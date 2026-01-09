Connect with us

Ruta

Jensen Plowright le gana a Sam Welsford el critérium del campeonato australiano en la antesala de la prueba de ruta

Publicado

Hace 1 hora

el

Sam Welsford, Jensen Plowright y Kurt Eather, en el podio del Critérium del Campeonato Nacional Australiano de Ruta 2026. (Foto Ineos Grenadiers © Chris Auld)
Temas relacionados:
Ruta

Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes

Publicado

Hace 20 mins

el

9 enero, 2026

Por

El antioqueño Alexander Gil, nuevo refuerzo del GW Erco SportFitness. (Foto © Canel's - Java)
Ruta

Ciclo-Retro: inesperadas retiradas del ciclismo profesional antes de tiempo

Publicado

Hace 3 horas

el

9 enero, 2026

Por

El neerlandés Tom Dumoulin se retiró del ciclismo cuando tenía 31 años. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
Ruta

Temporada 2026: los pedalistas más longevos que correrán en la categoría World Tour

Publicado

Hace 4 horas

el

9 enero, 2026

Por

El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más experimentado del pelotón World Tour en la temporada 2026. (Foto © Lidl trek)
