Connect with us

Ruta

Riley Pickrell gana la sexta etapa del Tour de Langkawi; Juan Guillermo Martínez el mejor colombiano en la general

Publicado

Hace 3 horas

el

El canadiense Riley Pickrell ganó la sexta etapa del Tour de Langkawi 2026. (Foto © Le Tour de Langkawi)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Nairo Quintana, un cóndor que sobrevoló las montañas del mundo

Publicado

Hace 35 mins

el

2 octubre, 2026

Por

El boyacense Nairo Quintana ganó dos etapas en la Vuelta a España a lo largo de su carrera deportiva. (Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto © 2019)
Seguir leyendo

Ruta

Héctor Álvarez reina en Europa: un ataque magistral a 12 kilómetros de meta le da el oro entre los Sub-23

Publicado

Hace 2 horas

el

2 octubre, 2026

Por

El español Héctor Álvarez se consagró campeón europeo de ruta en la categoría sub-23. (Foto © Real Federación Española de Ciclismo)
Seguir leyendo

Ruta

Clásico RCN Sistecrédito 2026: reveladas las plantillas de las 17 escuadras participantes

Publicado

Hace 4 horas

el

2 octubre, 2026

Por

El Team Medellín EPM defenderá el título obtenido en 2025 con Diego Camargo. (Foto © Team Medellín-EPM)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio