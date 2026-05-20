Ludovico Mellano, primer líder de la Ronde de l’Isard 2026; Cristian Vélez el mejor colombiano

Inició la Ronde de l’Isard 2026 con victoria para el joven italiano Ludovico Mellano, quien se convirtió en el primer líder de la carrera. La etapa se disputó entre las localidades francesas Biars-sur-Cère y Saint-Cirq-Lapopie con un recorrido de 162,2 kilómetros.

El corredor europeo del equipo de desarrollo del XDS Astana, que alcanzó su primera victoria de la temporada, fue el más fuerte de los fugados, entrando por delante de su compañero de equipo Mattia Negrente y del belga Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty), 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos del Sistecrédito todos entraron en el pelotón a nueve segundos del ganador, siendo Cristian Vélez el mejor en el puesto 18°, mientras que Kevin Estupiñán (UC Mónaco) ingresó en la casilla 138° a más de 11 minutos de Mellano.

La carrera francesa para pedalistas sub-23 continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, una jornada, de 118,8 kilómetros, que llevará a los pedalistas de Cap Découverte hasta Circuit Automobile Albi, en un final llano.

Ronde de l’Isard (2.2U)

Resultados Etapa 1 | Biars-sur-Cère – Saint-Cirq-Lapopie (162,2 km)

1 Ludovico Mellano XDS Astana Development Team 3:46:46 2 Mattia Negrente XDS Astana Development Team m.t. 3 Niels Driesen Lotto-Groupe Wanty m.t. 4 Marco Martin Euskadi Fundazioa 0:02 5 ArtemFofonov XDS Astana Development Team 0:04 6 Baptiste Grégoire Groupama-FDJ United Conti 0:04 7 Mattia Ballerini Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 0:04 8 Timothée Coudière Vendée U Primeo Energie 0:04 9 David Zanutta XDS Astana Development Team 0:04 10 Patrick Frydkjær Lidl-Trek Future Racing 0:04