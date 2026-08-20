Jasper Philipsen sale victorioso en la segunda etapa del Renewi Tour y se pone líder

En otro final para velocistas, Jasper Philipsen salió victorioso en la etapa del Renewi Tour 2026. El corredor belga del Alpecin – Premier Tech, uno de los mejores velocistas del mundo, se impuso contundentemente en el sprint y se convirtió en nuevo líder de la carrera.

El belga, que alcanzó su quinto triunfo en la temporada, se mostró como el más fuerte en el embalaje final. Segundo entró el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y tercero finalizó el belga Dries De Bondt (Team Jayco AlUla).

En cuanto a la calsificación general individual, el velocista Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) se apoderó del liderato que estaba en manos del italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek). El podio parcial lo completan el neerlandes Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y el belga Dries De Bondt (Team Jayco AlUla).

La carrera belga continuará este viernes con la segunda etapa, otra jornada llana de 182 kilómetros con salida en Celles y llegada a Geraardsbergen, en las Ardenas flamencas.

Renewi Tour (2.UWT)

Resultados Etapa 2 | Blankenberge – Ardooie (173,9 km)