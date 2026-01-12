Connect with us

Leandro Velárdez se consagró campeón del Giro del Sol 2026; Gerardo Tivani ganó la última etapa

Publicado

Hace 3 horas

el

Ángel Oropel, Leandro Velárdez y Maximiliano Priario, en el podio de Giro del Sol 2026. (Foto © Giro del Sol)
El Equipo Kern Pharma ratifica su confianza en Iván Ramiro Sosa y extiende su vínculo

Publicado

Hace 2 horas

el

12 enero, 2026

Por

El pedalista cundinamarqués Iván Ramiro Sosa cumplirá su segunda temporada con el Kern Pharma. (Foto © Kern Pharma)
Ciclo-Retro: inesperados retiros del ciclismo profesional antes de tiempo

Publicado

Hace 4 horas

el

12 enero, 2026

Por

El neerlandés Tom Dumoulin se retiró del ciclismo cuando tenía 31 años. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos

Publicado

Hace 5 horas

el

12 enero, 2026

Por

El pedalista bogotano Santiago Buitrago tendrá su primer reto del año con el Bahrain - Victorious en el Santos Tour Down Under 2026. (Foto RMC © Gilberto Chocce)
