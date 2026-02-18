Ruta
Antonio Tiberi gana la etapa reina del UAE Tour con Isaac del Toro 2° y Harold Tejada 4°
En el primer final picando hacía arriba, Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) sacó a relucir sus dotes de escalador y salió victorioso en la tercera etapa del UAE Tour 2026. En un recorrido de 183 kilómetros, donde todo se definió en Jebel Mobrah, única subida del día con 13,2 km al 8.1%.
El corredor italiano cruzó la línea de meta de primero y se adueño del liderato de la carrera. En la segunda posición entró el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) y tercero llegó el belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché). El mejor colombiano fue Harold Tejada (XDS Astana Team) en el 4°puesto a 41 segundos del ganador.
La fuga el día la animaron el suizo Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) y el belga Jonas Rickaert (Alpecin-Premier Tech), pero en las primeras rampas del ascenso final el grupo de favoritos les dio captura.
En la subida a Jebel Mobrah (13,2 km a 8.1%) aparecieron los equipos de los escaladores, que se alternaron la responsabilidad de llevar al grupo de favoritos. El primero en atacar fue el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y luego lo intentó el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), que terminó siendo el movimiento ganador.
La carrera de los Emiratos Árabes continuará este jueves con una jornada ondulada por los alrededores de la ciudad de Fujairah, elaborada sobre 181 kilómetros, que incluye pequeños repechos, pero ninguno categorizado.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Umm al Quwain – Jebel Mobrah (183 km)
|1
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|4:24:44
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:15
|3
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|0:29
|4
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:41
|5
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:51
|6
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|,,
|7
|Derek Gee-West
|Lidl – Trek
|1:07
|8
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|9
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|,,
|10
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:13
|41
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|4:25
|46
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|5:41
|109
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|18:23
Clasificación General Individual
|1
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|7:09:03
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:21
|3
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:00
|4
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|1:07
|5
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:19
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|1:21
|7
|Derek Gee-West
|Lidl – Trek
|1:22
|8
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:28
|9
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|1:30
|10
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:43
|11
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:44
|12
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|1:57
|13
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|2:02
|14
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|2:05
|15
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|,,
|41
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|5:35
|46
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|6:35
|109
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|19:37
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Liga de Boyacá al rescate del ciclismo élite
En su condición de presidente de la Liga departamental, el conocido exciclista Rafael Acevedo se propone rescatar lo mejor del ciclismo élite de su liga y conformar un equipo que evite la emigración de sus mejores talentos hacia otros equipos y regiones. “Si bien es cierto que se trabaja en la promoción de este deporte en sus bases gracias a la ordenanza de la asamblea, también lo es que se hace necesario buscar y mantener sus mejores valores para que representen al departamento”, señaló el ahora dirigente.
UCI reglamenta participación de Sub-23 en Mundiales y pruebas similares
La máxima rectora del ciclismo mundial sigue reglamentando diversos aspectos de este deporte y a partir de este 2026 ha decidido que los corredores sub-23 que tengan contrato con equipos World Tour o Continentales Pro no podrán participar en Campeonatos Mundiales o pruebas de este tipo. El objetivo es evitar que a edades tempranas los corredores sean sometidos a exigencias para las que no están debidamente preparados.
Luc Leblanc en Guadalupe
El famoso campeón mundial de ruta en 1994 (Agrigento-Italia) y quien estuvo en 1995 en el Clásico RCN se encuentra actualmente en Guadalupe encargado por la Federación de su país para el desarrollo del ciclismo. Leblanc fue en su momento una de las grandes figuras del ciclismo francés y ahora se dedica a transmitir sus conocimientos. Ha estado viendo la posibilidad de contar con un corredor colombiano para integrar un poderoso equipo que compita en el Tour de Guadalupe, la más importante carrera de la isla.
Equipo de George Hincapié invitado a París-Roubaix
El conjunto Modern Adventure recientemente creado y cuyo mánager es el conocido exciclista colombo-norteamericano George Hincapié comenzará su temporada de la mejor manera, compitiendo por carta de invitación en la famosa París-Roubaix, considerada la reina de las clásicas. En la escuadra figura el joven colombiano Samuel Flórez. La escuadra tiene como base territorio español.
En el lote internacional, epidemia de accidentes
Una notable cantidad de ciclistas integrantes de los equipos de la máxima categoría del pedalismo mundial se han visto obligados a suspender un normal comienzo de su temporada a causa de diversos accidentes sufridos en las pruebas hasta ahora o en entrenamientos. La lista es la siguiente: Wout Van Aert y Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Jay Vine y Jonathan Narváez (UAE Team Emirates – XRG), Enric Mas (Movistar), Óscar Rodríguez y Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), Tim Merlier (Soudal-Quick Step)
Sistecrédito a la espera de invitación al Giro sub-23
El importante equipo que dirigen Gabriel Jaime y Pablo Vélez se encuentra a la espera de una respuesta por parte de los organizadores del Giro de Italia Sub-23 para la cual han postulado su nombre desde el año anterior. Ante la presencia de nuevos equipos provenientes de las escuadras de desarrollo del World Tour el asunto de las invitaciones se ha complicado, pero se espera con optimismo una respuesta de parte de los organizadores, la que debería llegar en el transcurso de esta o la próxima semana.
Jonas Vingegard pierde su entrenador personal
Tim Heemskerk, conocido entrenador personal de Jonas Vingegaard desde 2016, renunció a seguir con el equipo Visma-Lease a Bike luego de ocho temporadas y su partida significa un duro golpe tanto para el campeón danés como para su equipo que debió sobre la marcha reformar su staff técnico.
Fallece presidente de GIANT
El fundador de la fábrica de bicicletas más grande y prestigiosa del mundo, King Liu falleció a la edad de 93 años, luego de convertirse en uno de los más importantes promotores del uso de la bicicleta a nivel global. Conocido por la calidad de sus productos, muchas de las grandes marcas de bicicletas más conocidas a nivel mundial son producidas en las instalaciones de Liu. Su fallecimiento deja un enorme vacío en la industria de la bicicleta y será siempre recordado por su visión y empuje en esta industria a nivel global.
Película sobre Lance Armstrong
Una productora cinematográfica de los Estados Unidos ha comprado los derechos para llevar a la pantalla grande la biografía de Lance Armstrong, quien contará con pelos y señales todos los detalles de su vida deportiva y personal. Un destacado actor norteamericano ha sido ya contratado para interpretar el rol principal de la película que seguramente cuenta desde ahora con gran expectativa.
Colnago cumple 94 años
El más famoso fabricante de bicicletas Ernesto Colnago ha celebrado el domingo anterior su aniversario número 94, gozando de cabal salud física y mental. “El mago de Cambiago” vendió hace ya 4 años su empresa a un holding árabe y actualmente ocupa su tiempo libre asistiendo a diversos eventos donde es personaje VIP y con frecuencia está en su museo particular atendiendo amigos y visitantes.
Filippo Ganna monta su academia
Otra figura del ciclismo italiano, el formidable campeón Filippo Ganna ha dado el banderazo inicial a su propia academia o escuela para la formación de jóvenes ciclistas que contarán además de su apoyo con sus enseñanzas y orientaciones. Se trata de un hermoso gesto del “grande de la ruta y la pista” en favor del movimiento ciclístico de su país.
Paul Magnier celebra en el inicio de la Vuelta al Algarve con Santiago Mesa en el top 5
En un final a toda velocidad, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ganó la primera etapa de la Vuelta al Algarve 2026, luego de recorrer 183,5 kilómetros entre Vila Real de Santo António y Tavira.
El corredor galo derrotó en el embalaje al belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los seis colombianos presentes en la prueba lusa todos llegaron en el pelotón, siendo el sprinter antioqueño Santiago Mesa Pietralunga (Anicolor / Campicarn Cycling Team) el mejor de los nuestros, cerrando el top 5°.
La fuga del día la animaron el argentino Tomas Contte (Aviludo – Louletano – Loulé), el neerlandés Enzo Leijnse (Anicolor / Campicarn), el ruso Viacheslav Ivanov (Feirense – Beeceler) y los portugueses Noah Campos (Team Tavira / Crédito Agrícola), José Miguel Moreira (GI Group Holding – Simoldes – UDO), Diogo Narciso (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car), João Silva (Feira dos Sofás – Boavista), Hugo Nunes (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car), Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) y André Ribeiro (GI Group Holding – Simoldes – UDO).
En el cierre, el luso Hugo Nunes (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) fue el único de la fuga que se resistió a ser capturado por el lote y dio la batalla, pero a 20 kilómetros del final fue neutralizado por el pelotón.
La carrera portuguesa continuará este jueves con la segunda etapa, una jornada montañosa de 171,9 kilómetros con inicio en Portimão y final en el Alto de Fóia, un puerto de primera categoría con 8,8 Km al 6,2% de desnivel.
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Vila Real de Santo António – Tavira (183,5 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|4:21:04
|2
|Jordi Meeus
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|5
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|6
|Arnaud De Lie
|Lotto Intermarché
|m.t.
|7
|Pascal Ackermann
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|8
|Kaden Groves
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|John Degenkolb
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|10
|Oded Kogut
|NSN Cycling Team
|m.t.
|66
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|88
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|93
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|101
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|118
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|m.t.
Christophe Laporte se queda con el duelo de sprinters en la jornada inaugural de la Vuelta a Andalucía
En un final para velocistas, el francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) se mostró intratable y ganó categóricamente la jornada inaugural de la edición 72 de la Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol, tras recorrer 150,1 kilómetros entre Benahavís y Pizarra.
El corredor galo se llevó el triunfo al sprint. En la segunda posición entró su compatriota Bastien Tronchon (Groupama – FDJ United) y tercero ingresó el neozelandés Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling), los tres con el mismo tiempo.
En cuanto a los cuatro colombianos en competencia, Juan Diego Quintero (Petrolike) y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) ingresaron en el grupo de favoritos en las casillas 26° y 73°, respectivamente, mientras que Alejandro Callejas (Petrolike) y Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) llegaron rezagados, perdiendo mucho tiempo.
La ronda andaluza continuará este jueves con la segunda etapa, saliendo de Torrox para llegar a Otura, sobre un recorrido de 138,6 kilómetros en terreno ondulado y con un final picando ligeramente hacia arriba.
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)
Resuktados Etapa 1 | Benahavís – Pizarra (150,1 km)
|1
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|3:34:39
|2
|Bastien Tronchon
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|3
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|4
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Fred Wright
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Nicolò Buratti
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
|7
|Michiel Lambrecht
|Team Flanders – Baloise
|m.t.
|8
|Sandy Dujardin
|TotalEnergies
|m.t.
|9
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|m.t.
|10
|José María Martín
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|26
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
|73
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|97
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|15:08
|113
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|19:53