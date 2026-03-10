Ruta
La Vuelta a España Femenina le apunta a un recorrido para escaladoras con el Angliru como juez final
El Auditorio Municipal de Ribeira, bella localidad coruñesa situada entre el Océano Atlántico y la ría de Arousa, fue el escenario escogido por La Vuelta Femenina by Carrefour.es para la presentación de su edición 2026, la cuarta de su joven historia. Con siete etapas a disputar entre el domingo 3 y el sábado 9 de mayo, arrancando desde Galicia para culminar en el asturiano Alto de L’Angliru, la gran ronda española promete un enorme espectáculo merced a un recorrido muy duro y particularmente propicio para las escaladoras. La oro olímpico y vigente campeona del Tour de Francia, Pauline Ferrand-Prévot, ya ha confirmado su presencia en la carrera. También lo han hecho su legendaria compañera de Visma-Lease a Bike, Marianne Vos; la estrella belga Lotte Kopecky (SD Worx-Protime); la poderosa suiza Marlen Reusser, líder de Movistar Team y segunda en la general final del año pasado; o las referentes españolas Mavi García y Paula Blasi, del UAE Team ADQ.
Galicia acogerá las cuatro primeras etapas de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es, en las cuales será tanto escenario como protagonista; y es que las carreteras gallegas son reputadas por apenas ofrecer descanso a las piernas, con un constante sube y baja resumido en los casi 8.000 metros de desnivel positivo que deberán salvar las ciclistas en poco más de 450 kilómetros. Tanto la jornada inicial entre Marín y Salvaterra de Miño, en Pontevedra, como la segunda entre Lobios y San Cibrao das Viñas, en Orense, incluyen dificultades tanto a lo largo de su recorrido como en el tercio final que impedirán una llegada masiva; y otro tanto se puede decir la cuarta jornada entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, en Lugo, cuyo final picará hacia arriba. La mejor oportunidad para las velocistas llegará el tercer día, entre Padrón y A Coruña, con una meta plana la ciudad herculina.
Otra capital de provincia, León, oficiará como salida para la quinta etapa; a priori, la más sencilla de toda la semana toda vez que sus 119 kilómetros no presentan grandes dificultades orográficas… pero sí existirá la amenaza del viento, que ya destrozó el pelotón en la etapa leonesa de La Vuelta Femenina 25 by Carrefour.es disputada entre Becerril de Campos y Baltanás. Ésta fue conquistada al sprint por la mentada Marianne Vos, hoy por hoy la ciclista que más etapas (6) ha ganado en toda la historia de la ronda española empatada con su compatriota Demi Vollering, asimismo ganadora de la general en las dos últimas ediciones de la prueba.
La sucesora de la neerlandesa como dueña de La Roja se definirá a buen seguro en Asturias, que acogerá las dos etapas finales de la carrera. La sexta, entre la ciudad de Gijón y la localidad de Nava, concluye en el Alto de Les Praeres: una ascensión que ya ha sido encarada dos veces por La Vuelta masculina, y que el otrora maillot amarillo y hoy comentarista televisivo Perico Delgado definió en su día como “un mini Angliru” por sus casi cuatro kilómetros a una media del 13% de pendiente, con picos del 20%.
Al día siguiente, el gran final de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es tendrá lugar en el propio Angliru. Hablamos de una de las cimas más conocidas del ciclismo mundial, con diez presencias en la versión para hombres de la gran ronda española desde su mítico estreno con el ‘Chava’ Jiménez emergiendo ganador entre la niebla en 1999 y hasta el triunfo de João Almeida sobre Jonas Vingegaard el septiembre pasado, entrará en los anales del ciclismo femenino por la puerta grande el próximo sábado 9 de mayo. En sus rampas inmisericordes, con máximas del 23% y una media del 9,7% a lo largo de 12,4 kilómetros de agónica ascensión desde Riosa, deberá triunfar la escaladora que se llevé la victoria final en una jornada que se constituirá como la más dura de la historia de esta carrera gracias a sus más de 3.200 metros de desnivel acumulado, superando los 2.700 del gran final del año pasado en Cotobello.
El recorrido de la Vuelta a España Femenina 2026
· Domingo 3 de mayo, 1ª etapa: Marín > Salvaterra de Miño (113 km)
· Lunes 4 de mayo, 2ª etapa: Lobios > San Cibrao das Viñas (109 km)
· Martes 5 de mayo, 3ª etapa: Padrón > A Coruña (121 km)
· Miércoles 6 de mayo, 4ª etapa: Monforte de Lemos > Antas de Ulla (115 km)
· Jueves 7 de mayo, 5ª etapa: León > Astorga (119 km)
· Viernes 8 de mayo, 6ª etapa: Gijón/Xixón > Les Praeres. Nava (106 km)
· Sábado 9 de mayo, 7ª etapa: La Pola Llaviana/Pola de Laviana > L’Angliru (132 km)
*Con información Prensa Unipublic
París-Niza 2026: el Ineos Grenadiers sale victorioso en la contrarreloj por equipos
Los corredores del Ineos Grenadiers salieron victoriosos en la tercera etapa de la París-Niza 2026, una contrarreloj por equipos de 23,5 kilómetros entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire. El español Juan Ayuso (Lidl Trek) se convirtió en el nuevo líder de la carrera.
El equipo británico fue el mejor de todos en la jornada al cronómetro, superando por 2 segundos a los del Lidl Trek y por 11 segundos a la formación francesa del Decathlon CMA CGM Team.
El Red Bull – BORA – hansgrohe de Daniel Felipe Martínez marcó el quinto tiempo. El XDS Astana Team con Harold Tejada perdió 1:15, mientras que la formación neerlandesa del Team Picnic PostNL con Juan Guillermo Martínez cedió 1:38 con los ganadores.
La ‘carrera del sol’ continuará este miércoles con la disputa de la cuarta etapa, una jornada para los escaladores de 195 kilómetros, que cuenta en su trayecto con tres puertos montañosos. Iniciará en la ciudad de Bourges para finalizar en la comuna de Uchon.
Tirreno-Adriático: Mathieu van der Poel gana la batalla del Sterrato con Isaac del Toro 2°
En la batalla del Sterrato de 206 kilómetros, el todoterreno neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) se sintió como pez en al agua y salió victorioso en la primera etapa en línea de la Tirreno-Adriático 2026.
Con el mismo tiempo ingresó el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) en el segundo puesto lo que le sirvió para apoderarse del liderato que estaba en manos del italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se reportó en el puesto 14°, luego le siguió Nairo Quintana (Movistar Team) en la casilla 59°, mientras que Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) finalizó en la posición 140° y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) se clasificó 150°.
La ‘Carrera de los Dos Mares‘ continuará este miércoles con la disputa de la tercera etapa, una jornada de media montaña de 221 kilómetros, que conectará las localidades italianas de Cortona y Magliano de Marsi.
Tirreno-Adriático (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Camaiore – San Gimignano (206 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|4:53:23
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Tobias Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:15
|5
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|0:17
|6
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:17
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:17
|8
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|0:17
|9
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|0:17
|10
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:17
|11
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:17
|12
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|0:17
|13
|Javier Romo
|Movistar Team
|0:17
|14
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:17
|15
|Richard Carapaz
|EF Education – EasyPost
|0:17
|59
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:27
|140
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|5:54
|150
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|8:30
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Buitrago mejoró 39 puestos
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Trofeo Laigueglia y la Strade Bianche. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), quien se mantiene en lo más alto con 11.355 puntos.
El campeón del mundo, que casi dobla en la puntuación a su más inmediato perseguidor, es escoltado por su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro (6.535) y por el danés Jonas Vingegaard en el 3° puesto con 5.724 puntos.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafón es Egan Bernal, quien bajó dos posiciones y se ubica en la casilla 43° con 1.772 puntos, mientras que Santiago Buitrago recuperó 39 puestos y ascendió al lugar 85°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 18.329 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.139), Italia 3° (15.533), Eslovenia 4° (14.705) y Francia 5° (14.889). Colombia ocupa la casilla 16° con 6.177 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 10 DEL RANKING UCI
