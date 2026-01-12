Ruta
Jorge Abreu se lleva la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira en Mérida con Brandon Vega 3° que se acerca al podio
Una gran batalla se vivió en la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, que dejó como ganador a Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga). El venezolano se llevó la victoria, luego de recorrer 162,9 kilómetros entre La Fría y Mérida, que terminó en terreno montañoso.
El corredor de 35 años fue el más fuerte en el asenso final para llevarse un gran triunfo, por delante de su compatriota Diego Méndez (Lotería del Táchira) y del colombiano Brandon Vega (GW Erco SportFitness), segundo y tercero respectivamente.
La cuarta jornada comenzó con un tramo ondulado, aprovechado por once corredores para conformar la fuga, conformada por el boliviano Eduardo Moyata (Pío Rico Cycling Team); los mexicanos Miguel Arroyo (Arenas Tlax-Mex), Gabriel Ramírez (Arenas Tlax-Mex) y Marcos Orozco (Arenas Tlax-Mex) y los venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira), Luis Gómez (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), Neftalí Jiménez (Produgar – Gobierno de Miranda), Alexander Villasmil (Gobierno de Mérida), José Ángel Aragoza (Politachira Heidy Lee Sport) y Nelson Pérez (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) y Shair Sleider Jaime (Alicanto Consulting G Kino Táchira).
El grupo del líder le dio libertad a la escapada y rápidamente los onces fugados alcanzaron una buena ventaja, que rondó los ocho minutos, pero cuando llegó la montaña la fuga empezó a a fraccionarse y a ceder tiempo poco a poco.
Comenzando el ascenso, el colombiano Yonatan Castro (GW Erco SportFitness), saltó del pelotón, sin embargo, con el fuerte ritmo impuesto por el pelotón le dieron captura rápidamente.
Los tramos más duros del circuito final con rumbo a la Plaza de Bolívar de Mérida resultaron cruciales para definir la carrera, que dejó como vencedor a Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).
En cuanto a la clasificación general, el venezolano Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up), que se enfundó el maillot amarillo de líder tras conseguir la victoria en la segunda etapa, mantuvo la primera posición. Lo escolta su compatriota Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) a 1:21.
La ronda tachirense continuará este martes con la quinta etapa, un circuito ondulado en la ciudad de Mérida de 120,9 kilómetros que terminará en ascenso.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados 4 Etapa | La Fria – Mérida (162,9 km)
|1
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|4:22:04
|2
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:37
|4
|Marcos Orozco
|Arenas Tlax-Mex
|,,
|5
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|,,
|6
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|0:45
|7
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|,,
|8
|Gusneiver Gil
|Team Fam Birdman Level Up
|1:06
|9
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|1:38
|10
|Manuel Medina
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|11
|Jesús Goyo
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|2:01
|12
|Anderson Paredes
|Selección de Venezuela
|2:10
|13
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|,,
|14
|Alexander Villasmil
|Gobierno de Mérida
|2:23
|15
|Jeison Rujano
|Gobierno de Mérida
|2:34
Clasificación General Individual
|1
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|18:08:14
|2
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|1:21
|3
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|2:40
|4
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|2:57
|5
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|3:42
|6
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|4:19
|7
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|5:18
|8
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|6:11
|9
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|6:16
|10
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|6:30
|11
|Anderson Paredes
|Selección de Venezuela
|6:43
|12
|Kristian Méndez
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|6:58
|13
|Marcos Orozco
|Arenas Tlax-Mex
|8:49
|14
|Jad Sair Colmenares
|Alc. Torbes Urena Sport C IDT Cediplast
|10:00
|15
|Germán Rincón
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|10:02
Ruta
“Tuvimos un momento de crisis y los venezolanos aprovecharon”: Brandon Vega tras su buena actuación en la cuarta etapa en el Táchira
Se llevó a cabo la cuarta jornada de la edición 61 de la Vuelta al Táchira, entre La Fría y Mérida, etapa que contó con 162,9 kilómetros de recorrido con gran actuación de Brandon Vega que terminó 3°.
“Sin duda una etapa muy dura, tuvimos un momento de crisis con Obando y los venezolanos aprovecharon. Esperemos que las piernas nos sigan acompañando”, dijo el escarabajo del GW Erco SportFitness.
En el ascenso, las distancias se fueron recortando y fue así como el pedalista colombiano llegó tercero a la línea de meta a solo 37 segundos del ganador, el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), que llegó a la meta en solitario.
“Esta es una carrera larga, buscaremos ir día a día, por mi parte tuve buenas piernas. Hoy empezó la montaña, aún no se sabe nada, hay que ver como van rivales más fuertes”, agregó Vega.
En cuanto a la clasificación general, Brandon, quien es el mejor extranjero de la carrera ahora es el mejor ubicado del Team GW Erco Sportfitness, siendo cuarto a 2’57” del líder Abreu.
Ruta
Adrián Bustamante gana la edición 18 del Circuito de Jenesano; Andrés Mancipe y Jeisson Casallas completan el podio
El boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ganó la edición 18 del Circuito de Jenesano, competencia que abrió el calendario ciclístico en Boyacá. En la prueba enmarcada en las festividades del municipio boyacense se dieron cita varios corredores del pelotón nacional de las categorías élite y sub-23.
El oriundo de Boavita, Boyacá, que logró su primer título del año, estuvo acompañado en el podio por Andrés Mancipe (Old Team – Lasal Cocinas) y Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Bustamante sucedió a Jefferson Ruiz en el palmarés de la carrera, que se disputa la encantadora población boyacense situada al occidente del departamento de Boyacá, que contó con la participación de ilustres nombres del pelotón colombiano.
La próxima cita del calendario nacional será en el Circuito Ciclístico Ángel Miguel Sanabria, una de las tradicionales carreras del calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo, que se disputará este 17 de enero.
Resultados Circuito Ciclístico de Jenesano 2026
|1
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|1:21:31
|2
|Andrés Mancipe
|Old Team – Lasal Cocinas
|0:12
|3
|Jeisson Casallas
|Hino One La Red Suzuki
|0:14
|4
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:22
|5
|Juan Pablo Sossa
|Corseing SAS
|0:38
Ruta
“De cara a la general nos va a ir muy bien”: Alexander Gil que se metió al top 10 de la Vuelta al Táchira
Una vez finalizada su participación en la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, en la que terminó en la 9° posición, el pedalista antioqueño Alexander Gil dialogó con la Revista Mundo Ciclístico sobre su actuación en la carrera venezolana y de lo que le espera para lo que viene.
“Vamos bien, me he estado acoplando al equipo y a los compañeros. Creo yo que el resultado hasta el momento ha sido positivo, vamos con tres corredores en el top 10”, dijo el experimentado escarabajo del GW Erco SportFitness.
En la parte final de la jornada montañosa el antioqueño recortó distancias y se ubicó en la novena posición a 1’38” del ganador, Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga). “Hoy el trabajo fue más enfocado a los compañeros que iban más adelante. Durante la subida tuvimos pequeños percances, pero nada que lamentar. La carrera hoy apenas se empezó a acomodar, faltan etapas muy duras, donde habrá seguir luchando”, agregó Gil.
Con la gran actuación de hoy, Alexander ascendió al top 10 de la clasificación general individual y espera seguir mejorando en las seis etapas que faltan para definir el giro tachirense.
“De cara a la general nos va a ir muy bien, como siempre he dicho esto es día a día, hay que salir en cada etapa a dar el todo por el todo, queremos que las cosas nos salgan bien, además tenemos a dos compañeros que están bien ubicados. Estamos bien de salud, motivamos y muy fuertes con la misma ambición de hacer las cosas bien y se que va a ver un bonito resultado para el equipo”, concluyó el corredor paisa.