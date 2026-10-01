Vuelta a Venezuela 2026: nóminas confirmadas de los cuatro equipos colombianos

La organización de la Vuelta a Venezuela 2026 anunció el listado oficial de corredores inscritos para la carrera del calendario UCI, que dará inicio este domingo 4 de octubre en la ciudad de Valera, en el estado Trujillo y que verá en acción a 24 pedalistas colombianos.

Para esta nueva edición cuatro equipos nacionales harán presencia en el vecino país. El primero de la lista es el Team Sistecrédito, que formará con Wilson Peña, reciente campeón de la Vuelta a Mérida y quien liderará el equipo. Acompañándolo estarán Sebastián Castaño, José Misael Urián, Juan Diego Hoyos, Estiven García y Cristián Vélez.

El segundo del listado es el GW Erco Sportfitness, que contará con Brandon Vega, Jefferson Ruiz, Nicolás Gómez, Freddy Ávila y William Quintero, además del ecuatoriano Brayan Obando.



El equipo GW Erco Sportfitness este año participó en la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

El tercer equipo es el el Team Garroteros, que tendrá a Daniel Fernando Rey, David Meneses, Sergio Osorio, Farid Bohórquez, Samuel Garcés y Jhonatan David Rojas.

Y, por último, aparece el Team Spartak conformado por los sub-23 Yoel González, Esteban Rodríguez, Thomas Mosquera, Fredy Velásquez y Juan Camilo García. Completando la plantilla está el único corredor élite del elenco, Nicolás Hernández.



El Team Spartak estará dirigido por Miguel Ángel Rubiano. (Foto © Team Spartak)

Este año, la carrera venezolana contará con la participación de 22 equipos, 10 de ellos extranjeros, sumando un total de 126 corredores, distribuidos en dos categorías: 66 élites y 60 pedalistas Sub-23.

Desde su creación en 1963 hasta hoy, la carrera venezolana ha sido testigo de un gran duelo entre los locales y los colombianos. Al lado de la Vuelta al Táchira es la carrera ciclística más importante del vecino país, que cuenta con 13 títulos colombianos. El último escarabajo en ganarla fue Walter Vargas en 2024.