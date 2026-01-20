Guaduas se alista para recibir al pelotón nacional en la tradicional Copa Policarpa Salavarrieta

El Alcalde de Guaduas Diego Jiménez, la directora de la oficina de deportes Angela González y el exciclista Adolfo Rico, invitan al pelotón nacional a participar este sábado 24 de enero de una nueva edición de la Copa Policarpa Salavarrieta.

La tradicional competencia, que hace parte de la programación y celebración de los 230 años del natalicio de la Heroína de la Independencia de Colombia, se realizará en el barrio Mirador a partir de las 8 de la mañana.

El evento ciclístico, que sirve de preparación para los Campeonatos Nacionales Ruta, espera contar con la presencia de grandes figuras nacionales. Los actuales campeones son el boyacense Robinson López en la categoría élite y el antioqueño David Esteban Hoyos entre los Sub-23.

Últimos Ganadores de la Copa Policarpa Salavarrieta

2025 – Élite: Robinson López y Sub-23: Esteban Hoyos

2023 – Élite: Luis Carlos Chía y Sub-23: Santiago Ábreo

2022 – Élite: Wilson Rodríguez y Sub-23: Óscar Téllez

2020 – Élite: Róbigzon Oyola y Sub-23: Camilo Ardila