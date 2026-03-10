La Vuelta a España Femenina le apunta a un recorrido para escaladoras con el Angliru como juez final

El Auditorio Municipal de Ribeira, bella localidad coruñesa situada entre el Océano Atlántico y la ría de Arousa, fue el escenario escogido por La Vuelta Femenina by Carrefour.es para la presentación de su edición 2026, la cuarta de su joven historia. Con siete etapas a disputar entre el domingo 3 y el sábado 9 de mayo, arrancando desde Galicia para culminar en el asturiano Alto de L’Angliru, la gran ronda española promete un enorme espectáculo merced a un recorrido muy duro y particularmente propicio para las escaladoras. La oro olímpico y vigente campeona del Tour de Francia, Pauline Ferrand-Prévot, ya ha confirmado su presencia en la carrera. También lo han hecho su legendaria compañera de Visma-Lease a Bike, Marianne Vos; la estrella belga Lotte Kopecky (SD Worx-Protime); la poderosa suiza Marlen Reusser, líder de Movistar Team y segunda en la general final del año pasado; o las referentes españolas Mavi García y Paula Blasi, del UAE Team ADQ.

Galicia acogerá las cuatro primeras etapas de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es, en las cuales será tanto escenario como protagonista; y es que las carreteras gallegas son reputadas por apenas ofrecer descanso a las piernas, con un constante sube y baja resumido en los casi 8.000 metros de desnivel positivo que deberán salvar las ciclistas en poco más de 450 kilómetros. Tanto la jornada inicial entre Marín y Salvaterra de Miño, en Pontevedra, como la segunda entre Lobios y San Cibrao das Viñas, en Orense, incluyen dificultades tanto a lo largo de su recorrido como en el tercio final que impedirán una llegada masiva; y otro tanto se puede decir la cuarta jornada entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, en Lugo, cuyo final picará hacia arriba. La mejor oportunidad para las velocistas llegará el tercer día, entre Padrón y A Coruña, con una meta plana la ciudad herculina.

Otra capital de provincia, León, oficiará como salida para la quinta etapa; a priori, la más sencilla de toda la semana toda vez que sus 119 kilómetros no presentan grandes dificultades orográficas… pero sí existirá la amenaza del viento, que ya destrozó el pelotón en la etapa leonesa de La Vuelta Femenina 25 by Carrefour.es disputada entre Becerril de Campos y Baltanás. Ésta fue conquistada al sprint por la mentada Marianne Vos, hoy por hoy la ciclista que más etapas (6) ha ganado en toda la historia de la ronda española empatada con su compatriota Demi Vollering, asimismo ganadora de la general en las dos últimas ediciones de la prueba.



Demi Vollering, campeona de la Vuelta a España Femenina 2025. (Foto La Vuelta Femenina by Carrefour.es © Sprint Cycling)

La sucesora de la neerlandesa como dueña de La Roja se definirá a buen seguro en Asturias, que acogerá las dos etapas finales de la carrera. La sexta, entre la ciudad de Gijón y la localidad de Nava, concluye en el Alto de Les Praeres: una ascensión que ya ha sido encarada dos veces por La Vuelta masculina, y que el otrora maillot amarillo y hoy comentarista televisivo Perico Delgado definió en su día como “un mini Angliru” por sus casi cuatro kilómetros a una media del 13% de pendiente, con picos del 20%.

Al día siguiente, el gran final de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es tendrá lugar en el propio Angliru. Hablamos de una de las cimas más conocidas del ciclismo mundial, con diez presencias en la versión para hombres de la gran ronda española desde su mítico estreno con el ‘Chava’ Jiménez emergiendo ganador entre la niebla en 1999 y hasta el triunfo de João Almeida sobre Jonas Vingegaard el septiembre pasado, entrará en los anales del ciclismo femenino por la puerta grande el próximo sábado 9 de mayo. En sus rampas inmisericordes, con máximas del 23% y una media del 9,7% a lo largo de 12,4 kilómetros de agónica ascensión desde Riosa, deberá triunfar la escaladora que se llevé la victoria final en una jornada que se constituirá como la más dura de la historia de esta carrera gracias a sus más de 3.200 metros de desnivel acumulado, superando los 2.700 del gran final del año pasado en Cotobello.

El recorrido de la Vuelta a España Femenina 2026

· Domingo 3 de mayo, 1ª etapa: Marín > Salvaterra de Miño (113 km)

· Lunes 4 de mayo, 2ª etapa: Lobios > San Cibrao das Viñas (109 km)

· Martes 5 de mayo, 3ª etapa: Padrón > A Coruña (121 km)

· Miércoles 6 de mayo, 4ª etapa: Monforte de Lemos > Antas de Ulla (115 km)

· Jueves 7 de mayo, 5ª etapa: León > Astorga (119 km)

· Viernes 8 de mayo, 6ª etapa: Gijón/Xixón > Les Praeres. Nava (106 km)

· Sábado 9 de mayo, 7ª etapa: La Pola Llaviana/Pola de Laviana > L’Angliru (132 km)

*Con información Prensa Unipublic