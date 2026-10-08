Dorian Godon gana la Gran Piemonte con destaque de Germán Darío Gómez y Santiago Umba

Egan Bernal salió al paso de las versiones sobre su futuro deportivo y, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, confirmó que mantiene contrato vigente con su equipo hasta finales de 2029 y que, por ahora, no contempla el retiro. El campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 aseguró que su intención es iniciar la próxima temporada, aunque también reconoció que atraviesa un momento de reflexión personal y deportiva.

“Primero que todo, tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y, por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada”, expresó el zipaquireño en el comunicado, dejando claro que su vínculo contractual sigue en firme y que su presente no está enfocado en una despedida inmediata del ciclismo profesional.

Bernal también hizo una reflexión amplia sobre lo que ha significado su carrera, marcada por los grandes triunfos, pero también por momentos de enorme dificultad. “Después de tantos años dedicados al ciclismo, siento que le he entregado a este deporte los mejores años de mi vida, tanto como ciclista como persona”, señaló el colombiano, quien recordó los sacrificios, las carreras que alguna vez parecían imposibles y los momentos que ha vivido dentro del pelotón internacional.

El corredor del INEOS Grenadiers explicó que este año tomó la decisión de terminar su temporada después del Tour de Francia, una determinación relacionada con la necesidad de recuperar tranquilidad y equilibrio. “Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo”, escribió Bernal.

En su mensaje, el colombiano también reveló que ha sostenido conversaciones con su equipo y con su entorno cercano para definir con calma los pasos a seguir. “Quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido”, afirmó, en una declaración que muestra prudencia, pero también compromiso con su continuidad deportiva.



Egan disputó el Giro de Italia y el Tour de Francia en una exigente temporada 2026 (Foto©Net Company – INEOS)

Bernal fue claro al admitir que no tiene completamente definido lo que vendrá en los próximos años. Sin embargo, insistió en que mientras siga compitiendo quiere hacerlo con ambición y con la convicción de que aún puede ser competitivo. “No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”, puntualizó.

El mensaje de Egan llega en un momento de expectativa alrededor de su futuro, después de una temporada en la que decidió poner punto final a su calendario tras la ronda francesa. Lejos de anunciar un retiro, el colombiano optó por una comunicación serena, en la que reivindicó su trayectoria, pidió tiempo para ordenar su presente y dejó abierta la puerta a seguir construyendo nuevos capítulos en el ciclismo mundial.

“Por ahora, quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar”, concluyó Bernal que adjuntó en su comunicado una bonita foto de cuando era niño junto a su madre Flor Marina Gómez destacando el poder y la unión de su familia en lo que viene para su carrera deportiva.