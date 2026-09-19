Ruta
Dorian Godon conquista la primera edición del Gran Premio del Lazio; Diego Pescador el mejor colombiano
En una gran actuación, el ciclista francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) ganó la primera edición del Gran Premio del Lazio, una exigente clásica italiana de categoría UCI 1.1, que se disputó entre Fiuggi y Anguillara Sabazia, en la provincia de Roma.
El corredor galo, que alcanzó su sexta victoria en la temporada, impuso su potencia en el embalaje final tras completar los 182,3 kilómetros de recorrido, deteniendo el cronómetro en 3 horas, 53 minutos y 18 segundos.
El podio de la novel clásica europea lo completaron los italianos Luca Colnaghi (Bardiani CSF 7 Saber) y Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), quienes ocuparon el 2° y el 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el joven quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros en la casilla 25° con el mismo tiempo del ganador, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) finalizó 92° y Jonathan Guatibonza (Movistar Team) terminó en la posición 98°, ambos a más de 11 minutos del ganador.
Gran Premio del Lazio (1.1)
Fiuggi – Anguillara Sabazia (182,4 km)
|1
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|3:53:18
|2
|Luca Colnaghi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|3
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|4
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|5
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Matias Malmberg
|Swatt Club
|m.t.
|7
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
|8
|Giovanni Bortoluzzi
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|m.t.
|9
|Alessandro Covi
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|10
|Stefano Masciarelli
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|m.t.
|25
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|92
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|11:41
|98
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team
|11:41
Ruta
Vuelta a Mérida: Sebastián Castaño reina en la cuarta etapa con Wilson Peña 2° y Daniel Hoyos 3°
El batallón de los «escarabajos» sigue dictando cátedra de ciclismo en la Vuelta a Mérida 2026. En una emocionante cuarta jornada de alta montaña disputada entre La Playa y la ciudad de Mérida, el pedalista antioqueño Sebastián Castaño, representando a la Selección de Colombia, se impuso con autoridad en la línea de meta tras superar las exigentes rampas del trazado andino.
Esta nueva victoria de Castaño no hace más que ratificar la hegemonía total del ciclismo colombiano en territorio venezolano: van cuatro jornadas disputadas y las cuatro han sido ganadas por corredores de Colombia, demostrando una superioridad incuestionable en cada terreno.
El éxito del día fue redondo para la delegación cafetera. Sus compatriotas Wilson Peña (Selección Colombia – Team Sistecrédito) y Daniel Hoyos (Team Nativos) firmaron una actuación impecable al escoltar a Castaño en el podio de la fracción, sellando un brillante uno-dos-tres de los escarabajos en una de las etapas más duras de la competición.
En lo que respecta a la clasificación general, Wilson Peña defendió con éxito su posición y se mantiene firme como el líder absoluto de la carrera. El zipaquireño controló los tiempos y los ataques de sus rivales directos para conservar la camiseta de líder, quedando a un paso de coronarse campeón del giro merideño.
La Vuelta a Mérida se alista ahora para su jornada de cierre, donde los colombianos buscarán ratificar este dominio histórico y asegurar el título final.
Clasificación General Individual
|1
|Wilson Peña
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|10:37:18
|2
|Sebastián Castaño
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:22
|3
|Estiven García
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:41
|4
|Daniel Hoyos
|Team Nativos
|0:52
|5
|José Misael Urián
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|1:21
|6
|Luis Alfredo Pinto
|Alcaldía Valera – Confitería la Guacamaya
|2:28
|7
|Anthuar González
|JB Ropa de Ciclismo Groupsol
|2:48
|8
|Arley Cuadros
|Alcaldía Valera – Concfitería La Guacamaya
|5:21
|9
|Jaime Shair
|Lotería del Táchira
|9:32
|10
|Carlos Quintero
|Fundación Jorge Rodríguez
|10:40
Ruta
Mundial de Ruta Montreal 2026: programación oficial de los ciclistas colombianos
Montreal está lista para recibir una nueva edición del Campeonato Mundial de Ruta UCI, uno de los eventos más importantes del calendario internacional, que reunirá a los mejores corredores del mundo en las categorías élite, sub-23 y juvenil, tanto en la rama masculina como femenina.
La programación oficial comenzará hoy con las actividades previas de la competencia, entre ellas los entrenamientos de contrarreloj, la confirmación de corredores, el congreso técnico de las pruebas CRI y las reuniones informativas para equipos y conductores.
La competición deportiva se iniciará el domingo 20 de septiembre con las pruebas de contrarreloj individual élite femenina y masculina, y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre, cuando se disputará la prueba de ruta masculina élite, que cerrará la programación de los campeonatos, en una edición que contará con 13 títulos mundiales en disputa.
Programación de los colombianos
Domingo 20 de septiembre: comenzará oficialmente la competencia con la contrarreloj individual femenina élite, en la que estará presente Diana Peñuela, seguida de la contrarreloj individual masculina élite, con la participación de Walter Vargas y Brandon Rivera.
Lunes 21 de septiembre: será el turno de las categorías sub-23. En la contrarreloj individual femenina competirán Angie Londoño y Natalia Garzón, mientras que Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas representarán a Colombia en la contrarreloj individual masculina sub-23.
Martes 22 de septiembre: la programación continuará con las contrarrelojes individuales de la categoría juvenil. Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada competirán en la rama masculina, mientras que Estefanía Castillo y Zara Lamprea lo harán en la femenina.
Miércoles 23 de septiembre: estará destinado a las actividades previas a las pruebas de ruta, con entrenamiento de la Selección Colombia en el circuito de Mont Royal, Congreso UCI, confirmación de corredores para las competencias de ruta, reunión de equipos y reunión informativa de conductores.
Jueves 24 de septiembre: comenzarán las pruebas de ruta con la competencia femenina sub-23 y la masculina juvenil.
Viernes 25 de septiembre: se disputarán las pruebas de ruta masculina sub-23 y femenina juvenil. Durante la jornada también se realizará la presentación del Campeonato Mundial de Ruta Francia 2027.
Sábado 26 de septiembre: llegará el turno de la prueba de ruta femenina élite, mientras que en horas posteriores se llevará a cabo la Gala UCI.
Domingo 27 de septiembre: los hombres élite protagonizarán la última competencia del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, jornada en la que se conocerá al nuevo campeón mundial de la categoría reina.
Las pruebas de ruta élite tendrán como escenario principal el circuito de Mont Royal. De acuerdo con la información oficial de la UCI, la carrera masculina élite tendrá una distancia de 273,7 kilómetros y 3.803 metros de desnivel acumulado, mientras que la femenina élite recorrerá 180,4 kilómetros y acumulará 2.570 metros de desnivel.
La Selección Colombia, presente en Montreal
Colombia contará con una delegación conformada por 24 corredores de las categorías élite, sub-23 y juvenil, quienes asumirán el reto mundialista en las pruebas de contrarreloj y ruta.
Élite masculina
Walter Alejandro Vargas Alzate
Harold Alfonso Tejada Canacue
Wilmar Andrés Paredes Zapata
Brandon Smith Rivera Vargas
Sergio Andrés Higuita García
Santiago Andrés Buitrago Sánchez
Nairo Alexander Quintana Rojas
Sub-23 masculina
Juan Diego Quintero Osorno
Miguel Ángel Marín Martínez
Jaider Muñoz Restrepo
William Colorado Osorio
Robert Andrés Plazas Fonseca
Juvenil masculina
Juan Esteban Sánchez Sánchez
José Manuel Posada Franco
Alejandro Stiven Pamplona Echeverría
Élite femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez
Paula Andrea Patiño Bedoya
Laura Daniela Rojas Capera
Sub-23 femenina
Juliana Londoño David
Angie Mariana Londoño Posada
Natalia Garzón Cifuentes
Juvenil femenina
Salomé Vargas Alzate
Zara Sofía Lamprea Morales
Estefanía Castillo López
Con esta nómina, la Selección Colombia afrontará una nueva cita mundialista en Montreal, ciudad que vuelve a ser escenario de los Campeonatos Mundiales de Ruta más de cinco décadas después de haber acogido la edición de 1974, la primera que se disputó fuera de Europa.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Ilya Savekin sale vencedor del emotivo Memorial Kevin Bonaldo en Italia; Edwin Rubio finaliza 16°
En un cierre espectacular y de alta velocidad, el ciclista ruso Ilya Savekin (Lokomotiv Manas) se adjudicó la victoria en la primera edición del GP Ska Immobiliare Srl – Memorial Kevin Bonaldo, competencia de categoría élite/sub-23 disputada en la localidad de Loria, provincia de Treviso. El corredor de 21 años impuso sus condiciones en un largo y sumamente apretado esprint masivo que definió la carrera tras un exigente recorrido.
El podio de la carrera lo completaron los pedalistas locales: Marco Martini, representante del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone, que se quedó con el segundo lugar, mientras que Lorenzo Magli, del Team Hopplà, cruzó la meta en la tercera posición para sellar el dominio de los equipos anfitriones en los puestos de privilegio.
Por su parte, el ciclismo colombiano firmó una aceptable actuación gracias al boyacense Edwin Fabián Rubio. El joven escarabajo del equipo Aran Cucine Vejus se mantuvo firme dentro del pelotón principal durante toda la prueba y logró meterse en la disputa del embalaje masivo, finalizando en la posición 16° con el mismo tiempo del ganador.
La competencia estuvo marcada por una profunda carga emotiva, ya que rindió homenaje a la memoria de Kevin Bonaldo, el joven ciclista italiano que falleció trágicamente a finales de 2025. Con este triunfo, Savekin inscribe su nombre como el primer vencedor de una clásica que promete convertirse en un referente del calendario de desarrollo en territorio italiano.
Resultados GP Ska Immobiliare Srl – Memorial Kevin Bonaldo (Italia)
*Carrera italiana de un día | Ramon › Ramon (160,6 km)
|1
|Ilya Savekin
|Lokomotiv Manas
|3:32:51
|2
|Marco Martini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|3
|Lorenzo Magli
|Team Hopplà
|m.t.
|4
|Nicolás Frigo
|GoodShop Team Yoyogurt
|,,
|5
|Marco Fermanelli
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|m.t.
|6
|Antonio Bonaldo
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|m.t.
|7
|Luca Bagnara
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|m.t.
|8
|Marco Palomba
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|m.t.
|9
|Carlo Favretto
|Rime Drali
|m.t.
|10
|Vadim Grechishkin
|PC Baix Ebre
|m.t.
|11
|Alessio Giannelli
|VPM Moretti SCS
|m.t.
|12
|Giosuè Crescioli
|Gallina Ecotek Lucchini
|m.t.
|13
|Leonardo Volpato
|Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|m.t.
|14
|Tommaso Re
|Ciclistica Rostese
|m.t.
|15
|Luca Morlino
|Solme – Olmo – Arvedi
|m.t.
|16
|Edwin Fabián Rubio
|Aran Cucine Vejus
|m.t.