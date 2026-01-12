Ruta
Leandro Velárdez se consagró campeón del Giro del Sol 2026; Gerardo Tivani ganó la última etapa
El pedalista argentino Leandro Velárdez (Municipalidad de Pocito) se consagró campeón del Giro del Sol 2026, luego de defender el liderato en la última y cuarta etapa de 147,6 kilómetros que unió a Pocito con los departamentos de 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo.
El corredor Gaucho de 31 años obtuvo su primer gran título en una jornada histórica para su trayectoria deportiva, sucediendo en el palmarés de la carrera sanjuanina su coterráneo Marcos Méndez, ganador del año pasado.
Detrás de Velárdez, que no ganó ninguna de las etapas disputadas durante la edición 2026, se subieron al podio sus compatriotas Maximiliano Priario de Fundación Diberboll y Ángel Oropel de la Municipalidad de Chimbas.
La última etapa quedó en manos de Gerardo Tivani (Municipalidad de Luján), que se impuso al sprint tras una dura lucha con Ramiro Videla, del Team Fuerza Activa y Marco Méndez, de Fundación Diberboll.
El Equipo Kern Pharma ratifica su confianza en Iván Ramiro Sosa y extiende su vínculo
El equipo español Kern Pharma extiende su vínculo con Iván Ramiro Sosa y seguirá contando con él durante la presente temporada. El colombiano, intervenido con éxito de una endofibrosis de la arteria ilíaca el pasado mes de julio, confía en recuperar su mejor versión y volver a brillar en la alta montaña.
“Estoy muy feliz de poder continuar un año más en el Equipo Kern Pharma. Quiero agradecer a Juanjo, y a todo el equipo por el gran apoyo que me han brindado estos meses. Afortunadamente, me he sentido muy bien en la vuelta a los entrenamientos y estoy deseando volver a competir”, dijo el escarabajo.
Durante este exigente periodo, Sosa ha contado con la cercanía, profesionalidad y respaldo de Mapfre, un apoyo clave para el corredor y el equipo que, adaptándose en todo momento a sus necesidades y a los tiempos requeridos, le ha permitido al colombiano desarrollar su máximo potencial.
En la pasada temporada, la primera en las filas del conjunto español, el cundinamarqués ofreció actuaciones prometedoras pese a no encontrar la regularidad que le hubiese gustado a causa de la enfermedad. Destacando en el exigente final de la Vuelta a la Comunidad Valenciana en la Font de Partegat, codeándose con los mejores del mundo en la mítica subida de la Vuelta a Catalunya a La Molina y cosechando un meritorio podio en Mercan’Tour.
“Espero que en este 2026 pueda alcanzar un buen nivel que me permita volver a ganar carreras, que es lo que más quiero y lo que me motiva para hacer las cosas mejor cada día”, concluyó Sosa.
*Con Información Prensa Equipo Kern Pharma
Ciclo-Retro: inesperados retiros del ciclismo profesional antes de tiempo
La retirada de forma repentina del británico Simon Yates con apenas 33 años, es solo un ejemplo más de un gran talento que abandona el ciclismo antes de tiempo. El año pasado teníamos un caso similar con el sprinter australiano Caleb Ewan, ganador de cinco etapas en el Giro, que a los 30 años decidió colgar la bicicleta.
Quien no recuerda el caso del neerlandés Tom Dumoulin, otro ejemplo reciente, pero a su nombre se suma una larga lista de ciclistas que colgaron la bicicleta antes de tiempo. Sin ir más lejos, en 2019 lo hizo Marcel Kittel, siendo el mejor velocista, y en 2021 el italiano Fabio Aru, que también dijo que tenía suficiente con 31 años.
Sin duda, las exigencias del ciclismo actual son altísimas, excesivas en determinados casos, es por esto que los pedalistas decidan hacer un alto en el camino y poner punto y final a una ya dura y exigente carrera deportiva antes de tiempo, sino pregúntele a Carlos Betancur y a Didier Merchán.
Recientemente, en el portal Cyclingnews, el ganador del Giro de Italia 2022, Jai Hindley, explicaba como es de difícil que los ciclistas actuales aguanten como en el pasado. “No espero que los chicos de ahora puedan correr o vivir a esta intensidad durante 10 o 15 años como antes”.
En 2025 más de cinco corredores del World Tour menores de 30 dejaron el ciclismo profesional. A raíz de esto, la Revista Mundo Ciclístico, quiso hacer una lista con los ciclistas que se retiraron antes de tiempo.
El australiano Caleb Ewan se retiró a los 30 años
El neerlandés Tom Dumoulin se retiró a los 31 años
El italiano Fabio Aru se retiró a los 31 años
El alemán Marcel Kittel se retiró a los 31 años
El británico Simon Yates se retiró a los 33 años
El español Óscar Pelegrí se retiro a los 30 años
El estadounidense Taylor Phinney se retiró a los 29 años
El danés Jonas Gregaard se retiró a los 29 años
El colombiano Carlos Betancur se retiró a los 30 años
El colombiano Didier Merchán se retiró a los 23 años
Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos
Los organizadores del Tour Down Under anunciaron los participantes de la primera gran cita ciclista del año, en la que fueron confirmados dos colombianos: el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).
Como es tradición en los últimos años, el calendario World Tour arrancará en 2026 en el continente oceánico, más exactamente en Australia, en la que el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) defenderá el título logrado el año pasado.
Para la edición número 26 de la prueba australiana esta confirmada la presencia de grandes figuras del pelotón internacional como Jay Vine, Adam Yates, Javier Romo, Jack Haig, Ben O’Connor y Matthew Brennan, entre otras estrellas.
La carrera oceánica, que tendrá seis etapas, se disputará desde el martes 20 de enero hasta el domingo 25 de enero y contará con la participación de los 18 equipos de la máxima categoría.
