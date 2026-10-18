Clásica Provincia de Chiriquí: Gotzon Martín se queda con el título y Roberto González se lleva la jornada final

El pedalista carmelitano Alejandro Osorio, al servicio del equipo Orgullo Paisa, se impuso con autoridad este domingo en la segunda etapa del Clásico RCN 2026. «El Pony» cruzó la línea de meta en primer lugar tras un exigente recorrido de 131,3 kilómetros que conectó a las localidades de Funza y Honda, consolidando el gran arranque de su escuadra en el denominado ‘Duelo de Titanes’.

“Muy contento con esta victoria. Fue una etapa muy dura, gracias a Dios al final de temporada siempre me siento bien. La llegada no la conocía, pero sabía que tocaba atacar porque el tú a tú con Paredes es muy difícil”, dijo Osorio al finalizar la etapa.



Alejandro Osorio, el vencedor de la segunda etapa del Clásico RCN 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La definición de la jornada estuvo cargada de altas emociones. El actual líder de la clasificación general, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) terminó siendo relegado de la segunda posición del día al último lugera del grupo, luego de la revisión de los jueces, por lo qué el antioqueño terminó perdiendo el liderato con Osorio.

Con lo cambios en los resultados de la jornada, el Clásico RCN Sistecrédito 2026 quedó mas apretado en la general presentando una cerrada batalla entre las principales escuadras del ciclismo nacional, de cara a la tercera etapa que llevará al pelotón por carreteras del departamento del Tolima.

El ‘Duelo de Titanes’ continuará este lunes con la tercera etapa, que contará con 145 kilómetros y final en Villa Restrepo, luego de pasar por Ibagué. El ascenso hacia la meta será uno de los grandes desafíos de esta primera parte de la competencia con exigentes pendientes y descensos técnicos.



Alejandro Osorio, ganador la segunda etapa del Clásico RCN 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásico RCN Sistecrédito 2026

Resultados Etapa 2 | Funza › Honda (131,3 km)

1 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 2:46:09 2 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM m.t. 3 Javier Jamaica Nu Colombia m.t. 4 Jaider Muñoz Team Sistecrédito m.t. 5 Adrián Bustamante GW Erco SportFitness m.t. 6 Kevin Castillo Orgullo Paisa m.t. 7 Diego Camargo Team Medellín-EPM m.t. 8 Camilo Ardila Nu Colombia m.t. 9 Sergio Luis Henao Nu Colombia m.t. 10 Rodrigo Contreras Nu Colombia m.t.

Clásificación General Individual