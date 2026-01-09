Ruta
Arlex Méndez gana la jornada inaugural de la Vuelta al Táchira en Socopó con Nicolás Gómez 3°
Luego de una jornada agotadora de más de 200 kilómetros, Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira) salió avante y se quedó con la primera etapa de la edición 61 de la Vuelta al Táchira entre las ciudades de San Cristóbal y Socopó.
El pedalista venezolano ganó de forma brillante la jornada inaugural por delante de su compatriota Edwin Torres (Lotería del Táchira) y del sprinter antioqueño Nicolás Gómez (GW Erco SportFitness), quienes escoltaron a Méndez ubicándose en el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En las primeras dos horas de carrera, uno de los grandes protagonistas fue el mexicano Miguel Arroyo (Arenas Tlax-México), quien se llevó el primer sprint bonificable en Milagro.
Una vez neutralizado el primer aventurero se dio un contrataque protagonizado por cinco corredores: el ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness), el boliviano Eduardo Moyata (Pío Rico Cycling Team) y los venezolanos Nelson Pérez (Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas), Marcos Orozco (Arenas Tlax-México) y Manuel ‘El Gato’ Medina’ (Lotería del Táchira).
Los cinco fugitivos lucharon con el impacable sol, pero antes de llegar a sprint intermedio en la población de Abejales del estado Táchira el quinteto de punta fue arropado por el pelotón. Luego lo intentaron el boliviano Ángel Hoyos (Pío Rico Cycling Team); los colombianos Alexander Gil (GW Erco SportFitness) y Diego Soracá (Arenas Tlax-México), y los venezolanos German Rincón (Alicanto Consulting G Kino Tachira) y Luis Gómez (Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas).
El resto de la jornada, que transcurrió sobre terreno llano, vio como se formaron algunas escaramuzas, pero todas fueron controladas y finalmente se definió con un sprint grupal en el que el venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira) fue el más rápido.
La ronda tachirense continuará este sábado con otra jornada larga de 214,6 kilómetros, que se disputará entre Socopó y San Cristóbal.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 1 | San Cristóbal – Socopó (214,1km)
|1
|Arlex Méndez
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|5:41:41
|2
|Edwin Torres
|Lotería del Táchira
|m.t.
|3
|Nicolás Gómez
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|4
|Jesús Goyo
|Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas
|,,
|5
|Reinaldo Arocha
|Club Politáchira
|,,
|6
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|7
|Luis António Gómez
|Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas
|,,
|8
|Leonidas Novoa
|Team Fam Birdman Level Up
|,,
|9
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|10
|Yenfron Guerrero
|Club Politáchira
|,,
|11
|Edwar Becerra
|Alcaldía de Torbes Miranda
|,,
|12
|Abraham Dugarte
|Produgar Optic Nerve – Gob. Miranda
|,,
|13
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|,,
|14
|Yosimar Jerez
|Team Gesprom Evolution
|m.t.
|15
|José Francisco Portillo
|Team Gesprom Evolution
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Arlex Méndez
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|5:41:30
|2
|Edwin Torres
|Lotería del Táchira Servitel
|0:05
|3
|Nicolás Gómez
|GW Erco SportFitness
|0:07
|4
|Miguel Arroyo
|Arenas Tlax-Mex
|0:08
|5
|José Armando García
|Arenas Tlax-Mex
|,,
|6
|Luis Enrique Díaz
|Lotería del Táchira Servitel
|0:09
|7
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|8
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|0:10
|9
|Jesús Goyo
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|0:11
|10
|Reinaldo Arocha
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|,,
|11
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|,,
|12
|Luis Antonio Gomez
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|,,
|13
|Leonidas Novoa
|Team Fam Birdman Level Up
|,,
|14
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|,,
|15
|Yenfron Guerrero
|Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte
|,,
Ruta
Vuelta al Táchira: resumen de la primera etapa que transcurrió entre San Cristóbal y Socopó
La jornada inaugural de la edición 61 de la Vuelta al Táchira, que contó con un recorrido de 214, kilómetros, transcurrió bajo un sol radiante entre las ciudades de San Cristóbal y Socopó, en el occidente venezolano.
La primera etapa de la ‘Grande de América’, que ganó el venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira), contó con un premio de montaña de tercera categoría en el inicio de la fracción y luego llegó el terreno llano con dos sprints intermedios y dos sprints bonificables.
A continuación, la Revista Mundo Ciclistico les presenta un resumen con los resultados de los pasos más importantes del día.
Premio de Montaña (Alto de Santo Domingo)
🥇 El venezolano Jesús Goyo (Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas)
🥈 El venezolano Jorge Abreu (Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas)
🥉 El venezolano Jad Colmenares (Alcaldía de Torbes Miranda)
Primer Sprint Bonificable (Milagro)
🥇 El mexicano Miguel Arroyo (Arenas Tlax-México) 4 Puntos
🥈 El venezolano Franklin Chacón (Lotería del Táchira) 2 Puntos
🥉 El venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira) 1 Punto
Primer Sprint Intermedio (Abejales)
🥇 El colombiano José Armando García (Arenas Tlax-México) 4 Puntos
🥈 El venezolano Luis Gómez (Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas) 2 Puntos
🥉 El venezolano Shair Sleider Jaime ((Alicanto Consulting G Kino Tachira) 1 Punto
Segundo Sprint Bonificable (Santa Barbara)
🥇 El colombiano José Armando García (Arenas Tlax-México) 4 Puntos
🥈 El venezolano Enrique Díaz (Lotería del Táchira) 2 Puntos
🥉 El ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness) 1 Punto
Segundo Sprint Intermedio (Capitanejo)
🥇El colombiano José Armando García (Arenas Tlax-México) 4 Puntos
🥈 El venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira) 2 Puntos
🥉 El venezolano Winston Maestre (Lotería del Táchira) 1 Punto
Podio de la Primera Etapa
🥇 El venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira)
🥈 El venezolano Edwin Torres (Lotería del Táchira)
🥉 El colombiano Nicolas Gómez (GW Erco SportFitness)
Clasificación General Individual
🥇 El venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira)
🥈 El venezolano Edwin Torres (Lotería del Táchira) a 5 segundos
🥉 El colombiano Nicolas Gómez (GW Erco SportFitness) a 7 segundos
Ruta
Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes
Se mueve el ciclomercado para las formaciones colombianas con el Team Sistecrédito, el Orgullo Paisa, el Team Medellín-EPM y el GW Erco SportFitness como protagonistas.
Las cuatro escuadras continúan anunciando los nuevos refuerzos que veremos andando por las carreteras del país este año.
A continuación, les presentamos las altas de los conjuntos nacionales confirmadas oficialmente. Así se mueve el mercado de fichajes en los equipos de Colombia para la temporada 2026, que cada vez esta más cerca.
El antioqueño Alexander Gil – 33 años llega al GW Erco SportFitness
El bogotano Yonatan Castro – 22 años llega al GW Erco SportFitness
El ecuatoriano Brayan Obando – 24 años llega al GW Erco SportFitness
El sincelejano Johan Colón – 30 años llega al GW Erco SportFitness
El antioqueño Felipe Bravo – 18 años llega al GW Erco SportFitness
El risaraldense Kevin Castillo – 24 años llega al Orgullo Paisa
El antioqueño David Escobar – 18 años llega al Orgullo Paisa
El boyacense Robert Andrés Plazas – 21 años llega al Team Sistecrédito
El antioqueño Cristián Vélez – 20 años llega al Team Sistecrédito
El boyacense Yeferson Camargo – 21 años llega al Team Medellín-EPM
El antioqueño Daniel Muñoz – 29 años llega al Orgullo Paisa
El boyacense Edgar Andrés Pinzón – 24 años llega al Team Sistecrédito
El bogotano Daniel Méndez – 25 años llega al Team Medellín-EPM
El antioqueño Mauricio Zapata – 21 años llega al Team Sistecrédito
El antioqueño David Santiago Gómez – 26 años llega al Orgullo Paisa
Ruta
Ciclo-Retro: inesperadas retiradas del ciclismo profesional antes de tiempo
La retirada de forma repentina del británico Simon Yates con apenas 33 años, es solo un ejemplo más de un gran talento que abandona el ciclismo antes de tiempo. El año pasado teníamos un caso similar con el sprinter australiano Caleb Ewan, ganador de cinco etapas en el Giro, que a los 30 años decidió colgar la bicicleta.
Quien no recuerda el caso del neerlandés Tom Dumoulin, otro ejemplo reciente, pero a su nombre se suma una larga lista de ciclistas que colgaron la bicicleta antes de tiempo. Sin ir más lejos, en 2019 lo hizo Marcel Kittel, siendo el mejor velocista, y en 2021 el italiano Fabio Aru, que también dijo que tenía suficiente con 31 años.
Sin duda, las exigencias del ciclismo actual son altísimas, excesivas en determinados casos, es por esto que los pedalistas decidan hacer un alto en el camino y poner punto y final a una ya dura y exigente carrera deportiva antes de tiempo, sino pregúntele a Carlos Betancur y a Didier Merchán.
Recientemente, en el portal Cyclingnews, el ganador del Giro de Italia 2022, Jai Hindley, explicaba como es de difícil que los ciclistas actuales aguanten como en el pasado. “No espero que los chicos de ahora puedan correr o vivir a esta intensidad durante 10 o 15 años como antes”.
En 2025 más de cinco corredores del World Tour menores de 30 dejaron el ciclismo profesional. A raíz de esto, la Revista Mundo Ciclístico, quiso hacer una lista con los ciclistas que se retiraron antes de tiempo.
El australiano Caleb Ewan se retiró a los 30 años
El neerlandés Tom Dumoulin se retiró a los 31 años
El italiano Fabio Aru se retiró a los 31 años
El alemán Marcel Kittel se retiró a los 31 años
El británico Simon Yates se retiró a los 33 años
El español Óscar Pelegrí se retiro a los 30 años
El estadounidense Taylor Phinney se retiró a los 29 años
El danés Jonas Gregaard se retiró a los 29 años
El colombiano Carlos Betancur se retiró a los 30 años
El colombiano Didier Merchán se retiró a los 23 años