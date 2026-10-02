Ruta
Riley Pickrell gana la sexta etapa del Tour de Langkawi; Juan Guillermo Martínez el mejor colombiano en la general
La segunda etapa del Tour de Langkawi 2026 la ganó Riley Pickrell. El canadiense fue el más rápido en el sprint grupal y logró la victoria, luego de recorrer 121,3 kilómetros entre el municipio de Pandan Indah y la ciudad de Rembau.
El corredor del Modern Adventure Pro Cycling, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y al belga Seppe Van Den Boer (Tudor Pro Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los cuatro colombianos en competencia, tres se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) 49°, Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè) 56° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 73°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) ingresó en la casilla 98° a 40 segundos del ganador.
Con relación a la clasificación general individual, el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) mantuvo el liderato. El podio parcial lo completan dos españoles del Caja Rural-Seguros RGA: Abel Balderstone y Jan Castellón.
La prestigiosa carrera asiática continuará este sábado con la penúltima etapa, una jornada llanaa entre Melaka y Batu Pahat, con un recorrido de 158,9 kilómetros.
Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 6 | Pandan Indah – Rembau (121,3 km)
|1
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|2:40:06
|2
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Seppe Van Den Boer
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Rory Townsend
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Christiaan van Rees
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|6
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|m.t.
|7
|Rodrigo Álvarez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|8
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|9
|Iker Villar
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|10
|Javier Ibañez
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|49
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|m.t.
|56
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|m.t.
|73
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|98
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:40
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|21:38:39
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:26
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:42
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:20
|5
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:37
|6
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:55
|7
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|2:56
|8
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|2:58
|9
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|3:25
|10
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|3:30
|26
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|11:44
|28
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|11:49
|34
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|13:45
|96
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:02:01
Ruta
Nairo Quintana, un cóndor que sobrevoló las montañas del mundo
El excepcional pedalista boyacense Nairo Quintana, el hijo de don Luis y doña Eloisa seguramente no imaginó cuando recibió de su padre a los 15 años una bicicleta, que esta se convertiría inicialmente en su medio de transporte al colegio donde estudiaba en Arcabuco a unos 20 kilómetros de su casa, sino que sería también en el vehículo que lo llevaría a la gloria deportiva viajando por Colombia y por el mundo.
Su talento ciclístico lo llevó rápidamente destacarse entre los jóvenes de su departamento inscrito en el club Ediciones Mar de Tunja y fue así como apareció en 2009 con en el equipo Boyacá es para Vivirla que pare entonces estuvo dirigido por el español Vicente Belda, prácticamente su descubridor, quien propició igualmente su primer viaje a Europa donde el joven Quintana tuvo la oportunidad de ponerse en la escena como un gran escalador.
De ahí en adelante, vestido con la camiseta del conjunto Colombia es Pasión, Nairo inició una meteórica carrera que lo llevaría al olimpo de los Dioses del ciclismo, ganando el Tour del Avenir en 2010 lo que le abre las puertas para ingresar al sofisticado club World Tour, máxima categoría del ciclismo mundial con el equipo Movistar gracias al llamado del mánager del escuadrón telefónico Eusebio Unsue.
LA ÉPOCA DE ORO
Y entonces, desde 2012 su historia ciclística lo muestra año por año convirtiéndose en uno de los más destacados ciclistas del mundo y en el mejor escalador del momento, con una serie interminable de victorias y protagonismo ingresando con una tarjeta de presentación que señala su primera participación en el Tour de Francia 2013 con 23 años: subcampeón, rey de la montaña, mejor joven y ganador de una simbólica etapa (20 de Julio) en inolvidable duelo con el campeón Chris Froome.
Al año siguiente, en medio de otros no menos importantes loros, consigue la consagración definitiva al conquistar la Maglia Rosa como campeón del Giro de Italia 2014, siendo entonces el primer colombiano en ganarla, a la cual agregaría también 2 años más tarde, la camiseta roja de campeón de la Vuelta a España 2016, casi treinta años después de la victoria de su compatriota Lucho Herrera.
Su carrera deportiva se identifica por la permanencia casi total en el Movistar, registrando solamente un cambio en 2019 pasando al Arkea donde debió afrontar un episodio de no gratos recuerdos, viéndose obligado a no competir una temporada 2023, regresando después a la escuadra telefónica en 2024 para poner fin a su incomparable carrera.
Se necesita de un libro para relatar cada una de las páginas escritas a pedalazos por parte del formidable rutero de nuestro país. Las estadísticas lo muestran omnipresente en las más grandes carreras del calendario mundial – aparte de las tres grandes vueltas -, en Italia (Tirreno) Francia (Route du Sud), España (País Vasco, Burgos, Asturias, etc), Suiza (Romandía), principalmente pero su prestigio es universal.
Lo ganó prácticamente todo lo que era posible para un campeón de su estirpe. Le quedó solamente por ver hecho realidad su gran sueño, el sueño de la camiseta amarilla del cual estuvo cerca, siendo segundo en 2013 y 2015, con un tercer lugar en 2016, al igual que intento traer al país una segunda camiseta rosada siendo segundo del Giro en 2017, pero nadie podrá olvidar las épicas jornadas en las que enfrentó a los mejores ciclistas del mundo y tuvo siempre al país y al mundo del ciclismo pendiente de sus pedalazos.
FINAL FELIZ
Hasta hoy, fueron 17 años de su vida dedicados por parte de Nairo al deporte más exigente del mundo en la parte competitiva. Lo hace en Italia, en el Giro dell’Emilia, carrera de un día que coincidentemente fue la primera carrera que ganó en esa nación ciclística hace 14 años.
Hace apenas una semana compartimos su último mundial y este sábado 3 de octubre vamos a registrar su “Last Dance” (último baile) que traducido al idioma del ciclismo será su última firma de planilla, la última presentación de equipos y sus últimos pedalazos en el mundo de las competencias oficiales. Lo hará en la compañía de sus fieles escuderos y rivales en el lote que aprendieron a reconocer sus condiciones de gran campeón y extrañaran su magistral facultad para domar las más difíciles montañas del mundo.
Seguirá vinculado al deporte que le dio todo lo que es y lo que tiene para retribuir los beneficios recibidos, motivo por el cual quienes tuvimos el privilegio de verlo nacer para el ciclismo, seguir toda su evolución como ser humano y ser testigos fieles de su inolvidable carrera deportiva, vamos siempre a recordarlo como uno de los más grandes exponentes del ciclismo colombiano ante el mundo en una historia que ya abarca 75 años.
Ruta
Héctor Álvarez reina en Europa: un ataque magistral a 12 kilómetros de meta le da el oro entre los Sub-23
¡Gran futuro! Héctor Álvarez ganó la medalla de oro entre los sub-23 en el Campeonato Europeo de Ruta, tras firmar una exhibición memorable por las carreteras de Liubliana. El ciclista español atacó en la parte final y rodó en solitario con una enorme determinación, neutralizando la presión de sus perseguidores inmediatos gracias a un imponente estado de forma física y una impecable maestría técnica durante los vertiginosos descensos del trazado.
Este resonante triunfo ratifica la extraordinaria madurez competitiva de la joven promesa del equipo de desarrollo del Lidl-Trek. Álvarez, que venía de registrar una brillante actuación histórica al consagrarse como doble medallista en el Mundial de Montreal, ratificó en Eslovenia sus excelsas cualidades como clasicómano y demostró que es un pedalista apto para brillar con luz propia en las citas de máxima exigencia.
La resolución de la competencia mantuvo en vilo a los aficionados durante la última subida a Mozjanca, donde Álvarez resistió a los ataques antes de lanzarse a tumba abierta en la bajada. Arriesgando al límite en cada curva, el español logró quebrar la resistencia de sus rivales directos para cruzar la meta en solitario y consolidar su estatus como una de las realidades más sólidas y con mayor proyección del ciclismo europeo.
Detrás del español se desató una emocionante batalla estratégica por los escalones restantes del podio. Finalmente, el polaco Jan Michal Jackowiak consiguió adjudicarse la medalla de plata al resistir en la persecución, mientras que el belga Niels Driesen completó el podio al quedarse con el bronce tras superar a sus rivales en el sprint.
Resultados Campeonato Europeo de Ruta – Categoría Sub-23
Ljubljana – Šenčur (141,8 km)
|1
|Héctor Álvarez
|España
|3:02:22
|2
|Janek Jackowiak
|Polonia
|0:20
|3
|Niels Driesen
|Bélgica
|0:32
|4
|Max Bock
|Alemania
|0:37
|5
|Mattia Negrente
|Italia
|0:49
|6
|Daan Dijkman
|Países Bajos
|0:49
|7
|Matisse Van Kerckhove
|Bélgica
|0:49
|8
|Erazem Valjavec
|Eslovenia
|0:49
|9
|Daniel Moreira
|Portugal
|0:49
|10
|Richard Riska
|Eslovaquia
|0:49
Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2026: reveladas las plantillas de las 17 escuadras participantes
Serán 17 equipos y 162 ciclistas los que afrontarán las nueve etapas del Clásico RCN Sistecrédito 2026, que se disputará entre el 17 y el 25 de octubre.
El actual campeón, Diego Camargo, encabezará al Team Medellín EPM en la defensa del título 2025. El corredor contará con el respaldo de una experimentada formación en la que aparecen figuras como Óscar Sevilla, Walter Vargas, Robigzon Oyola y Daniel Méndez, entre otros.
Pero el campeón no estará solo en la disputa por el protagonismo. El Team Sistecrédito, subcampeón de la pasada edición, volverá a la carretera con Edgar Pinzón y Wilson Peña, como dos de sus principales referentes. El NU Colombia pondrá en carrera a corredores de la experiencia de Rodrigo Contreras y Javier Jamaica, mientras que el Orgullo Paisa tendrá entre sus cartas a Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN en una edición anterior, y Yeison Reyes.
A este grupo se suman Sergio Henao, Sebastián Henao, Alejandro Osorio, Bernardo Suaza, Juan Diego Alba, Andrés Camilo Ardila y muchos otros corredores que llegan con objetivos particulares y con la posibilidad de convertirse en protagonistas durante las nueve jornadas.
Uno de los aspectos importantes de la edición 2026 será nuevamente la participación de los corredores de la categoría sub-23. La reglamentación vigente establece la obligación de alinear dos deportistas de esta categoría, mientras algunas escuadras han decidido apostar por un número mayor de jóvenes como parte de sus procesos de formación y renovación del ciclismo colombiano.
LOS 17 EQUIPOS Y SUS NÓMINAS OFICIALES
|TEAM MEDELLÍN EPM
|TEAM SISTECRÉDITO
|1. Diego Andrés Camargo Pineda
|11. Wilson Stiven Peña Molano
|2. Óscar Miguel Sevilla Rivera
|12. Édgar Andrés Pinzón Villalba
|3. Daniel Alejandro Méndez
|13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz
|4. David Alejandro González Suesca
|14. José Misael Urian Caro
|5. Wilmar Andrés Paredes Zapata
|15. Juan Diego Hoyos Cano
|6. Robigzon Leandro Oyola Oyola
|16. Juan Diego Guerrero Arias
|7. Walter Alejandro Vargas Álzate
|17. Estiven García Gómez
|8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo
|18. Mauricio Zapata Arboleda
|9. Martín Restrepo López
|19. Cristian Damián Vélez Riveros
|10. Yeferson Camargo Pineda
|20. José Manuel Ortiz Patiño
|DT: José Julián Velásquez
|DT: Gabriel Jaime Vélez Rico
|NU COLOMBIA
|ORGULLO PAISA
|21. Rodrigo Contreras Pinzón
|31. Kevin David Castillo Miranda
|22. Sergio Luis Henao Montoya
|32. Yeison Sebastián Reyes Ortega
|23. Javier Ernesto Jamaica Mejía
|33. Bernardo Albeiro Suaza Arango
|24. Sebastián Henao Gómez
|34. David Santiago Gómez Marín
|25. Juan Diego Alba Bolívar
|35. Alejandro Osorio Carvajal
|26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez
|36. Juan Felipe Osorio Arboleda
|27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala
|37. Jhonatan Restrepo Valencia
|28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros
|38. Juan Pablo Colmenares Gómez
|29. Esteban Hoyos Castro
|39. David Rodas Aguirre
|30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez
|40. José Miguel Aristizábal Tobón
|DT: Gabriel Jaime Mesa
|DT: Juan Pablo Suárez Suárez
|TEAM GARROTEROS
|FUNRV VIMA MACHINE
|41. Daniel Fernando Rey Landazábal
|51. Jhoan Stiven Marín Vega
|42. Sebastián Vélez Naranjo
|52. Santiago Vélez Vergara
|43. Nicolás Guzmán Macías
|53. Jhon Eduard Patiño Reyes
|44. David Andrés Figueroa Rincón
|54. Gabriel Andrés Corrales Ramos
|45. Juan Esteban Bravo Blanco
|55. Keiner Steef Montoya Álzate
|46. Miller Alexander Hurtado Martínez
|56. José Luis Ávila Cruz
|47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes
|57. Juan Pablo González Ortiz
|48. Sergio Osorio Arroyave
|58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar
|49. David Guillermo Meneses León
|59. Andrés Camilo López Moncada
|50. Kevin Fernando Serrano Barroso
|60. Juan David Marín Rivera
|DT: Óscar Bohórquez Barrera
|DT: Jhon Fredy Maldonado Garzón
|AGUARDIENTE NÉCTAR – CUNDINAMARCA
|TEAM BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
|61. Juan Sebastián Sáenz Marín
|71. Yeferson Johani Olivares
|62. Marlon David Garzón Herrera
|72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy
|63. Carlos Erney Mayorca Beltrán
|73. David Sebastián Riaño Pineda
|64. Hernán Darío Gómez Joya
|74. Juan Diego Estupiñán Díaz
|65. Juan David Forero Sastoque
|75. David Fernando Umba Poveda
|66. Juan David Bernal Rincón
|76. Yeison Sebastián Cruz Arias
|67. José Luis Morales Castiblanco
|77. Johan Sneider Hernández
|68. Giovanny Steban Lizca Carpeta
|78. Miller Esteban Plazas
|69. Kevin Santiago Laitón Torres
|DT: Ángel Yecid Camargo Ochoa
|70. Juan Esteban González Acosta
|DT: Christian Camilo Torres
|FUERZAS ARMADAS
|SHC CYCLING TEAM
|81. Luis Miguel Socha Rojas
|91. William Andrés Guasca Cristancho
|82. Neyder Yesid Porras Porras
|92. Cristian Camilo Torres Calderón
|83. Jack Brandon Vargas Herrera
|93. José Alejandro Ortega Albarracín
|84. Erick Santiago Muriel Díaz
|94. Andrés Sebastián Umbarila
|85. Cristian Darío Maldonado Maldonado
|95. Brandon Yesid Urrego Vergara
|86. Jerson David Riaño Chaparro
|96. Camilo Monroy Samper
|87. Carlos Andrés Guerra Cardona
|97. Julián David Sánchez Rodríguez
|88. Jhon Fredy Ávila Caro
|98. Ricardo Yepes Rodríguez
|DT: Marvin Vanegas Mancera
|99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas
|100. Julián David Barreto Bejarano
|DT: Jhon Fredy Núñez Bustos
|EBSA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ
|GW ERCO SPORTFITNESS ENVÍA
|101. Rafael Steven Pineda Pineda
|111. Óscar Santiago Garzón
|102. Juan Pablo Restrepo Herrera
|112. Adrián Camilo Bustamante
|103. Brayan Estiven Molano Alvarado
|113. Juan Carlos López Moreno
|104. Edwin Alejandro Patiño Bello
|114. Brandon Alejandro Rojas
|105. Juan David Zuluaga Cardona
|115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez
|106. Michael Armando Moreno Moreno
|116. Daniel Felipe Carvajal
|107. Samuel Martínez Jiménez
|117. Ángel Alexander Gil Sánchez
|108. Diego Armando Soraca Cabezas
|118. Felipe Bravo Pareja
|DT: Wilson Alexander Marentes
|119. Freddy Alejandro Ávila
|120. Jefferson Armando Ruiz Acuña
|DT: Luis Alfonso Cely
|FTB CELUCAMBIO
|CRIC NACIONAL
|121. Santiago Escudero
|131. Edwar Rondón Buitrago
|122. Rosmin Joel Barón Pérez
|132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala
|123. Juan Sánchez
|133. Juan Manuel Viveros Cotaza
|124. Sebastián Aguja
|134. Brayan Fernando Ruiz Conejo
|125. Gabriel Hernández Cogollos
|135. Jorge Luis Rojas Mejía
|126. Johan Felipe Vergara Rodríguez
|136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe
|127. José Manuel Castro Vásquez
|137. Víctor Hugo Valencia Peña
|128. Andair Ramírez González
|138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu
|DT: Alexander Hernández Buitrago
|139. Diego Andrés Benavides Nati
|140. Leison Damián Maca Viveros
|DT: Edwin Geovanni Hernández
|TEAM FUNDECOM TOUR & NATIVA KOM
|CHÍA CIUDAD DE LA LUNA
|141. Esneider Arley Báez Vanegas
|151. Jerson David Arias Torres
|142. Saúl Burgos Díaz
|152. Cristian Felipe Pérez Hincapié
|143. Cristian Villamil
|153. José Daniel Bolívar Guevara
|144. Alejandro Morales Ospina
|154. Manuel Fernando Gualteros
|145. Juan Felipe Medina Torres
|155. Tomás Saldarriaga Berdugo
|146. Mario Castaño
|156. Esteban Jaramillo García
|147. Jorge Rincón Albarracín
|157. Andrés Santiago Silva
|148. Michael Suárez Guerrero
|158. Fidel Camilo Alvis Tovar
|149. Esteban Cuartas Betancur
|159. Yerson Eduardo Sánchez
|150. Santiago Hernández Bernal
|160. Juan Manuel Hernández
|DT: Marco Tulio Bustamante
|DT: Danilo Alvis Zabala
|TOLIMA ES PASIÓN
|161. Juan Camilo Espitia Castañeda
|162. Emilio Echavarría Bustamante
|163. Diego Fernando Cuervo Niño
|164. Juan Pablo Sossa Sánchez
|165. Daniel Steven Arévalo Hernández
|166. Moisés Camelo Laguna
|167. Kevin Nazario Arango Fuentes
|168. Diego Fernando Vargas Reina
|169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo
|170. Diego Andrés Benavides Nati
|DT: Nazario Arango Jiménez
*Con Información Prensa Clásico RCN