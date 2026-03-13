Ramazan Yilmaz es profeta en su tierra y gana el segundo capítulo del Tour de Antalya con los suramericanos en el lote

La segunda etapa de la sexta edición del Tour de Antalya quedó en manos de Ramazan Yilmaz (Konya Büyükşehir Belediye Spor). El turco, de 21 años, resultó ser el más rápido en el sprint después de recorrer 136,1 kilómetros en Kadriye, un popular destino turístico en Turquía.

Yilmaz, que fue profeta en su tierra, terminó venciendo al italiano Lorenzo Cataldo (China Chermin Cycling Team) y al australiano Lorenzo Cataldo (China Chermin Cycling Team), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los suramericanos, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) y el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador.

La carrera turca, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con el tercer capítulo, la catalogada etapa reina de 85,8 kilómetros entre las localidades de Kadriye y Korkuteli, que incluye tres puertos de montaña categorizados.

Tour de Antalya (2.2)

Resultados Etapa 2 | Kadriye – Kadriye (136,1 km)

1 Ramazan Yilmaz Konya Büyükşehir Belediye Spor 2:51:49 2 Lorenzo Cataldo China Chermin Cycling Team m.t. 3 Cameron Scott Li Ning Star m.t. 4 Oskar Nisu China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 5 Kristiāns Belohvoščiks BIKE AID m.t. 6 Jermaine Zemke REMBE | rad-net m.t. 7 Muhammad Hafizh ASC Monsters Indonesia m.t. 8 Luke Elphingstone Project Echelon Racing m.t. 9 Hodei Muñoz Soudal Quick-Step Devo Team m.t. 10 Sergey Rostovtsev Selección de Uzbekistán m.t. 28 Eduardo Sepúlveda *Argentina Li Ning Star m.t. 88 Henrique Bravo *Brasil Soudal Quick-Step Devo Team m.t.

Clasificación General Individual