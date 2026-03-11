Connect with us

MountainBike

El GW Erco Sportfitness suma podios y puntos UCI en la Copa MTB de Puerto Rico

Publicado

Hace 1 hora

el

El equipo GW Erco Sportfitness cumplió una destacada actuación en la Copa MTB de Puerto Rico. (Foto © GW Erco Sportfitness)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

“Empezar la temporada con estas sensaciones es sumamente positivo”: Leonardo Páez tras su primer podio del año

Publicado

Hace 1 semana

el

4 marzo, 2026

Por

El ciclomomtañista boyacense Leonardo Páez lleva dos carreras en la temporada 2026. (Foto © Lee Cougan - Basso Factory Racing)
Seguir leyendo

MountainBike

Exitosa válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB en Ginebra

Publicado

Hace 1 semana

el

3 marzo, 2026

Por

Ginebra, Valle del Cauca, recibió la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB. (Foto © Liga de Ciclismo del Valle del Cauca)
Seguir leyendo

MountainBike

Dos colombianos se subieron al podio en la Andalucía Bike Race 2026

Publicado

Hace 1 semana

el

2 marzo, 2026

Por

El boyacense Leonardo Páez, en el podio de la Andalucía Bike Race. (Foto © Andalucía Bike Race)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.