al vecino país en el próximo Campeonato Panamericano de Ruta en Montería, Colombia, del 16 al 22 de marzo. La convocatoria destaca por una sólida presencia de pedalistas del estado Táchira, quienes conforman el núcleo principal de la delegación en ambas ramas.
En la rama femenina, el estado tachirense aporta la mayor parte de la nómina con la jerarquía de Lilibeth Chacón, quien alcanza su décima participación panamericana. La representación regional se completa con Yeniret Alexandra Roa y Fabiana Candelas (segundo año consecutivo). Johaneth Vargas, quien a sus 19 años se estrena en la máxima cita continental y complementan el grupo femenino Verónica Sofía Abreu y la debutante Angy Luna.
En el bloque masculino, destacan los tachirenses Edwin Yair Torres, quien asiste a su segunda edición consecutiva; Francisco Peñuela, tras su 11° lugar el año pasado; y el experimentado Jorge Abreu, Campeón de la Vuelta al Táchira y de extraordinaria presentación en la Vuelta a República Dominicana, quien a sus 35 años hará su esperado debut en el certamen continental. A ellos se suman Leangel Linares (con tres Top-10 previos), Emmanuel Viloria y el debutante Yonathan Eugenio.
Miguel Fuentes, Coordinador Técnico de Selecciones de la FVC, subrayó que esta selección es producto de un sistema de trabajo profesionalizado. Durante sus declaraciones, en el programa “Tiempo de Juego” del Circuito Líder, Fuentes extendió un reconocimiento especial a los estrategas Arlex Méndez y Miguel Ubeto, piezas clave del cuerpo técnico en la preparación de los corredores.
Asimismo, el vocero agradeció el respaldo de las actuales autoridades de la FVC y manifestó su expectativa de que las próximas gestiones mantengan esta metodología. “Esperamos que las nuevas autoridades den continuidad a este sistema de trabajo, pues es la vía para garantizar el beneficio real del atleta del pedal en Venezuela”, afirmó Fuentes
*Con Información Prensa Carlos Alexis Rivera