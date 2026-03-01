Victoria de Iván Cobo en la clásica griega Región Dodecaneso; Miguel Ángel Marín el colombiano más destacado

El español Iván Cobo ganó la primera edición de la clásica griega Región Dodecaneso. Con una demostración de poderío en el repecho final el corredor del Kern Pharma sumó su primera victoria de la temporada.

El podio de la novel carrera europea de un día lo completaron el italiano Ludovico Mellano (XDS Astana Development Team) y el neerlandés Jelle Johannink (Unibet Rose Rockets), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

Con relación a los suramericanos, el mejor fue el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH), quien finalizó en el puesto 13°, mientras que el venezolano Francisco Joel Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) terminó en la posición 30°, ambos con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a los dos colombianos en competencia, el joven antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) se reportó en el grupo principal en la casilla 36° y el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) concluyó 90° a más de un minuto de Cobo.

Resultados Region on Dodecanese GP (1.1)

Kremasti – Salakos (151km)