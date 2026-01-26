El AlUla Tour marca el ansiado debut de Fernando Gaviria con el Caja Rural-Seguros RGA

El ciclismo no se detiene para el equipo español Caja Rural-Seguros RGA, que tendrá el ansiado debut del sprinter antioqueño Fernando Gaviria en el AlUla Tour 2026, carrera árabe que inaugura el largo calendario ProSeries.

Después de competir en Arabia Saudita en 2025, la escuadra española regresa a la Península Arábiga donde aguarda con ansias el debut del velocista colombiano con sus nuevos colores. También abrirán su temporada Julen Arriolabengoa, Javier Ibáñez, Gorka Sorarrain, dos escaladores como Sebastian Berwick y Jan Castellón y el navarro Iker Villar, que completará así sus primeras pedaladas como profesional.

El recorrido tendrá cinco etapas de martes a sábado que repiten en gran medida el guion del pasado año. La acción arrancará con el emocionante trazado que cerró la prueba la pasada temporada, un recorrido alrededor de AlUla Camel Cup Track con una sucesión de duros repechos dentro de los últimos 20 kilómetros.

Los velocistas deberán aprovechar sus oportunidades miércoles y viernes y los hombres de la general, más allá de la etapa inaugural, el final en alto en Mountain Wirkah del jueves y la llegada a Harrat Uwayrid del último día tras una subida cerca del final que suele abrir diferencias.

La carrera árabe, que sirve de preparación para del UAE Tour, dará inicio este martes 27 de enero con una jornada ondulada de 158 kilómetros que incluye tres sprints intermedios y un final con pequeños repechos.

*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA