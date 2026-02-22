El bogotano Jordan Parra se corona campeón panamericano de la eliminación en Santiago 2026

La firma CMS Rodríguez-Azuero, desde su práctica de Derecho Deportivo y en alianza con el especialista Andrés Charria, asumió la representación y defensa de la pedalista Martha Bayona en el procedimiento de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en relación con la decisión adoptada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) el 5 de febrero de 2026, mediante la cual se impuso a la atleta un periodo de inelegibilidad de dieciocho (18) meses.

La decisión en primera instancia no está relacionada con el consumo de sustancias prohibidas, sino con una presunta infracción vinculada al cumplimiento del deber de reporte de paradero, obligación que hace parte del sistema antidopaje y exige a los deportistas reportar su localización para someterse a controles aleatorios fuera de competencia.

En el marco de este procedimiento, la defensa busca garantizar el debido proceso, la valoración integral de las circunstancias del caso y la correcta aplicación de la normativa antidopaje vigente, dentro de un marco de respeto por la integridad del deporte y la trayectoria profesional de la atleta.

‘‘Nos complace asumir esta representación. Nuestra red global nos permite ofrecer una defensa técnica y coordinada, integrando experiencia local e internacional para proteger la trayectoria y reputación de los atletas ante instancias como el Tribunal de Arbitraje Deportivo’’, destacó Andrés Charria, Of Counsel del área de Derecho Deportivo en CMS Rodríguez-Azuero.

La práctica de Derecho Deportivo de la firma se especializa en asesoría y representación a atletas, federaciones y organizaciones en asuntos regulatorios, disciplinarios y contractuales, tanto a nivel nacional como internacional, con experiencia en procedimientos ante autoridades y tribunales arbitrales deportivos.

Por tratarse de un proceso en curso, y para salvaguardar su adecuado desarrollo, CMS Rodríguez-Azuero se abstendrá de realizar comentarios adicionales sobre el fondo del asunto, más allá de la información aquí consignada.

*Con Información CMS Rodríguez-Azuero