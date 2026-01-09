Ruta
Jensen Plowright le gana a Sam Welsford el critérium del campeonato australiano en la antesala de la prueba de ruta
En un final a pura velocidad, Jensen Plowright salió victorioso en el critérium, la antesala del campeonato australiano de ruta. El velocista del Alpecin-Premier Tech fue el más rápido en la definición al sprint, luego de superar a todos sus rivales en las calles de la ciudad de Perth.
El pedalista de 25 años, que le dio a su equipo la primera victoria con el nuevo patrocinador Premier-Tech a bordo, cruzó la línea de meta primero por delante del ganador del año pasado, Sam Welsford (Ineos Grenadiers). El podio lo completó Kurt Eather (CCACHE x Bodywrap).
El critérium, que marca la mitad del Campeonato Nacional Australiano de Ruta, que se celebra en Perth por segundo año consecutivo, duró 70 minutos, tras darle dos vueltas al circuito de 1,2 kilómetros por los alrededores de la cuarta ciudad más poblada del país oceánico.
Es importante recordar que Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) ganó el día anterior la contrarreloj y que el campeonato australiano de ruta cerrará la competición el domingo con la prueba de fondo que tendrá 177 kilómetros de recorrido.
Resultados Critérium de Australia 2026
|1
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|1:04:38
|2
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Kurt Eather
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|4
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Blake Agnoletto
|Groupama-FDJ Conti
|m.t.
|6
|Liam Walsh
|Balmoral Cycling Club
|m.t.
|7
|Tom Chester
|Canberra C.C
|m.t.
|8
|Max Campbell
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|9
|Nicholas Thompson
|Velofit Australia
|0:04
|10
|Kelland O’Brien
|Team Jayco-AlUla
|0:04
Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes
Se mueve el ciclomercado para las formaciones colombianas con el Team Sistecrédito, el Orgullo Paisa, el Team Medellín-EPM y el GW Erco SportFitness como protagonistas.
Las cuatro escuadras continúan anunciando los nuevos refuerzos que veremos andando por las carreteras del país este año.
A continuación, les presentamos las altas de los conjuntos nacionales confirmadas oficialmente. Así se mueve el mercado de fichajes en los equipos de Colombia para la temporada 2026, que cada vez esta más cerca.
El antioqueño Alexander Gil – 33 años llega al GW Erco SportFitness
El bogotano Yonatan Castro – 22 años llega al GW Erco SportFitness
El ecuatoriano Brayan Obando – 24 años llega al GW Erco SportFitness
El sincelejano Johan Colón – 30 años llega al GW Erco SportFitness
El antioqueño Felipe Bravo – 18 años llega al GW Erco SportFitness
El risaraldense Kevin Castillo – 24 años llega al Orgullo Paisa
El antioqueño David Escobar – 18 años llega al Orgullo Paisa
El boyacense Robert Andrés Plazas – 21 años llega al Team Sistecrédito
El antioqueño Cristián Vélez – 20 años llega al Team Sistecrédito
El boyacense Yeferson Camargo – 21 años llega al Team Medellín-EPM
El antioqueño Daniel Muñoz – 29 años llega al Orgullo Paisa
El boyacense Edgar Andrés Pinzón – 24 años llega al Team Sistecrédito
El bogotano Daniel Méndez – 25 años llega al Team Medellín-EPM
El antioqueño Mauricio Zapata – 21 años llega al Team Sistecrédito
El antioqueño David Santiago Gómez – 26 años llega al Orgullo Paisa
Ciclo-Retro: inesperadas retiradas del ciclismo profesional antes de tiempo
La retirada de forma repentina del británico Simon Yates con apenas 33 años, es solo un ejemplo más de un gran talento que abandona el ciclismo antes de tiempo. El año pasado teníamos un caso similar con el sprinter australiano Caleb Ewan, ganador de cinco etapas en el Giro, que a los 30 años decidió colgar la bicicleta.
Quien no recuerda el caso del neerlandés Tom Dumoulin, otro ejemplo reciente, pero a su nombre se suma una larga lista de ciclistas que colgaron la bicicleta antes de tiempo. Sin ir más lejos, en 2019 lo hizo Marcel Kittel, siendo el mejor velocista, y en 2021 el italiano Fabio Aru, que también dijo que tenía suficiente con 31 años.
Sin duda, las exigencias del ciclismo actual son altísimas, excesivas en determinados casos, es por esto que los pedalistas decidan hacer un alto en el camino y poner punto y final a una ya dura y exigente carrera deportiva antes de tiempo, sino pregúntele a Carlos Betancur y a Didier Merchán.
Recientemente, en el portal Cyclingnews, el ganador del Giro de Italia 2022, Jai Hindley, explicaba como es de difícil que los ciclistas actuales aguanten como en el pasado. “No espero que los chicos de ahora puedan correr o vivir a esta intensidad durante 10 o 15 años como antes”.
En 2025 más de cinco corredores del World Tour menores de 30 dejaron el ciclismo profesional. A raíz de esto, la Revista Mundo Ciclístico, quiso hacer una lista con los ciclistas que se retiraron antes de tiempo.
El australiano Caleb Ewan se retiró a los 30 años
El neerlandés Tom Dumoulin se retiró a los 31 años
El italiano Fabio Aru se retiró a los 31 años
El alemán Marcel Kittel se retiró a los 31 años
El británico Simon Yates se retiró a los 33 años
El español Óscar Pelegrí se retiro a los 30 años
El estadounidense Taylor Phinney se retiró a los 29 años
El danés Jonas Gregaard se retiró a los 29 años
El colombiano Carlos Betancur se retiró a los 30 años
El colombiano Didier Merchán se retiró a los 23 años
Temporada 2026: los pedalistas más longevos que correrán en la categoría World Tour
A pesar de que el ciclismo moderno actualmente se fija más en los talentos jóvenes, los equipos de la máxima categoría todavía confían en los pedalistas más experimentados para conseguir buenos resultados.
El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más longevo del pelotón World Tour en la temporada 2026. Le seguirán Damiano Caruso, Ben Swift y Steven Kruijswijk, los tres con 38 años. El colombiano con más edad será Nairo Quintana, que cumplirá 36 añitos en febrero.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico realizó una lista con los ciclistas de más edad que competirán este año en la máxima categoría del ciclismo mundial.
*Países Bajos » Bauke Mollema – 39 años (Lidl – Trek)
*Italia » Damiano Caruso – 38 años (Bahrain – Victorious)
*Gran Bretaña » Ben Swift – 38 años (INEOS Grenadiers)
*Países Bajos » Steven Kruijswijk – 38 años (Team Visma | Lease a Bike)
*Eslovenia » Luka Mezgec – 37 años (Team Jayco AlUla)