Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década

A pesar de que el ciclismo moderno actualmente se fija más en los talentos jóvenes, los equipos de la máxima categoría todavía confían en los pedalistas más experimentados para conseguir buenos resultados.

El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más longevo del pelotón World Tour en la temporada 2026. Le seguirán Damiano Caruso, Ben Swift y Steven Kruijswijk, los tres con 38 años. El colombiano con más edad será Nairo Quintana, que cumplirá 36 añitos en febrero.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico realizó una lista con los ciclistas de más edad que competirán este año en la máxima categoría del ciclismo mundial.

*Países Bajos » Bauke Mollema – 39 años (Lidl – Trek)



Bauke Mollema en el mundial de ruta 2024. (Foto © UCI Cycling)

*Italia » Damiano Caruso – 38 años (Bahrain – Victorious)



Damiano Caruso en la CRI final del Giro de Italia 2021. (Foto © Giro de Italia)

*Gran Bretaña » Ben Swift – 38 años (INEOS Grenadiers)



Ben Swift, recordado por su paso en el Team Sky. ( Foto © Team Sky Procycling)

*Países Bajos » Steven Kruijswijk – 38 años (Team Visma | Lease a Bike)



El neerlandés Steven Kruijswijk cumplirá su temporada 17 en la máxima categoría. (Photo © BettiniPhoto2019)

*Eslovenia » Luka Mezgec – 37 años (Team Jayco AlUla)