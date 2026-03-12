Ruta
Tirreno-Adriático: Mathieu van der Poel consigue su segunda victoria e Isaac del Toro pierde el liderato
En un día súper movido, Mathieu van der Poel salió victorioso en la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático, que contó con 213 kilómetros. El neerlandés del Alpecin-Premier Tech demostró ser más rápido en la definición, ganándole al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).
Con relación a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor escarabajo de la jornada en la casilla 24°, luego se reportó el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) en el puesto 40°, ambos a pocos segundos del ganador. Después entró el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) en la posición 112° y por último el antiqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), quien se clasificó 164° a más de 14 minutos de Van der Poel.
El cuanto a la clasificación general se presentaron cambios importantes y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) se apoderó del liderato que estaba en manos del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) perdió tres posiciones y bajó hasta el puesto 13°.
La ‘carrera de los dos mares’ continuará este viernes con la disputa de la quinta etapa, una jornada rompe-piernas de 184 kilómetros, que conectará las localidades de Marotta-Mondolfo con Mombaroccio.
Tirreno-Adriático (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Tagliacozzo – Martinsicuro (213 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|4:51:40
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|4
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|6
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|7
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|8
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Filippo Ganna
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|10
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|24
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:14
|40
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:26
|112
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|6:57
|164
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|14:55
Clasificación General Individual
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|15:27:00
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:21
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|5
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|0:39
|6
|Andrea Vendrame
|Team Jayco-AlUla
|0:42
|7
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|0:42
|8
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:44
|9
|Alan Hatherly
|Team Jayco-AlUla
|0:46
|10
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:49
|13
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:54
|44
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:06
|116
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|13:17
|153
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|24:38
Jonas Vingegaard repite la dosis y triunfa en la quinta etapa de la París-Niza con Harold Tejada 3° y Daniel Martínez 6°
El formidable rutero escandinavo Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) también ganó la quinta etapa de la París-Niza 2026. El danés atacó a 20 kilómetros de meta y aguantó hasta el final para afianzar su liderato en la carrera francesa y ampliar su ventaja con su máximo rival, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).
El pedalista danés, que alcanzó su segundo triunfo consecutivo, entró por delante del francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) y del huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, a más de 2 minutos del ganador.
En cuanto al resto de los escarabajos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en la 6° posición, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), que sigue afectado por una gripa, finalizó en la casilla 124° a más de 27 minutos de Vingegaard.
La ‘Carrera del Sol’ continuará este viernes con la disputa de la sexta etapa, otra jornada rompe-piernas de 179,3 kilómetros que conectará a las localidades francesas de Barbentane con Apt.
Paris-Nice (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Cormoranche-sur-Saône – Colombier-le-Vieux (206,3 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:29:01
|2
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|2:02
|3
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:20
|4
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|,,
|5
|Ion Izagirre
|Cofidis
|,,
|6
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|7
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|,,
|8
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|,,
|9
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|10
|Marc Soler
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|124
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|27:43
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|17:22:06
|2
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:22
|3
|Georg Steinhauser
|EF Education-EasyPost
|5:50
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|6:09
|5
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|7:37
|6
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|8:15
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|9:02
|8
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|10:06
|9
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|10:16
|10
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|11:23
|11
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:43
|125
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:06:49
Francesco Baruzzi gana el prólogo Istrian Spring Tour; Santiago Umba el mejor colombiano
El Istrian Spring Tour 2026 arrancó con un prólogo de 1,5 kilómetros que dejó como ganador al italiano Francesco Baruzzi, del equipo de desarrollo del Team Visma Lease a Bike, en una jornada al cronómetro disputada en Vrsar, un pueblo costero al oeste de Croacia.
Baruzzi, de 18 años, firmó el triunfo con un tiempo de 1 minuto y 30 segundos y se convirtió en el primer líder de la carrera croata, superando por centésimas a dos hombres del Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies: el neerlandés Michiel Mouris y el italiano Alessio Magagnotti.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) terminó en el puesto 119° a 9 nueve segundos y Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó en la casilla 155° a 11 segundos.
La carrera croata se trasladará a la ciudad de Poreč para disputar la primera etapa en línea, que recorrerá 149,7 kilómetros hasta llegar a la población de Funtana, al oeste de Croacia.
Istrian Spring Tour (2.2)
Resultados Prólogo | Vrsar – Vrsar (1,5 km)
|1
|Francesco Baruzzi
|Team Visma | Lease a Bike Development
|1:30
|2
|Michiel Mouris
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|3
|Alessio Magagnotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|4
|Marcel Gladek
|Factor Racing
|0:01
|5
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:01
|6
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|0:02
|7
|Scott McGill
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:02
|8
|Will Smith
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:03
|9
|Jesper Stiansen
|Tudor Pro Cycling Team U23
|0:03
|10
|Sebastian Putz
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:03
|119
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:09
|155
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:11
Y….¿Quién es él? Paul Seixas, nuevo fenómeno del ciclismo
Se trata de Paul Seixas, un nuevo componente de la generación de los “baby ciclistas” si tenemos en cuenta que apenas cuenta con 19 añitos (Lyon, 24 septiembre 2006) y desde el año pasado viene dando “pedalazos de gigante”, sacudiendo el cotarro ciclístico de su país (Francia) y en general del ciclismo mundial por sus extraordinarias facultades expuestas ya en grandes compromisos y al frente de los mejores ciclistas y equipos en solamente un año y tres meses como profesional en el equipo Decathlon CMA CGM Team.
Lleva ya nueve años dedicado al ciclismo– inicialmente en el ciclocrós- modalidad en la cual compitió y sobresalió notablemente hasta que pasó a la categoría junior en 2022 y 2023 donde alternó con la ruta y comenzó a distinguirse ganando pruebas como la Liege-Bastogne-Liege y fue protagonista en las demás competencias donde tomaba parte, sobresaliendo en todos los terrenos demostrándolo como campeón mundial junior de contrarreloj en 2024.
2025 aparece una estrella
La suya ha sido una carrera meteórica y es por ello por lo que apenas con 17 años a finales de 2024, después de 13 victorias el equipo Decathlon AG2R lo incluye en su equipo World Tour saltándose el proceso que normalmente se sigue a esa edad y es así como el nombre de Paul Seixas aparece en 2025 codeándose con la élite del ciclismo mundial y logra su primer podio como profesional a los 18 años, en la París-Camembert a principios de abril finalizando segundo.
A renglón seguido, en junio corre el famoso Critérium del Dauphiné convirtiéndose en el ciclista más joven del lote finalizando octavo en la clasificación general final y primer francés. El remate de su primer año en la cumbre del pedalismo mundial para Seixas quedó marcado en agosto con su espectacular victoria en el Tour del Avenir más dos etapas y su medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Ruta, detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel dejando en octubre la impronta de su llegada a la selecta élite del ciclismo mundial con un auspicioso séptimo lugar en el Giro de Lombardía.
Este “niño del ciclismo” ha gozado de la compañía de Alexandre Pacot en calidad de descubridor y entrenador siendo él quien orientó sus primeros pedalazos aplicando los métodos del ciclismo moderno en cuanto a entrenamiento, nutrición, descanso, etc., conceptos que Seixas asume con toda naturalidad y profesionalismo, así como lleva la vida normal de un joven de su edad, quien además combina su profesión de ciclista con estudios universitarios a distancia en el tema de economía.
Deshojando margaritas frente al Tour de Francia
Y…como esta historia apenas comienza, iniciando el segundo episodio (2026) hay que hacerlo contando su segundo lugar en Algarve, el título como campeón de la clásica francesa Faun de Ardeche y lo más sobresaliente, su segundo lugar el sábado anterior en la Strade Bianche, detrás del mejor ciclista de la actualidad – Tadej Pogacar – y al término de una inolvidable batalla con otro “monstruo” tan joven como él, Isaac del Toro , dando a entender la nueva maravilla francesa que le esperan éxitos insospechados .
Uno de ellos debería ser el TDF 2026, la carrera que un ciclista francés no gana desde 1985 (Bernard Hinault), pero la presencia de esta nueva ilusión comienza a despertar la polémica de turno, teniendo en cuenta su edad, así se trate de un superdotado o un fenómeno.
Hay quienes opinan que hacerlo este año es improcedente, otros más afirman que “hay que esperar a que le salgan los dientes” y los más prudentes lo comparan con Pogacar quien corrió su primer Tour en 2020 después de haber ganado también el T.A. y corrido la Vuelta a España con 20 años donde subió al podio final. También lo comparan con Evenepoel, quien antes del TDF había corrido 2 Giros y 2 Vueltas.
Thomas Voekler, seleccionador nacional de Francia afirma tajantemente que “antes que pensar en el Tour, es necesario darse cuenta de que ningún corredor francés ha ganado ninguna de las grandes carreras de una semana por etapas desde 2007 y por lo tanto debemos seguir con cuidado el desarrollo deportivo y físico de Paul”.
Jonas Vingegaard opinó sobre su joven rival señalando que “además de lo físico, deberá soportar la inmensa presión de un público francés que espera hace mucho tiempo un campeón del país” y Cyrille Guimard, el veterano entrenador de grandes campeones respondió sin duda alguna que “Un corredor de sus condiciones debe hacer el necesario aprendizaje del oficio y no ir al Tour por un puesto secundario. Debe ir a ganarlo”.
Finalmente, el staff técnico del equipo Decatlhon afirma tener “un programa de carreras a lo largo de la temporada que es susceptible de modificarse según pase el tiempo y las diferentes carreras. Iremos observando la dinámica en el rendimiento de Paul en razón a que él es un corredor que mejora cada mes”.