Jonas Vingegaard repite la dosis y triunfa en la quinta etapa de la París-Niza con Harold Tejada 3° y Daniel Martínez 6°

Se trata de Paul Seixas, un nuevo componente de la generación de los “baby ciclistas” si tenemos en cuenta que apenas cuenta con 19 añitos (Lyon, 24 septiembre 2006) y desde el año pasado viene dando “pedalazos de gigante”, sacudiendo el cotarro ciclístico de su país (Francia) y en general del ciclismo mundial por sus extraordinarias facultades expuestas ya en grandes compromisos y al frente de los mejores ciclistas y equipos en solamente un año y tres meses como profesional en el equipo Decathlon CMA CGM Team.

Lleva ya nueve años dedicado al ciclismo– inicialmente en el ciclocrós- modalidad en la cual compitió y sobresalió notablemente hasta que pasó a la categoría junior en 2022 y 2023 donde alternó con la ruta y comenzó a distinguirse ganando pruebas como la Liege-Bastogne-Liege y fue protagonista en las demás competencias donde tomaba parte, sobresaliendo en todos los terrenos demostrándolo como campeón mundial junior de contrarreloj en 2024.

2025 aparece una estrella



El francés Paul Seixas se destacó en el Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Paul Seixas Fan)

La suya ha sido una carrera meteórica y es por ello por lo que apenas con 17 años a finales de 2024, después de 13 victorias el equipo Decathlon AG2R lo incluye en su equipo World Tour saltándose el proceso que normalmente se sigue a esa edad y es así como el nombre de Paul Seixas aparece en 2025 codeándose con la élite del ciclismo mundial y logra su primer podio como profesional a los 18 años, en la París-Camembert a principios de abril finalizando segundo.

A renglón seguido, en junio corre el famoso Critérium del Dauphiné convirtiéndose en el ciclista más joven del lote finalizando octavo en la clasificación general final y primer francés. El remate de su primer año en la cumbre del pedalismo mundial para Seixas quedó marcado en agosto con su espectacular victoria en el Tour del Avenir más dos etapas y su medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Ruta, detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel dejando en octubre la impronta de su llegada a la selecta élite del ciclismo mundial con un auspicioso séptimo lugar en el Giro de Lombardía.

Este “niño del ciclismo” ha gozado de la compañía de Alexandre Pacot en calidad de descubridor y entrenador siendo él quien orientó sus primeros pedalazos aplicando los métodos del ciclismo moderno en cuanto a entrenamiento, nutrición, descanso, etc., conceptos que Seixas asume con toda naturalidad y profesionalismo, así como lleva la vida normal de un joven de su edad, quien además combina su profesión de ciclista con estudios universitarios a distancia en el tema de economía.

Deshojando margaritas frente al Tour de Francia



Paul Seixas ganó la segunda etapa de la Vuelta al Algarve 2026. (Foto Decathlon CMA CGM Team © Getty Images)

Y…como esta historia apenas comienza, iniciando el segundo episodio (2026) hay que hacerlo contando su segundo lugar en Algarve, el título como campeón de la clásica francesa Faun de Ardeche y lo más sobresaliente, su segundo lugar el sábado anterior en la Strade Bianche, detrás del mejor ciclista de la actualidad – Tadej Pogacar – y al término de una inolvidable batalla con otro “monstruo” tan joven como él, Isaac del Toro , dando a entender la nueva maravilla francesa que le esperan éxitos insospechados .

Uno de ellos debería ser el TDF 2026, la carrera que un ciclista francés no gana desde 1985 (Bernard Hinault), pero la presencia de esta nueva ilusión comienza a despertar la polémica de turno, teniendo en cuenta su edad, así se trate de un superdotado o un fenómeno.

Hay quienes opinan que hacerlo este año es improcedente, otros más afirman que “hay que esperar a que le salgan los dientes” y los más prudentes lo comparan con Pogacar quien corrió su primer Tour en 2020 después de haber ganado también el T.A. y corrido la Vuelta a España con 20 años donde subió al podio final. También lo comparan con Evenepoel, quien antes del TDF había corrido 2 Giros y 2 Vueltas.



El francés Paul Seixas dominó de principio a fin el Giro Della Lunigiana 2024. (Foto Giro della Lunigiana © Duz Image / Michele Bertoloni)

Thomas Voekler, seleccionador nacional de Francia afirma tajantemente que “antes que pensar en el Tour, es necesario darse cuenta de que ningún corredor francés ha ganado ninguna de las grandes carreras de una semana por etapas desde 2007 y por lo tanto debemos seguir con cuidado el desarrollo deportivo y físico de Paul”.

Jonas Vingegaard opinó sobre su joven rival señalando que “además de lo físico, deberá soportar la inmensa presión de un público francés que espera hace mucho tiempo un campeón del país” y Cyrille Guimard, el veterano entrenador de grandes campeones respondió sin duda alguna que “Un corredor de sus condiciones debe hacer el necesario aprendizaje del oficio y no ir al Tour por un puesto secundario. Debe ir a ganarlo”.

Finalmente, el staff técnico del equipo Decatlhon afirma tener “un programa de carreras a lo largo de la temporada que es susceptible de modificarse según pase el tiempo y las diferentes carreras. Iremos observando la dinámica en el rendimiento de Paul en razón a que él es un corredor que mejora cada mes”.