Vuelta al Táchira 2026: el recorrido y los perfiles de las diez etapas de la edición 61

Hace 7 horas

El agrupado pelotón en la Vuelta al Táchira del año pasado (Foto © RMC).
Vuelta al Táchira: resumen de la primera etapa que transcurrió entre San Cristóbal y Socopó

Hace 1 hora

9 enero, 2026

Arlex Méndez y Nicolás Gómez, en el podio de la primera etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)
Arlex Méndez gana la jornada inaugural de la Vuelta al Táchira en Socopó con Nicolás Gómez 3°

Hace 2 horas

9 enero, 2026

El venezolano Arlex Méndez ganó la primera etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © MinDeporte Osorio Group)
Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes

Hace 3 horas

9 enero, 2026

El antioqueño Alexander Gil, nuevo refuerzo del GW Erco SportFitness. (Foto © Canel's - Java)
