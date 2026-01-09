Jensen Plowright le gana a Sam Welsford el critérium del campeonato australiano en la antesala de la prueba de ruta

En un final a pura velocidad, Jensen Plowright salió victorioso en el critérium, la antesala del campeonato australiano de ruta. El velocista del Alpecin-Premier Tech fue el más rápido en la definición al sprint, luego de superar a todos sus rivales en las calles de la ciudad de Perth.

El pedalista de 25 años, que le dio a su equipo la primera victoria con el nuevo patrocinador Premier-Tech a bordo, cruzó la línea de meta primero por delante del ganador del año pasado, Sam Welsford (Ineos Grenadiers). El podio lo completó Kurt Eather (CCACHE x Bodywrap).

El critérium, que marca la mitad del Campeonato Nacional Australiano de Ruta, que se celebra en Perth por segundo año consecutivo, duró 70 minutos, tras darle dos vueltas al circuito de 1,2 kilómetros por los alrededores de la cuarta ciudad más poblada del país oceánico.

Es importante recordar que Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) ganó el día anterior la contrarreloj y que el campeonato australiano de ruta cerrará la competición el domingo con la prueba de fondo que tendrá 177 kilómetros de recorrido.

Resultados Critérium de Australia 2026