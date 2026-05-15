Matvei Boldyrev consigue su segunda victoria consecutiva en la Vuelta a Portugal del Futuro con Winston Maestre en el top 3

El joven ruso Matvei Boldyrev se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Portugal del Futuro 2026, luego de recorrer 127, kilómetros entre Sernancelhe y São Pedro do Sul. La nueva promesa del equipo de desarrollo del UAE Team Emirates alcanzó su segunda victoria consecutiva en la carrera.

Boldyrev, que se afianzó como líder de la clasificación general, le sacó 23 segundos a su perseguidores, el estadounidense Jesse Maris (Technosylva Rower Bembibre) y al venezolano Winston Maestre (Caja Rural – Alea), segundo y tercero respectivamente. El colombiano Jean Piere Alarcón (Maia / Earth Consulters) se retiró de la carrera.

Los otros dos suramericanos en competencia, los dos brasileros se reportaron a más de un minuto del ganador así: Guilherme Lino (Santa Maria da Feira – Moreira – Boflex) en el puesto 19° y Andrey Braguini (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la casilla 21°.

La ronda portuguesa para pedalistas sub-23 continuará este sábado con una jornada ondulada de 156 kilómetros entre las localidades portuguesas de Penela y São Pedro do Sul.

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Volta a Portugal do Futuro (2.2U)

Resultados Etapa 2 | Figueiró dos Vinhos – Castanheira de Pera (142,6 km)

1 Matvei Boldyrev UAE Team Emirates Gen Z 3:43:18 2 Jesse Maris Technosylva Rower Bembibre ,, 3 Winston Maestre Caja Rural – Alea 0:23 4 Daniel Moreira Selección de Portugal 0:25 5 Rafael Barbas Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua ,, 6 Heimo Fugger UAE Team Emirates Gen Z ,, 7 André Ribeiro GI Group Holding – Simoldes – UDO 0:27 8 Jeremy Smith Óbidos Cycling Team ,, 9 Jaime Torres UAE Team Emirates Gen Z ,, 10 Pedro Castro GI Group Holding – Simoldes – UDO ,, DNF Jean Piere Alarcón Maia / Earth Consulters Se retiró



Matvei Boldyrev, en el podio como líder de la Vuelta a Portugal del Futuro 2026. (Foto © Volta Portugal)

Clasificación General Individual