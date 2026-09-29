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Alexander Konychev se consagra campeón del Tour del Lago Poyang; Agustín Durán el mejor suramericano
El hijo del recordado exciclista profesional ruso Dimitri Konyshev, Alexander se consagró campeón del Tour del Lago Poyang en territorio asiático. Konyshev, quien ha desarrollado toda su trayectoria deportiva bajo la bandera de Italia, selló con broche de oro su participación en la competencia tras imponerse con autoridad en el sprint final de la última etapa. El corredor europeo del equipo China Anta – Mentech ratificó de esta manera su gran momento de forma en la temporada actual, emulando la casta ganadora de su herencia familiar.
Los puestos de honor de la novel carrera los completaron el polaco Michal Pomorski (ATT Investments), quien ofreció una sólida resistencia a lo largo de las jornadas para terminar segundo. La tercera posición de la clasificación general quedó en manos del alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team), completando así un podio europeo.
Por el lado de los representantes suramericanos, el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) emergió como el mejor al finalizar en el puesto 18° de la clasificación general. Durán, quien formó parte del reducido grupo de tres ciclistas de la región que tomaron la partida, concluyó su participación a una diferencia de más de 10 minutos respecto al ganador Konychev.
Por su parte, los ecuatorianos tuvieron buenas sensaciones a lo largo de la carrera, destacando principalmente por sus combativas actuaciones en las llegadas masiva. En el cierre de la clasificación definitiva, Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) se ubicó en la casilla 52°, mientras que su hermano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) se calsificó en la posición 67°.
Clasificación General Final
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|25:02:13
|2
|Michał Pomorski
|ATT Investments
|0:18
|3
|Jonas Rapp
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:29
|4
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|0:38
|5
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:40
|6
|Filip Řeha
|ATT Investments
|0:49
|7
|Niek Voogt
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:51
|8
|Yoel Habteab
|Bike AID
|0:54
|9
|Even Yemane
|Bike AID
|2:11
|10
|Víctor Vidal
|Bike AID
|3:05
|18
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|10:33
|52
|David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|38:23
|67
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|45:28
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Óscar Sevilla celebra sus 50 años con la renovación de su contrato con el Team Medellín-EPM
El Team Medellín-EPM confirmó este 29 de septiembre la renovación del contrato de Óscar Sevilla por una temporada más, asegurando su continuidad para el año 2027. La noticia coincide con una fecha de gran significado para el ciclista colombo-español, quien hoy celebra sus 50 años de edad. Con este nuevo acuerdo, el experimentado corredor consolida su trayectoria y extiende su histórico vínculo con la escuadra de la capital antioqueña, manteniéndose vigente en el pelotón internacional.
Con la renovación asegurada, Sevilla afrontará el calendario de 2027 como uno de los máximos referentes de experiencia y liderazgo dentro del Team Medellín-EPM. Su permanencia no solo garantiza la guía para los talentos más jóvenes de la plantilla, sino que también extiende una historia compartida que ha estado marcada por los grandes resultados, el protagonismo en las carreteras del continente y un estrecho vínculo construido con la afición que lo ha respaldado durante todos sus años defendiendo los colores de la escuadra.
El propio pedalista expresó su emoción tras sellar el acuerdo que le permitirá disputar su temporada número 29 consecutiva como profesional. “Quiero contarles que he recibido un regalo muy especial de mi equipo Team Medellín, llegamos a un acuerdo para competir un año más, representando esa ciudad tan bonita por todo el mundo y con el mismo valor de siempre, con la ilusión, la disciplina, el respeto. Me siento feliz e ilusionado y quería compartirlo con todos vosotros”, dijo Sevilla, en declaraciones recogidas por su equipo.
La extensión de este contrato agiganta el legado del formidable corredor que debutó en el profesionalismo en 1998 con el mítico equipo Kelme-Costa Blanca. A lo largo de casi tres décadas de carrera, que incluyen podios en las grandes vueltas de Europa y múltiples títulos, Óscar Sevilla desafía una vez más el paso del tiempo, demostrando que su pasión por el ciclismo y su aporte al Team Medellín-EPM siguen completamente intactos.
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Matteo Malucelli suma su segunda victoria en el Tour de Langkawi con Fernando Gaviria 7°
El italiano Matteo Malucelli volvió a demostrar su poderío en el Tour de Langkawi al adjudicarse la tercera etapa de la prestigiosa ronda malaya. La jornada, que se disputó sobre un exigente recorrido de 189,7 kilómetros entre las localidades de Sungai Petani y Kuala Kangsar, consolidó el gran momento de forma del corredor del XDS Astana Team. Con este triunfo, Malucelli no solo sumó su segunda alegría en la presente edición de la competencia tras su éxito en la fracción inaugural, sino que además celebró su séptima victoria de la temporada en su cuenta personal.
La resolución de la jornada estuvo marcada por la alta tensión y la velocidad pura de los trenes de lanzamiento. En un desenlace lleno de emociones, el velocista italiano firmó su doblete al imponerse en un cerrado y milimétrico sprint final al canadiense Riley Pickrell (Modern Adventure), quien tuvo que conformarse con la segunda posición por escasos centímetros. El tercer puesto lo ocupo el belga Seppe van den Boer (Tudor Pro Cycling), mientras que el experimentado sprinter colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) se metió en el embalaje y finalizó en el séptimo lugar.
En lo que respecta a la batalla por la clasificación general, la calurosa jornada en territorio asiático no provocó alteraciones en la parte alta. El ciclista alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) defendió con éxito su condición de líder. El podio provisional lo completan los españoles Abel Balderstone y Jan Castellon, ambos representantes del Caja Rural-Seguros RGA, quienes escoltan de cerca al pedalista germano en la lucha por el título. Por el lado de los escarabajos, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) logró sostenerse en la decimosegunda posición.
La prestigiosa carrera asiática continuará este miércoles con la cuarta etapa, de las ocho pactadas, otra jornada con final montañoso, que se disputará entre las localidades Meru Raya y Cameron Highlands , con un recorrido de 142,3 kilómetros, que incluye un larguísimo puerto categorizado.
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Sungai Petani – Kuala Kangsar (189,7 km)
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|4:31:59
|2
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|3
|Seppe Van Den Boer
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Ronan Augé
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Izzat Halil
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|6
|Nicola Marcerou
|Team TotalEnergies
|m.t.
|7
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|8
|Rodrigo Álvarez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|9
|Iker Villar
|Caja Rural-Seguros RGA
|+ 00
|10
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|33
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|82
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|91
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|12:16:03
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:20
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:38
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:14
|5
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|1:15
|6
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:16
|7
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|1:23
|8
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|1:36
|9
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:41
|10
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:46
|12
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|2:12
|37
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|7:34
|51
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|10:53
|90
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|22:00
Ruta
El Valle del Cauca recibirá una nueva edición de la Vuelta del Porvenir y del Tour Femenino Sistecrédito
El departamento del Valle del Cauca se prepara para recibir la edición 42 de la Vuelta del Porvenir y la 22 del Tour Femenino Sistecrédito, una de las competencias más importantes del calendario nacional para las categorías juvenil varones, y élite, Sub-23 y juvenil en damas, que se disputará del 4 al domingo 8 de noviembre, con un recorrido que llevará al pelotón por diferentes municipios y corredores viales de la región.
La competencia llegará al Valle del Cauca en un momento especial para el departamento, con el propósito de acompañar e impulsar la reactivación económica de los municipios y sectores afectados por el terremoto, contribuyendo, a través del deporte, a dinamizar la actividad comercial, turística y de servicios en las zonas que harán parte del recorrido.
Durante cinco días de competencia, los jóvenes talentos del ciclismo nacional afrontarán un trazado de más de 450 kilómetros, con etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, escenarios que permitirán poner a prueba las condiciones de los corredores en diferentes terrenos.
La primera jornada se disputará el miércoles 4 de noviembre, con salida en Cartago y llegada en Roldanillo, sobre un recorrido de 117,1 kilómetros. El pelotón pasará por Obando, la variante de Zarzal, La Paila y La Uribe, antes de regresar por La Paila, la variante de Zarzal y el cruce de La Victoria, para posteriormente afrontar el tramo hacia Zarzal y finalizar en Roldanillo.
El jueves 5 de noviembre se cumplirá la segunda etapa, una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con recorrido Roldanillo – Zarzal – Roldanillo, jornada que tendrá un papel determinante en la clasificación general.
La tercera jornada, programada para el viernes 6 de noviembre, tendrá como punto de partida a Roldanillo y finalizará en Calima-Darién, después de completar 114,8 kilómetros. El recorrido pasará por Zarzal, La Paila, Tuluá y Buga, antes de tomar rumbo hacia el municipio de Calima el Darién.
El sábado 7 de noviembre se disputará la cuarta etapa, de 102,7 kilómetros, con salida y llegada en Buga. Los corredores afrontarán el trazado que contempla el paso por Yotoco, Vijes, el sector del Restaurante La Tinaja, El Cerrito, Guacarí y nuevamente Buga, para posteriormente continuar hacia La Habana.
La competencia llegará a su jornada definitiva el domingo 8 de noviembre, con el Circuito La Carbonera, sobre un trazado de 6,7 kilómetros. Los hombres completarán 15 vueltas, para un total de 100,5 kilómetros, mientras que las damas afrontarán 12 vueltas, equivalentes a 80,4 kilómetros.
La presencia de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito en el Valle del Cauca representa también una oportunidad para fortalecer la integración de los territorios a través del ciclismo y generar movimiento en los municipios que recibirán a deportistas, equipos, acompañantes, autoridades, medios de comunicación y aficionados durante los cinco días de competencia.
Con este recorrido, la Federación Colombiana de Ciclismo, junto a la Liga de Ciclismo del Valle y las autoridades y entidades que acompañan la realización del evento, ratifica el compromiso de llevar las grandes competencias del calendario nacional a diferentes regiones del país, utilizando el deporte como escenario de encuentro, promoción territorial y dinamización de las economías locales.
La 42ª Vuelta del Porvenir y 22ª Tour Femenino Sistecrédito 2026 se convertirán así en una nueva oportunidad para que las futuras figuras del ciclismo colombiano compitan por los títulos nacionales y, al mismo tiempo, el Valle del Cauca muestre su capacidad de recibir grandes eventos deportivos y avanzar en su proceso de reactivación.
Recorrido Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2026
Etapa 1 – miércoles 4 de noviembre
Cartago- Obando- variante Zarzal – La Paila- La Uribe – regreso- La Paila – variante Zarzal – Cruce La Victoria – regreso – Zarzal – Roldanillo 117.1 km
Etapa 2 – jueves 5 de noviembre
CRI – Roldanillo – Zarzal – Roldanillo – 15.8 km
Etapa 3 – viernes 6 de noviembre
Roldanillo – Zarzal – La paila – Tuluá – Buga – Calima Darién – 114.8 km.
Etapa 4 – sábado 7 de noviembre
Buga – Yotoco – Vijes – Restaurante La Tinaja – Cerrito – Guacarí- Buga – La Habana – 102.7 km
Etapa 5 – domingo 8 de noviembre
Circuito La Carbonera (6.7 km)
15 vueltas para 100.5 km
*Con Información de Fedeciclismo